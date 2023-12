Sát Noel nhưng thời tiết TP.HCM nắng nóng oi ả: Có bất thường?

Từ khoảng nửa cuối tháng 11, TP.HCM kết thúc mùa mưa bước vào giai đoạn mùa đẹp nhất trong năm. Thông thường, vào thời điểm sát Noel này, thời tiết khá mát mẻ, dễ chịu, thỉnh thoảng có những đợt se lạnh khiến người dân cảm nhận rõ không khí của mùa lễ hội. Vậy nhưng năm nay, bước qua nửa cuối tháng 12, thời tiết TP.HCM vẫn nóng oi ả.

Chị Hoàng Ngân (ngụ Q.Bình Thạnh) nhận xét: "Mọi năm gần Noel, đường phố trang hoàng tiểu cảnh, thời tiết cũng hơi se lạnh nên có thể mặc áo len mỏng, dài tay đi chụp hình Noel. Còn năm nay, thời tiết khá nóng nên dù có thấy lung linh đèn trang trí khắp nơi vẫn không cảm nhận được không khí Noel".

Tại khu vực trung tâm, anh Hoài Nam cũng đánh giá, trong tháng cuối năm, có những ngày trời âm u nhưng vẫn khá oi ả, thậm chí 5 - 6 giờ chiều vẫn còn cảm giác nóng bức, không có gió.

TP.HCM oi ả từ sáng sớm Vũ Phượng

Giải thích về điều này, thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, năm nay đang trong thời kỳ El Nino nên nhiệt độ cao hơn những năm không có El Nino.

Bên cạnh đó, thời tiết TP.HCM có se lạnh hay không còn phụ thuộc vào hoạt động của không khí lạnh ở phía bắc, nếu cường độ mạnh mới tác động, khuếch tán sóng lạnh sâu xuống phía nam. Trong khi năm nay ở bắc bộ, bây giờ mới là đợt rét đậm, rét hại (rét đậm là khi nhiệt độ không khí xuống dưới 15oC, rét hại là khi nhiệt độ không khí xuống dưới 13oC). Vì vậy, không khí lạnh chưa tác động xuống phía nam, nhiệt độ không giảm, người dân TP.HCM không có cảm giác se lạnh.

"Hiện chưa dự báo được cụ thể khi nào thời tiết TP.HCM mới se lạnh. Đến Noel, nhiệt độ sáng sớm ở TP có thể ở mức 23 - 24oC, nhưng sang tháng 1, thời tiết mới có khả năng thêm nhiều đợt nhiệt giảm sâu hơn, người dân mới có cảm giác se lạnh vào sáng sớm", ông Quyết giải thích.

Nam bộ nắng mạnh, khô hanh

Sáng nay, cả khu vực Nam bộ ít mây, trời nắng, nắng lên khá sớm, không mưa. Mù nhẹ xuất hiện tại Long An, Đồng Tháp, Trà Vinh. Riêng thời tiết TP.HCM ít mây, trời nắng. Nhiệt độ lúc 8 giờ là 28oC, độ ẩm 84%, gió đông 3 m/giây.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hôm nay, áp cao lạnh lục địa đang tăng cường với cường độ mạnh xuống nước ta. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Trung bộ hoạt động mạnh. Gió đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh trên vùng biển Nam bộ.

Cả khu vực Nam bộ hôm nay duy trì nắng mạnh và khô hanh Vũ Phượng

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay duy trì nắng mạnh và khô hanh, nguy cơ cao xảy ra cháy nổ ở khu vực dân cư, cửa hàng, các chợ. Diện mưa có xu hướng tăng nhẹ so với ngày hôm trước, chiều tối, có mưa rào nhẹ (dưới 8 mm) xuất hiện ở khu vực biên giới Tây Nam như: Bình Phước, Tây Ninh, phía bắc TP.HCM, Long An, Đồng Tháp, An Giang và phía bắc tỉnh Kiên Giang, có nơi có mưa khá như Bình Phước, Tây Ninh, Long An (lượng mưa dao động 5 - 15 mm), đêm có mưa rào nhẹ vài nơi. Nhiệt độ cao nhất dao động 32 - 35oC.

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay: khu vực trung tâm và vùng đông nam TP, Cần Giờ, một phần huyện Nhà Bè mây thay đổi, không mưa, ngày nắng. Khu vực Củ Chi, Hóc Môn, TP.Thủ Đức mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 35oC vào khoảng 13 giờ.

Từ 48 - 72 giờ tới, áp cao lạnh lục địa được tăng cường mạnh xuống phía nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Trung bộ hoạt động mạnh. Nhiễu động gió đông trên cao có khả năng tác động tới thời tiết khu vực Nam bộ. Gió đông bắc có cường độ mạnh trên vùng biển Nam bộ.

Dự báo thời tiết Nam bộ 48 - 72 giờ tới mây thay đổi, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng, chiều tối mưa trái mùa vẫn còn nhưng diện không nhiều.

El Nino là từ được dùng để chỉ hiện tượng nóng lên dị thường của lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương, kéo dài 8 - 12 tháng, hoặc lâu hơn, thường xuất hiện 3 - 4 năm 1 lần, song cũng có khi dày hơn hoặc thưa hơn.