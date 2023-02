Hết se lạnh, người dân TP.HCM đối mặt nắng nóng đầu năm: Mưu sinh giữa trưa

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, nhiệt độ tại trạm Tân Sơn Nhất cao nhất ngày 8.2 là 35 độ C. Thực tế, người dân đi ngoài đường có thể cảm nhận mức nhiệt độ lên đến 37 - 38 độ C do bức xạ nhiệt từ mặt đường, các tòa cao ốc, hơi nóng từ máy lạnh,...