TP.HCM sáng nay se se lạnh: Nhiều người 'nôn tết'

Sáng sớm nay (29.11), thời tiết TP.HCM khá mát mẻ, dễ chịu. Người dân ra đường vào sáng sớm cảm thấy se lạnh vì trời có gió nhẹ. Tiết trời này đến ngay vào thời điểm cuối tháng 11, khi đường phố bắt đầu trang hoàng Noel - đây là thời tiết được người dân mong chờ nhất trong năm.

Mạng xã hội đã xuất hiện ngập tràn các status về thời tiết lạnh này: "Sài Gòn lạnh rồi, thích thích", "Sáng nay bắt đầu se se lạnh rồi, làm nôn tết ghê", "Sài Gòn lạnh đồ rồi he"...

Thời tiết TP.HCM mát mẻ, dễ chịu sáng 29.11 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tuy nhiên, theo số liệu của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, nhiệt độ thấp nhất sáng nay ở trạm Nhà Bè là 24,9oC. Trước đó, trạm đo này cũng ghi nhận mức nhiệt 25oC vào ngày 28.11 và 24,4oC vào ngày 27.11.

Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ giải thích, người dân TP.HCM cảm thấy se lạnh nhưng thực tế nhiệt độ vẫn ở mức cao.

"Hôm nay, không khí lạnh tăng cường và khuếch tán sâu về phía nam, chi phối Nam bộ là đới gió đông bắc mạnh. Trạm Tân Sơn Nhất sáng nay ghi nhận nhiệt độ thấp nhất 25oC. Phải tới thời điểm những ngày Noel, tết dương lịch nhiệt độ về đêm và sáng sớm ở TP.HCM mới xuống khoảng 22 - 23oC và xuất hiện sương mù", ông Quyết thông tin.

Kết thúc mùa mưa, TP.HCM bước vào đầu mùa khô với tiết trời mát mẻ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đến 8 giờ, nhiệt độ tại TP.HCM tăng lên 26oC, độ ẩm 65%, gió đông đông bắc 3 m/giây. Đến 10 giờ, trời vẫn nhiều mây, nắng yếu và có gió nhẹ.

Theo dự báo, hôm nay áp cao lạnh lục địa tiếp tục được tăng cường mạnh xuống phía nam. Gió đông bắc hoạt động với cường độ mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hạ trục xuống phía nam, có trục qua Trung Trung bộ. Nhiễu động gió đông trên cao hoạt động tốt hơn.



Dự báo thời tiết Nam bộ nhiều mây, trưa chiều có lúc giảm mây, hửng nắng. Nam bộ có mưa, mưa rào và giông ở khoảng dưới một nửa diện tích khu vực, cục bộ có mưa vừa. Nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng 29 - 32oC, có nơi trên 32oC.

Dự báo thời tiết TP.HCM nhiều mây, trưa chiều có lúc giảm mây, hửng nắng. Có mưa, mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất lúc 13 giờ là 32oC, đến 16 giờ giảm còn 30oC, 19 giờ là 29oC.

Thời điểm Noel, nhiệt độ TP.HCM có thể xuống 22 - 23 độ C vào buổi sáng sớm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Từ 2 - 3 ngày tới, áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định sau suy yếu dần. Gió đông bắc hoạt động với cường độ giảm dần, ở mức trung bình đến mạnh. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Trung bộ hoạt động suy yếu, rút dần ra phía đông.



Dự báo thời tiết Nam bộ mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, có lúc gián đoạn, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi.

TP.HCM đã chuyển sang mùa khô

Thạc sĩ Lê Đình Quyết cho hay, TP.HCM đã kết thúc mùa mưa từ khoảng ngày 7 đến ngày 12.11 vừa qua. Cả khu vực Nam bộ kết thúc mùa mưa từ ngày 10 - 12.11, riêng Kiên Giang mùa mưa kết thúc muộn vào khoảng ngày 22 - 23.11.

Ông Quyết cho hay, mùa mưa năm 2024 vừa qua đến muộn hơn mọi năm, nhưng thời điểm kết thúc lại xấp xỉ, có nơi sớm hơn mọi năm. Trong mùa mưa, Nam bộ đã xuất hiện những trận mưa to trên 100 mm. Tại Bạc Liêu ngày 2.11 tổng lượng mưa ngày là 225,5 mm, đây là giá trị lớn nhất năm 2024 trên toàn khu vực Nam bộ và cũng hiếm xảy ra trận mưa to như vậy trong chuỗi số liệu lịch sử.

Đáng chú ý, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn thông tin, mùa khô năm nay vẫn là thời kỳ ít mưa, có khả năng gây khô hạn cho khu vực Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.