Thời tiết ngày Tết Dương lịch ở TP.HCM, Nam bộ: Sáng sớm se lạnh, có thể mưa

Sáng ngày cuối cùng của năm 2024, thời tiết tại TP.HCM, Nam bộ tương đối dễ chịu, trời nắng nhẹ, có mù nhẹ ở một số nơi. Nhiệt độ lúc 8 giờ ở TP.HCM là 26oC (tăng 1oC so với hôm qua), độ ẩm 89%, gió nhẹ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hôm nay, áp cao lạnh lục địa di chuyển ra phía đông và suy yếu dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ tiếp tục lấn tây. Gió đông bắc trên vùng biển phía đông Nam bộ có cường độ mạnh.

Thời tiết Tết Dương lịch ở TP.HCM sáng sớm có mù nhẹ, ngày nắng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ hôm nay nhiều mây, ngày giảm mây và nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ vài nơi, trời khá hanh khô. Nhiệt độ trong ngày ít thay đổi.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến toàn khu vực 29 - 32oC. Nhiệt độ thấp nhất ở TP.HCM hôm nay khoảng 24oC.

Dịp Tết Dương lịch, những ngày đầu năm, dự báo thời tiết Nam bộ nhiều mây, sáng sớm có nơi có mù nhẹ trời se lạnh, ngày có lúc giảm mây nắng gián đoạn, mưa có xu hướng tăng trở lại ở diện rải rác tập trung ở khu vực ven biển phía đông, có nơi có mưa vừa, khu vực sâu trong đất liền có mưa rào nhẹ vài nơi.

Mưa trái mùa diện rộng trong tháng 1

Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trên khu vực nhiệt độ dự báo của tháng 1.2025 phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm nhưng không nhiều. Nhiệt độ trung bình phổ biến từ 26 - 27,5oC; cao nhất phổ biến 30 - 33oC; nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 - 24oC.

Nhiệt độ những ngày đầu tháng 1.2025 phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm, nhưng không nhiều ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tuần đầu và tuần giữa tháng 1 sẽ có tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 50 - 100%. Đơn vị này cảnh báo người dân cần đề phòng lốc xoáy, gió giật, mưa với cường độ mạnh trong những cơn mưa giông.

"Trong tháng 1, người dân cần đề phòng khả năng có 1 - 2 đợt mưa trái mùa xuất hiện trên diện rộng với một vài nơi có mưa vừa, mưa to. Những đợt mưa trái mùa cũng có thể xuất hiện giông, lốc, sét, gió giật có khả năng gây ra thời tiết nguy hiểm cho con người, thiệt hại tài sản, gây khó khăn cho đời sống sinh hoạt", đại diện Đài lưu ý.