Thời tiết TP.HCM, Nam bộ chuyển se lạnh về đêm và sáng sớm

Bước vào đầu mùa khô, thời tiết TP.HCM khá dễ chịu những ngày qua. Sáng nay, người dân ra đường sớm còn có thể cảm thấy se lạnh vì trời nhiều mây, gió nhẹ. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, nhiệt độ ghi nhận ở TP.HCM lúc 3 giờ sáng là 23oC và mức nhiệt này kéo dài đến 7 giờ.

Đến 7 giờ 30 phút, nhiệt độ tăng thêm 1oC, duy trì đến 8 giờ. Như vậy, TP.HCM đã giảm 2oC so với ngày hôm qua, độ ẩm tăng lên 74%, gió bắc 3 m/giây.

8 giờ sáng nay, nhiệt độ tại TP.HCM là 24 độ C ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Khu vực Nam bộ sáng nay ghi nhận nhiệt độ thấp nhất là 21,7oC ở Cao Lãnh (Đồng Tháp), Mộc Hóa (Long An) và Vị Thanh (Hậu Giang) 21,8oC, nhiều nơi khác ở miền Tây dao động 23oC...

Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, mức nhiệt TP.HCM, Nam bộ giảm là do áp cao lạnh lục địa tăng cường mạnh xuống phía nam. Gió đông bắc hoạt động với cường độ mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt có trục qua Trung bộ hoạt động ổn định.

Theo ông Quyết, hôm qua, cả khu vực Nam bộ giảm từ 1 - 3oC, trời chuyển se lạnh hơn về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ cao nhất tại Tân Sơn Nhất hôm qua là 30oC (giảm 2oC so với hôm trước), thấp nhất là 23oC. Tại Nhà Bè cao nhất 29oC (giảm 3,2oC so với hôm trước), thấp nhất 23,4oC.

Thời tiết mát mẻ dịp cuối năm giúp người dân di chuyển trên đường bớt chật vật hơn ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ hôm nay, ông Quyết cho hay, áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định. Gió đông bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hạ trục về phía nam, có trục qua Nam Trung bộ.

Thời tiết Nam bộ hôm nay nhiều mây, chiều tối có mưa rào vài nơi, ngày có lúc giảm mây, hửng nắng. TP.HCM hôm nay cao nhất 30oC từ 13 - 14 giờ, trời nhiều mây, trưa chiều có lúc giảm mây, hửng nắng, thấp nhất 24oC.

Dự báo 2 - 3 ngày tới, thời tiết TP.HCM, Nam bộ mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, có lúc gián đoạn, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ ban đêm có xu hướng tăng nhẹ. Từ chiều tối ngày 2.12, mưa có xu hướng tăng, xảy ra khoảng một nửa diện tích khu vực, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.