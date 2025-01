Vì sao TP.HCM năm nay lại se lạnh ngay đêm giao thừa Ất Tỵ 2025?

Đêm giao thừa Tết Ất Tỵ, thời tiết TP.HCM se lạnh, trời có gió. Tiết trời này khác hẳn giao thừa mọi năm. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định sau dịch chuyển ra phía đông và suy yếu dần.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung bộ - Nam bộ hoạt động ổn định. Gió đông bắc hoạt động với cường độ mạnh trên vùng biển phía Đông Nam bộ từ ngày 30.1 cường độ gió xu hướng giảm dần.

Thời tiết ở TP.HCM đêm giao thừa se lạnh ẢNH: NHẬT THỊNH

Dự báo, nhiệt độ thấp nhất trong những ngày này ở TP.HCM dao động 20 - 21oC, cao nhất khoảng 31 - 32oC, trời có gió cấp 3 khiến người dân cảm thấy se lạnh.

Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn cho hay, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, thời tiết TP.HCM, các tỉnh thành Nam bộ khá ổn định và thuận lợi cho mọi hoạt động đón năm mới.

"Từ ngày 28.1 đến 31.1, do không khí lạnh khuếch tán sâu xuống phía nam nên nhiệt độ thấp nhất giảm hơn, sáng sớm trời se lạnh và có nơi có mù nhẹ, phía bắc của Đông Nam bộ có nơi trời lạnh", ông Quyết giải thích.

Nhiệt độ thấp nhất ở Nam bộ phổ biến từ 22 - 25oC, có nơi dưới 22oC, riêng từ 28 - 31.1 nhiệt độ thấp nhất dao động 20 - 23oC, phía bắc Đông Nam bộ thấp nhất từ 18 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 29 - 33oC.

Đại diện Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ lưu ý thêm, người dân đi chơi xuân cần đề phòng triều cường gây ngập nước. Đỉnh triều cao nhất đợt tết có khả năng xuất hiện ngày 30.1 - 1.2 (tức từ mùng 2 - mùng 4 tết). Đối với khu vực TP.HCM (tại trạm Phú An, Nhà Bè) đỉnh triều đạt mức xấp xỉ báo động 2.