Người dân TP.HCM có được cảm nhận không khí se lạnh đêm Giáng sinh?

Sau nhiều ngày nắng oi ả, khó chịu, chiều muộn hôm qua (19.12), TP.HCM có mưa nhỏ ở một số nơi. Cơn mưa kéo dài chỉ khoảng 5 phút, không đủ giải nhiệt sau chuỗi ngày oi bức.

Trong khi đó, vào buổi trưa và chiều, tiết trời vẫn khó chịu, nắng nóng hầm hập khiến nhiều người đi đường phải bịt kín mít.

Đến sáng nay, TP.HCM vẫn có nắng vàng ruộm vào sáng sớm. Nhiệt độ lúc 8 giờ là 28oC, độ ẩm 79%, gió đông bắc 3 m/giây. Các tỉnh, thành khác ở khu vực Nam bộ cũng ít mây, trời nắng, không mưa; có mù nhẹ tại Bình Dương, Trà Vinh.

Cơn mưa nhỏ trái mùa chiều qua không giúp TP.HCM giảm nhiệt Vũ Phượng

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, cơn mưa nhỏ hôm qua ở TP.HCM lượng mưa đo được tại trạm Nhà Bè chỉ 0,8 mm. Nguyên nhân mưa là do nhiễu động gió đông trên cao tác động yếu đến thời tiết các tỉnh miền Tây Nam bộ. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm qua ở TP.HCM là 34oC.

Giải thích về nguyên nhân sát Giáng sinh nhưng TP.HCM vẫn nắng nóng, thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết là do năm nay đang trong thời kỳ El Nino, nhiệt độ cao hơn những năm không có El Nino. Ngoài ra, thời tiết TP.HCM dịp này có se lạnh hay không còn phụ thuộc vào hoạt động của không khí lạnh ở phía bắc. Nếu cường độ không khí lạnh mạnh thì sóng lạnh mới khuếch tán sâu xuống phía nam.

Đêm Giáng sinh, thời tiết TP.HCM thế nào?

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, hôm nay, áp cao lạnh lục địa đang tăng cường trở lại ở lục địa phía bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Trung bộ hoạt động mạnh, nhiễu động gió đông trên cao có khả năng tác động yếu đến thời tiết Nam bộ. Gió đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh trên vùng biển Nam bộ.

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay mây thay đổi, chiều tối có mưa rào vài nơi, tập trung chủ yếu ở khu vực các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Tiền Giang, Bến Tre và Kiên Giang. Sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng. Nhiệt độ tăng nhẹ so với ngày hôm qua. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC, có nơi trên 35oC.

Thời tiết TP.HCM hôm nay mây thay đổi, ngày nắng; chiều tối có mưa vài nơi, riêng khu trung tâm không mưa. Nhiệt độ TP.HCM dao động từ 32 - 34oC trong khoảng 13 giờ - 16 giờ.

TP.HCM oi ả, nóng bức từ trưa đến chiều Vũ Phượng

Từ 48 - 72 giờ tới, áp cao lạnh lục địa đang tăng cường xuống phía nam, áp thấp nhiệt đới có khả năng đi vào Biển Đông trong ngày hôm nay, những nhiễu động trên cao tác động tốt hơn tới thời tiết các tỉnh Nam bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Trung bộ suy yếu nhẹ. Gió đông bắc có cường độ tăng mạnh trên vùng biển Nam bộ.



Do đó, dự báo thời tiết Nam bộ 48 - 72 giờ tới mây thay đổi, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng. Trong ngày 20.12, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi, gia tăng mưa hơn so với 24 giờ qua, cục bộ có điểm mưa vừa. Từ ngày 20.12, nhiệt độ giảm, ban đêm trời se lạnh hơn.

Như vậy, với sự tác động của nhiễu động trên cao, gió đông bắc với cường độ tăng mạnh trên vùng biển Nam bộ, nhiệt độ TP.HCM mát mẻ hơn trong những ngày tới. Đêm Giáng sinh, người dân cũng có thể cảm nhận được chút không khí se lạnh và sẽ cảm nhận rõ không khí se lạnh khi bước qua tháng 1.