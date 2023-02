Miền Nam xuất hiện nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C

Hôm qua, TP.HCM mây thay đổi, ngày nắng, không mưa. Trạm Tân Sơn Nhất có nhiệt độ cao nhất 35oC vào lúc 14 giờ 30 phút, thấp nhất 25oC lúc 5 giờ 30 phút. Hôm nay ở TP.HCM, Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng mạnh, Đông Nam bộ có nơi nắng nóng, đêm không mưa.

Nhiệt độ cao nhất hôm nay ở khu vực Đông Nam bộ là 33 - 35oC, có nơi trên 35oC, miền Tây từ 31 - 34oC.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ 48 - 72 giờ tới, mây thay đổi, ngày nắng, Đông Nam bộ có nơi nắng nóng, đêm không mưa, riêng ngày 8.2 khả năng có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ ban đêm tăng dần trở lại, nhiệt độ ban ngày ít thay đổi.

Nắng nóng cục bộ ở một số nơi

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo, trong 10 ngày đầu tháng 2, áp cao lạnh lục địa tăng cường trở lại từ đêm 1 ngày 2.2 và ngày 5 - 6.2. Đợt tăng cường này yếu và lệch đông nên mức độ ảnh hưởng đến khu vực TP.HCM, Nam bộ không nhiều.

Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 3 - 6 độ vĩ bắc hoạt động mạnh trong 2 - 3 ngày đầu tuần sau suy yếu và mờ dần. Nhiễu động gió đông chi phối thời tiết khu vực trong 2 - 3 ngày đầu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới suy yếu trong nửa đầu tuần sau đó hoạt động mạnh trở lại trong nửa cuối tuần và có trục qua Trung Trung bộ.

Sau những ngày se lạnh, TP.HCM bắt đầu nắng nóng Nhật Thịnh

Thời tiết Nam bộ mây thay đổi đến nhiều mây và có mưa nhỏ vài nơi trong 2 - 3 ngày đầu tháng. Sau đó, hầu hết không mưa kéo dài cho đến hết tuần. Khu vực Đông Nam bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35 - 36oC. Gió mùa đông bắc trên các khu vực biển tăng nhưng không mạnh và nhiệt độ thấp nhất giảm không nhiều. Vào lúc sáng sớm, một vài ngày có mù nhẹ.

Dự báo thời tiết Nam bộ tuần giữa tháng 2, trong nửa đầu tuần, không khí lạnh tăng cường và khuếch tán khá mạnh xuống khu vực, nửa cuối tuần những đợt tăng cường của không khí lạnh hầu hết không mạnh và lệch đông. Khả năng nhiễu động gió đông xuất hiện và gây thời tiết nhiều mây, có mưa nhỏ ở vài nơi trong nửa cuối tuần.

Dự báo thời tiết khu vực Nam bộ ngày 11 - 15.2, mây thay đổi, ngày nắng, không mưa. Ban đêm và sáng sớm nhiệt độ giảm, trời se lạnh. Từ 16 - 20.2, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Khu vực Đông Nam bộ và ven biên giới Tây Nam có nắng nóng cục bộ.

Tuần cuối tháng 2, Nam bộ chịu ảnh hưởng chủ yếu của phía nam lưỡi áp cao lạnh lục địa với 1 - 2 đợt tăng cường và khuếch tán xuống khu vực nhưng không mạnh và lệch đông.

Dự báo thời tiết Nam bộ cuối tháng 2, mây thay đổi, ngày nắng, phổ biến không mưa. Trong tuần chỉ một vài ngày ngày có mưa nhỏ vài nơi. Khu vực Đông Nam bộ và ven biên giới Tây Nam có nắng nóng cục bộ.

Xu thế nhiệt độ trung bình ở Nam bộ phổ biến xấp xỉ và thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30 - 33oC, nhiệt độ thấp nhất 18 - 22oC ở Đông Nam bộ và 20 - 23oC ở miền Tây.

Tổng lượng mưa tháng phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 10 - 50%. Có 1 - 2 đợt mưa diện rộng với một vài nơi mưa vừa, mưa to.

Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong tháng 2

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, dự báo của các Trung tâm Khí hậu trên thế giới, La Nina đang chuyển dần sang pha Trung tính. Khoảng từ tháng 3 trở đi, khả năng ENSO trung tính có xác suất 82%.

Trong tháng 2, dao động MJO (Madden-Julian Oscillation, là một dao động nội mùa trong khu vực nhiệt đới) cũng hoạt động khá mạnh trong pha tăng cường đối lưu trong 7 - 10 ngày đầu tháng rồi chuyển sang những pha ít tác động tới thời tiết khu vực.

Các sản phẩm dự báo mô hình của các trung tâm khí hậu thế giới hầu hết cho kết quả dự báo lượng mưa tháng cao hơn trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình tháng xấp xỉ và thấp hơn trung bình nhiều năm.

Nhiệt độ cao nhất ở Nam bộ trong tháng 2 có thể trên 35 độ C Nhật Thịnh

Với xu thế thời tiết như trên, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cảnh báo khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong tháng 2. Người dân cần đề phòng những đợt gió mùa đông bắc mạnh và sóng lớn trên các khu vực biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau.

Thời kỳ giữa đến cuối tháng, đề phòng gió đông nam mạnh kết hợp với triều cường cao dẫn đến xâm nhập mặn vào sâu trong nội đồng ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Cũng theo đơn vị này, nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35 - 36oC ở các tỉnh Đông Nam bộ và ven biên giới Tây Nam của miền Tây cũng có khả năng xuất hiện trong tháng 2.

- El Nino là từ được dùng để chỉ hiện tượng nóng lên dị thường của lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương, kéo dài 8 - 12 tháng, hoặc lâu hơn, thường xuất hiện 3 - 4 năm 1 lần, song cũng có khi dày hơn hoặc thưa hơn.



- La Nina là hiện tượng lớp nước biển bề mặt ở khu vực nói trên lạnh đi dị thường, xảy ra với chu kỳ tương tự hoặc thưa hơn El Nino.



- ENSO là chữ viết tắt của các từ ghép El Nino Southern Oscillation (El Nino - Dao động Nam) để chỉ cả 2 hai hiện tượng El Nino và La Nina và có liên quan với dao động của khí áp giữa 2 bờ phía Đông Thái Bình Dương với phía Tây Thái Bình Dương - Đông Ấn Độ Dương (được gọi là Dao động Nam) để phân biệt với dao động khí áp ở Bắc Đại Tây Dương).