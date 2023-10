Vì sao TP.HCM có mưa to, trời tối sập từ 3 giờ chiều?

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 23.10, trung tâm TP.HCM xuất hiện mờ mịt mây đen. 30 phút sau đó, mưa to xuất hiện nhiều nơi như: Q.1, Q.3, TP.Thủ Đức, Q.Bình Thạnh, Q.11... Cơn mưa kèm sấm sét kéo dài đến 15 giờ 30 phút, ở khu vực trung tâm mưa tạm ngớt nhưng trời vẫn còn sập tối vì mây đen.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và ảnh định vị sét lúc 14 giờ 45 phút cho thấy, mây giông đang phát triển gây mưa rào kèm giông, sét trên khu vực Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Bình Tân, TP.Thủ Đức, Nhà Bè, Cần Giờ, Q.7, Q.12.

Ngoài ra, những vùng mây giông đang phát triển trên khu vực Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu có xu hướng mở rộng về TP.HCM.

Mưa to vào chiều tối dù đã gần bước vào cuối mùa mưa Vũ Phượng

Đơn vị này dự báo từ 15 giờ tới khoảng 18 giờ, mây giông tiếp tục phát triển và gây mưa rào, kèm theo giông, sét cho các khu vực kể trên, sau đó lan sang các khu vực lân cận khác như trung tâm, Q.Gò Vấp…

Lượng mưa dự báo phổ biến từ 10 – 30 mm, có nơi trên 35 mm. Trong cơn giông đề phòng sét, gió giật mạnh khoảng cấp 5 – 7 (tức từ 8 – 17 m/giây).

Lý giải cơn mưa chiều nay, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết là do nhiễu động gió đông ở rìa phía nam áp cao cận nhiệt đới tác động đến thời tiết khu vực Nam bộ gây mưa.

Ông Quyết thông tin, hôm nay áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía nam. Gió đông đến đông bắc có cường độ yếu trên các vùng biển Nam bộ. Rãnh áp thấp xích đạo được thiết lập ở phía nam bán đảo Cà Mau. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc bộ - bắc Trung bộ xu hướng lấn tây và hoạt động mạnh.

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong cơn giông đề phòng gió giật mạnh, sét. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC, có nơi trên 34oC. Riêng thời tiết TP.HCM hôm nay mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và giông. Trong cơn giông đề phòng gió giật mạnh, sét.

Người dân TP.HCM lội nước ngập sau cơn mưa chiều qua Cao An Biên

Từ 48 - 72 giờ tới, áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định sau suy yếu và di chuyển dần ra phía đông. Rãnh áp thấp xích đạo tiếp tục nâng trục chậm lên phía bắc, trục qua khu vực Nam bộ duy trì cho đến khoảng ngày 26.10. Gió đông - đông bắc có cường độ yếu trên khu vực Nam bộ.

Dự báo thời tiết Nam bộ từ 48 - 72 giờ tới, mây thay đổi, ngày nắng, có lúc nắng gián đoạn; chiều và tối ngày 24.10 có mưa rào nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Ngày 25.10 chiều tối và tối có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn giông đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét.

Theo dự báo, trong tháng 10 có thể xuất hiện vài đợt mưa diện rộng nữa còn xảy ra trước khi kết thúc mùa mưa bước vào mùa khô. Dự báo mùa mưa năm nay ở Nam bộ kết thúc vào khoảng đầu đến giữa tháng 11 - sớm hơn trung bình nhiều năm.