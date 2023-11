Kết thúc mùa mưa, thời tiết TP.HCM vào giai đoạn đẹp nhất năm

Nhiều ngày qua, người dân TP.HCM cảm thấy tiết trời dễ chịu, hơi se lạnh vào sáng sớm. Nhiệt độ trong ngày cũng không quá cao, không nắng gắt, trời không mưa.



Vì sao người dân thấy se lạnh vào sáng sớm?

Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, dựa trên các số liệu tại riêng trạm Nhà Bè cho thấy, TP.HCM đã kết thúc mùa mưa từ đầu tháng 11. Hiện đang là thời điểm mở đầu mùa khô.

Theo ông Quyết, những ngày này, người dân TP.HCM cảm thấy se lạnh vào buổi sáng là do áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục ngang qua Trung bộ.

Bên cạnh đó, nhiễu động gió đông trên cao hoạt động yếu trên khu vực Nam bộ, nhiễu động gió đông trên cao cũng làm hình thành nhiều mây. "Thời điểm đầu giờ sáng nên mặt trời bị che khuất, nhiệt độ tăng chậm, trong khi áp cao lạnh tuy chưa mạnh nhưng ít nhiều cũng tác động làm nền nhiệt xuống thấp", ông Quyết giải thích.

Nhiệt độ ghi nhận thấp nhất trong buổi sáng ngày 20.11 ở Nam bộ xuất hiện tại Tà Lài (Đồng Nai) 19,6oC, tại Nhà Bè (TP.HCM) là 24oC, trước đó ngày 18.11 nhiệt độ thấp nhất tại Nhà Bè là 23,5oC.

Thời tiết TP.HCM cuối năm dễ chịu

Theo ông Quyết, cuối năm thời tiết đầu giờ sáng ở TP.HCM, Nam bộ thường se lạnh, nhiệt độ không khí thấp nhất khoảng 23 – 24oC, có ngày xuống 20 – 21oC. Đầu giờ sáng thường có mù hoặc sương mù, nhưng đến trưa hoặc đầu giờ chiều, nhiệt tăng dần, có ngày đạt ngưỡng nắng nóng (nhiệt độ không khí cao nhất trên 35oC).

Hình thế thời tiết vào cuối năm không hẳn ngày nào cũng như nhau mà tùy theo từng ngày, thông thường khu vực TP.HCM, Nam bộ chịu tác động của áp cao lạnh lục địa từ phía bắc khuếch tán xuống phía nam, nếu cường độ áp cao này mạnh sẽ tác động làm cho thời tiết Nam bộ nhiệt giảm, sáng sớm nhiệt xuống khá thấp.

"Nếu kết hợp trên cao là hệ thống áp cao cận nhiệt đới lấn về phía tây thì sẽ có những thời điểm ẩm từ biển được đẩy theo rìa tây nam của áp cao cận này gây mưa trái mùa ở TP.HCM, Nam bộ. Sau đó, nếu áp cao này vẫn khống chế trên khu vực thì trên cao sẽ là trường phân kỳ, dòng không khí đi từ trên giáng xuống, làm hạn chế các quá trình bốc hơi, dòng thăng đi lên. Vì vậy, trời ít hình thành mây, bầu trời quang mây, buổi trưa thường nắng mạnh", ông Quyết phân tích.



Theo Trưởng phòng Dự báo, cũng với cơ chế này hoặc ngoài biển có những vùng hội tụ ẩm được đẩy vào đất liền, tạo các điều kiện độ ẩm không khí cao, nhiệt độ thấp thì Nam bộ dễ hình thành mù, sương mù ở tầng sát mặt đất.

Ông Quyết lưu ý, thời tiết những ngày cuối năm, do ít hoặc không mưa, nên thường ban ngày trong xanh, đầu giờ sáng se lạnh, buổi tối mát mẻ, rất thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Dù vậy, người dân cần lưu ý, vì chênh lệch nhiệt độ lúc sáng sớm với đầu giờ chiều lên tới hàng chục độ C nên rất dễ cảm nắng, người mệt mỏi, khó chịu.

Dòng thăng là từ để chỉ khối không khí di chuyển từ dưới đất lên khí quyển. Có thể hiểu, dòng thăng là khối không khí được sinh ra khi mặt đất bị đốt nóng không đều nhau, tạo ra vùng khí áp giảm, trọng lượng khối không khí này nhẹ hơn xung quanh và có nội lực bên trong nên chuyển động đi lên. Những ngày có dòng thăng, không khí bất ổn định, có thể tạo ra mây đối lưu, giông, sét… Đối nghịch với dòng thăng là dòng giáng - khối không khí đi từ khí quyển xuống mặt đất, cưỡng chế không cho phần tử không khí chuyển động đi lên nên khó tạo thành mây, trời nắng nhiều.