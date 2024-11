Noel 2024: Người dân xóm đạo lớn nhất TP.HCM chung tay trang trí mừng lễ Giáng sinh

Những ngày này, người dân tại 5 giáo xứ của xóm đạo Phạm Thế Hiển, Q.8, TP.HCM bắt đầu làm hang đá, cây thông Noel… tại nhà thờ để chuẩn bị chào đón lễ Giáng sinh. Nơi đây nổi tiếng là điểm đến quen thuộc của người dân TP.HCM vào tháng 12.



Tại giáo xứ Bình Thái, người tất bật dựng hang đá, người làm cây tuyết giả, người mua sắm cây thông Noel… Dự kiến đến ngày 10.12, công trình cơ bản hoàn thành, chào đón mọi người đến check-in.

Người dân giáo xứ Bình Thái bắt đầu trang trí mừng lễ Giáng sinh ẢNH: DƯƠNG LAN

Ông Phạm Tiến Dũng (59 tuổi), Phó chủ tịch nội vụ giáo xứ Bình Thái cho biết, trước lễ Giáng sinh khoảng một tháng, bà con trong giáo xứ bàn bạc, làm những công đoạn đầu tiên. Những vật liệu từ năm trước được mọi người tận dụng để tiết kiệm chi phí. Năm nay, hang đá sẽ được dựng bên trái nhà thờ thay vì chính giữa như năm ngoái.

"Chúng tôi muốn không gian ở giữa thoáng đãng hơn và đêm thánh lễ Giáng sinh, mọi người ở ngoài có thể nhìn chính diện vào nhà thờ. Khi thông báo bà con đến chung tay, góp sức, ai nấy đều phấn khởi, vui vẻ đến tham gia", ông Dũng nói.

Không khí Giáng sinh dần xuất hiện tại các xóm đạo trên đường Phạm Thế Hiển ẢNH: DƯƠNG LAN

Ông Sơn tỉ mỉ với công việc được giao ẢNH: DƯƠNG LAN

Xóm đạo Phạm Thế Hiển là điểm đến nổi tiếng dịp Giáng sinh ẢNH: DƯƠNG LAN

Cũng theo ông Dũng, sau khi hoàn thiện ở nhà thờ, mọi người sẽ trang trí ở giáo họ và tại nhà. Tất cả đều hy vọng tạo dựng được một điểm đến đầm ấm, trang trọng dịp Giáng sinh.



"Giáo xứ khuyến khích mọi người tận dụng những vật liệu năm ngoái nhưng vẫn có sự thay đổi, mới mẻ để phục vụ bà con. Với người Công giáo ai cũng nôn nao, háo hức mừng Chúa Giáng sinh", ông Dũng cho hay.

Suốt mấy chục năm qua, ông Lê Hải Sơn (67 tuổi) luôn đến nhà thờ trước lễ Giáng sinh một tháng để cùng mọi người trang trí. "Ở nhà tôi trang trí đơn giản hơn, gần đến ngày lễ tôi gọi điện báo cho bạn bè kể cả những người ngoại đạo đến chung vui cùng gia đình. Đêm Giáng sinh tôi sẽ đến nhà thờ tham dự thánh lễ, cầu nguyện sức khỏe, bình an", ông Sơn cho hay.

Mọi người vui vẻ đến nhà thờ cùng trang trí ẢNH: DƯƠNG LAN

Sau khi hoàn thành ở nhà thờ xong họ sẽ tiếp tục trang trí ở giáo họ, gia đình ẢNH: DƯƠNG LAN

Người Công giáo háo hức mừng ngày Chúa Giáng sinh ẢNH: DƯƠNG LAN

Khoảng gần trưa, tại giáo xứ Bình An (Q.8) cơm trưa đã được chuẩn bị sẵn để mọi người nghỉ tay dùng bữa. Tuy nhiên, ai nấy đều nán lại cố làm nốt phần việc dang dở buổi sáng, vừa làm vừa trò chuyện rôm rả, không khí diễn ra vui vẻ.

Từ 8 giờ sáng, bà Hồng (59 tuổi), ở giáo xứ Bình An bắt tay vào việc hơ lửa để bạt trắng nhăn lại, đây là vật liệu không thể thiếu với công trình hang đá. Ngồi bên bếp lửa nhiều giờ liền nhưng bà không ngại vất vả, không than phiền nóng bức. Bà hào hứng chia sẻ với PV Thanh Niên "sáng kiến" tránh nóng bằng cách che chắn bằng tấm phản lớn, tránh than nóng phả trực tiếp vào người.

"Gần đến ngày lễ mừng Chúa Giáng sinh, trong lòng tôi luôn có sự nôn nao, phấn khởi. Khi làm xong hang đá, cả xóm sẽ ăn mừng xem như Giáng sinh đến gần", bà Hồng bày tỏ.

Bà Hồng dùng lửa hơ bạt để làm hang đá ẢNH: DƯƠNG LAN

Giáo xứ Bình Thái là một trong những địa điểm check in nổi tiếng dịp Giáng sinh ẢNH: DƯƠNG LAN

Ông Trần Quốc Hùng cho biết, Phó ngoại vụ giáo xứ Bình An giáo xứ bắt đầu việc trang trí Giáng sinh từ ngày 20.11. Năm nay, các công trình không có nhiều khác biệt so với những năm trước. Từ tháng 10, mọi người đã đến vườn cây tìm kiếm những loại đủ tiêu chuẩn mang về phơi khô để gắn thêm tuyết giả.

"Năm nay chúng tôi chỉ tận dụng được 50% vật liệu từ năm ngoái do đèn chớp thời hạn sử dụng ngắn, hệ thống điện không phù hợp với công trình của năm nay. Bà con giáo dân hưởng ứng nhiệt tình việc đến nhà thờ chung tay, góp sức với không khí khẩn trương, vui mừng", ông Hùng cho hay.

Trước khi ra về, bà con giáo dân còn không quên nhắc người viết quay lại xóm đạo Phạm Thế Hiển vào những ngày Giáng sinh để chiêm ngưỡng những công trình đẹp rực rỡ khi việc trang trí hoàn thiện.

Người dân giáo xứ Bình An cùng nhau trang trí mừng lễ Giáng sinh ẢNH: DƯƠNG LAN