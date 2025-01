Thời tiết TP.HCM bất ngờ se lạnh 21 độ C: Không khí tết cận kề

Sáng 11.1, thời tiết TP.HCM se lạnh, người dân ra đường cảm thấy không khí tết cận kề. Nhiệt độ lúc 8 giờ sáng là 24oC (giảm 1oC so với hôm qua), độ ẩm 65%, trời có gió nhẹ.



Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, thời tiết TP.HCM sáng nay se lạnh là do áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía nam; trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua Nam Trung bộ hoạt động ổn định; gió đông bắc có cường độ mạnh trên vùng biển phía đông.

Trước đó, ngày hôm qua, nhiệt độ về đêm ở toàn khu vực Nam bộ hầu hết giảm từ 1 - 2oC. TP.HCM giảm từ 2 - 3oC vào ban đêm. Tại trạm Nhà Bè ghi nhận mức nhiệt độ thấp nhất là 21,6oC (giảm 4oC so với ngày trước liền kề), trạm Tân Sơn Nhất ghi nhận thấp nhất 22oC (giảm 2oC so với ngày trước).

Sáng 11.1, thời tiết TP.HCM se lạnh. Tiết trời này sẽ kéo dài đến tết ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đơn vị này dự báo, hôm nay, áp cao lạnh lục địa tiếp tục được tăng cường xuống phía nam sau có cường độ ổn định. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua Nam Trung bộ hoạt động với cường độ ổn định. Gió đông bắc có cường độ mạnh trên vùng biển phía đông.

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, có lúc gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất 30 - 33oC, có nơi trên 33oC.

Thời tiết TP.HCM hôm nay mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, có lúc gián đoạn. Dự báo nhiệt độ thấp nhất ở TP.HCM là 21oC, cao nhất từ 31 - 32oC. Trong đó, khoảng thời gian về đêm cho đến 7 giờ sáng, nhiệt độ khoảng 21 - 22oC.

Từ 2 - 3 ngày tới, áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định sau suy yếu dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua Trung và Nam Trung bộ hoạt động ổn định.



Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ 2 - 3 ngày tới mây thay đổi, ngày nắng, thời tiết phổ biến không mưa. Nhiệt độ ban đêm và sáng tiếp tục giảm nhẹ, trời se lạnh về khuya và sáng sớm, phía bắc Đông Nam bộ có nơi trời lạnh.