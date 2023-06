Thời tiết TP.HCM: Sáng nắng rát da, chiều mưa lớn

Hôm nay (29.6) – cũng như 2 ngày hôm trước, buổi sáng, thời tiết TP.HCM trong xanh, trời nắng. Vào khoảng 10 – 12 giờ trưa, những người làm việc dưới trời nắng có thể cảm nhận cái nắng rát da, khó chịu. Đến 15 giờ, nhiều khu vực bắt đầu nhiều mây đen, bầu trời sập tối và bắt đầu có mưa lớn ở khu vực trung tâm, Q.Bình Thạnh, Q.Gò Vấp,…

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, theo dõi ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy mây giông đang phát triển trên khu vực phía bắc thành phố như: Hóc Môn, Củ Chi, Q.12, Tân Bình, Bình Tân, Gò Vấp, Bình Thạnh, TP.Thủ Đức và Bình Chánh, Cần Giờ. Ngoài ra mây đối lưu phát triển trên khu vực tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Long An có xu hướng di chuyển về TP.HCM.

Những con đường ám ảnh của người dân vì hễ mưa là ngập Chụp màn hình

Từ khoảng 14 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút, mây giông tiếp tục phát triển gây mưa rào kèm giông, sét cho các khu vực kể trên. Sau đó, vùng mưa có thể mở rộng sang khu vực lân cận. Lượng mưa phổ biến từ 5 – 15 mm, có nơi trên 20 mm. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh khoảng cấp 5 – 6 (tức từ 8 – 14 m/s).

Theo quan sát qua camera giao thông tại TP.HCM, lúc 15 giờ 50 phút, nhiều tuyến đường ở Gò Vấp đã bị ngập nước như: Phạm Văn Chiêu, Lê Văn Thọ, Nguyễn Văn Khối, Phan Huy Ích, Nguyễn Văn Quá,...

Giải thích về nguyên nhân buổi chiều tối có mưa to còn sáng vẫn nắng rát da, thạc sĩ Lê Đình Quyết, Phó trưởng Phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay: "Mưa ở TP.HCM chủ yếu do gió mùa tây nam gây nên, mà gió mùa tây nam có đặc điểm đến chiều mới hội tụ đủ ẩm; buổi sáng chúng ta cảm thấy nắng rát da là do áp cao cận trên cao vẫn đang hoạt động ngay Trung bộ".

Người dân chật vật giữa mênh mông nước Chụp màn hình

Hôm nay, ở TP.HCM mưa xuất hiện cũng vào buổi chiều nhưng sớm hơn hôm qua. Nhiệt độ cao nhất tính đến 14 giờ tại Tân Sơn Nhất là 33oC, độ ẩm thấp nhất 71%, gió tây tây nam 3 – 6 m/s. Tại Nhà Bè nhiệt độ lúc 13 giờ là 33oC.

Cũng trong sáng nay, Nam bộ có mưa vài nơi, sau đó mưa tăng dần như: Châu Đốc, Hội An (An Giang), Gò Quao (Kiên Giang), Mỹ Tú (Sóc Trăng)…

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, 24 giờ tới, rãnh áp thấp có trục qua Trung bộ tiếp tục nâng trục lên phía bắc và mờ dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới nhánh phía nam lấn tây. Gió mùa tây nam có xu hướng tăng nhẹ cường độ kết hợp với hội tụ gió trên cao duy trì tại khu vực Nam bộ.

Dự báo thời tiết Nam bộ mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn. Đêm nay có mưa rào và giông rải rác; trưa chiều đến tối mai có mưa giông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng ngập úng cục bộ vùng trũng, thấp đô thị.

Nỗi ám ảnh của người dân Gò Vấp mỗi khi mưa Chụp màn hình

Nhiệt độ thấp nhất Đông Nam bộ phổ biến trong khoảng 24 – 26oC, có nơi dưới 23oC, miền Tây phổ biến trong khoảng 25 – 27oC. Nhiệt độ cao nhất 31 – 34oC.

Dự báo thời tiết TP.HCM 24 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày nắng gián đoạn. Đêm nay có mưa rào và giông rải rác, chiều và tối mai có mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 – 33oC.

Từ 2 – 7 ngày tới, dự báo thời tiết Nam bộ mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều và tối có mưa giông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to; đêm có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Riêng thời kỳ từ ngày 3 – 5.7 mưa giảm nhẹ, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ tăng nhẹ.