Thời tiết TP.HCM còn se lạnh đến khi nào?

Mấy ngày qua, thời tiết TP.HCM se lạnh vào sáng sớm và ban đêm, người dân TP.HCM ra đường cảm thấy se lạnh, nhiều gia đình ngủ cũng không cần sử dụng đến máy lạnh. Nhiệt độ thấp nhất ở TP.HCM ghi nhận chạm mốc 20oC. Đây là những đợt lạnh ít gặp sau tết ở khu vực này.

Theo số liệu của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, nhiệt độ thấp nhất tại Nhà Bè là 20,5oC ngày 8.2 và tăng lên 22.8oC hôm qua. Tương tự, nhiệt độ thấp nhất tại Tân Sơn Nhất là 21oC ngày 8.2 và tăng lên 23oC hôm qua.

Ở khu vực Nam bộ, ghi nhận mức nhiệt xuống thấp nhất là 17,6oC tại Đồng Phú (Bình Phước). Mức nhiệt thấp nhất trên toàn khu vực dao động từ 17,6 - 24oC.

TP.HCM còn se lạnh thêm 2 đợt nữa trong tháng 2 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Sáng nay, thời tiết TP.HCM ít mây, trời nắng, không mưa. Lúc 8 giờ nhiệt độ 24oC, độ ẩm 65%, gió đông bắc 3 m/giây.

Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo Khí tượng Thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ giải thích, thời tiết TP.HCM se lạnh những ngày qua là do không khí lạnh từ miền Bắc tràn xuống. Khoảng 1 - 2 ngày tới, áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu và lệch dần ra phía đông. Rãnh áp thấp xích đạo có vị trí ít thay đổi. Trên cao áp cao cận nhiệt đới qua Trung bộ hoạt động ổn định nên nhiệt độ thấp nhất sẽ tăng, TP.HCM hết se lạnh.

Tuy nhiên, trong tháng 2 dự báo còn khoảng 2 đợt không khí lạnh tràn xuống phía nam, khiến thời tiết TP.HCM se lạnh, nhưng nhiệt độ giảm không đáng kể như những ngày qua.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ hôm nay mây thay đổi, ngày nắng, đêm hầu như không mưa. Nhiệt độ ngày ít thay đổi, ban đêm tăng nhẹ, trời vẫn khá khô hanh vào giữa trưa, người dân cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra cháy nổ. Nhiệt độ cao nhất Đông Nam bộ từ 31 - 34oC, miền Tây cao nhất 30 - 33oC.

Từ 2 - 3 ngày tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục di chuyển ra phía đông và suy yếu; khoảng ngày 12 - 13.2 áp cao lạnh lục địa có khả năng tăng cường yếu lệch đông. Rãnh áp thấp xích đạo hoạt động trên vùng biển phía nam trong khoảng từ đêm 11 - 14.2, sau hạ trục xuống phía nam và suy yếu.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ 2 - 3 ngày tới mây thay đổi, ngày nắng - cường độ nắng có xu hướng giảm. Sáng sớm có nơi có mù nhẹ. Chiều tối và đêm khả năng có mưa rào và giông vài nơi.