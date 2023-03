TP.HCM giữa mùa khô nhưng người dân cảm thấy se lạnh về đêm, sáng sớm: Vì sao?

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, TP.HCM cũng như cả khu vực Nam bộ hôm qua ngày nắng, không mưa. Nhiệt độ ngày tăng giảm không đều ở khu vực Đông Nam bộ, trong khi đó miền Tây nhiệt độ ngày hầu hết giảm nhẹ, nhiệt độ đêm tăng nhẹ. Đêm và sáng sớm trời se lạnh.

Cụ thể, nhiệt độ cao nhất tại Nhà Bè là 31,2oC (giảm 0,8oC so với hôm trước), thấp nhất 22,4oC (tăng 0,4oC so với hôm trước). Tại Tân Sơn Nhất, nhiệt độ cao nhất 33oC (giảm 1oC so với hôm trước), thấp nhất 23oC (tăng 1oC so với hôm trước), độ ẩm 39 - 94%.

Chênh lệch nhiệt độ giữa sáng và trưa ở TP.HCM dao động hơn 10 độ C Cao An Biên

Sáng nay, Nam bộ ít mây, trời nắng, không mưa. Sáng sớm một số nơi như Bình Dương, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang có mù nhẹ. Tại Tà Lài (Đồng Nai) có sương mù nhẹ.

Tại TP.HCM lúc 8 giờ hôm nay ít mây, trời nắng, không mưa. Nhiệt độ tại Tân Sơn Nhất là 25oC, độ ẩm 83%.

Theo số liệu, nhiệt độ ở TP.HCM vẫn đang diễn biến bình thường. Nhiệt độ thấp nhất về đêm, gần sáng có xu hướng tăng ở ngưỡng 23 - 24oC. Nhưng nhiều người dân TP.HCM lại có cảm giác se lạnh về đêm và sáng sớm.

Giải thích điều này, ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, thời điểm này áp cao lạnh lục địa tuy cường độ không mạnh, nhưng vẫn còn đang hoạt động, tác động đến thời tiết, làm cho nhiệt độ giảm.

Trong khi áp cao Tây Thái Bình Dương trên tầng cao hạ trục thấp, tới Nam Trung bộ, tác động đến thời tiết các tỉnh Nam bộ, trong đó có TP.HCM, làm cho ban ngày nhiệt độ cao 34 - 35oC.

Theo ông Quyết, áp cao Tây Thái Bình Dương này là hoàn lưu phân kỳ, dòng không khí chuyển động giáng xuống làm hạn chế sự phát triển của mây, ban ngày do ít mây, nên nhiệt độ cao. Đêm, sáng sớm cũng ít mây nên quá trình mất nhiệt ở mặt đất nhanh làm nhiệt độ không khí giảm.

Một số ngày trong tuần, TP.HCM xuất hiện sương mù vào buổi sáng Vũ Phượng

"Giá trị nhiệt độ mấy ngày qua ở TP.HCM buổi tối, sáng sớm dao động từ 21 - 23oC, cảm giác se lạnh khi đi ra ngoài đường. Buổi trưa, đầu giờ chiều 34 - 35oC, chênh lệch nhiệt độ khá lớn, biên độ nhiệt dao động trên 10oC", ông Quyết phân tích.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hôm nay áp cao lạnh lục địa di chuyển ra đông và suy yếu. Rãnh áp thấp vắt qua 25 - 28 độ vĩ bắc được thiết lập trở lại. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam bộ hoạt động ổn định. Gió đông bắc có cường độ trung bình - mạnh trên vùng biển phía đông Nam bộ.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ hôm nay mây thay đổi, ngày nắng. Đông Nam bộ có nơi nắng nóng, không mưa. Nhiệt độ cao nhất hôm nay ở Đông Nam bộ phổ biến trong khoảng 33 - 35oC, có nơi trên 35oC, miền Tây từ 30 - 33oC.

Từ 48 - 72 giờ tới, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25 - 28 độ vĩ bắc bị nén đẩy xuống phía nam và đầy dần lên bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía bắc. Từ ngày 12.3 áp cao lạnh lục địa tăng cường mạnh xuống phía nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam bộ hoạt động suy yếu và rút đông. Trên vùng biển phía Đông Nam bộ, gió đông bắc có cường độ giảm nhẹ trong 48 giờ tới sau tăng trở lại.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ từ 48 - 72 giờ tới mây thay đổi, ngày nắng, Đông Nam bộ có nơi nắng nóng, không mưa.