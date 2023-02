Vì sao TP.HCM âm u, sương mù như mùa đông miền Bắc?

Sau những ngày se lạnh nhưng có nắng liên tiếp, sáng nay 1.2, TP.HCM âm u nhiều mây, gió nhẹ, sương mù nhẹ giống như mùa đông ở miền Bắc.

Giải thích nguyên nhân TP.HCM âm u, ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng Phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết do nhiễu động gió đông trên cao, tạo nên trời nhiều mây, cộng với khu vực Nam bộ vẫn đang chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa, sóng lạnh làm nhiệt độ giảm, tạo nên lớp mù ở tầng thấp.

Sáng nay, TP.HCM mây thay đổi đến nhiều mây, không mưa, trời nắng yếu. Nhiệt độ lúc 8 giờ tại trạm Tân Sơn Nhất là 26oC (tăng 2oC so với hôm qua), độ ẩm 84%, gió tây 3 m/s.

TP.HCM âm u, sương mù nhẹ kéo dài đến trưa Độc Lập

Ngày hôm qua, TP.HCM cũng có một ngày mây thay đổi, ngày nắng, không mưa. Trạm Tân Sơn Nhất có nhiệt độ cao nhất 33oC, thấp nhất 24oC. Trạm Nhà Bè nhiệt độ cao nhất 32,5oC, nhiệt độ thấp nhất 24oC. Độ ẩm thấp nhất ngày hôm qua tại Tân Sơn Nhất là 44%.

Theo ông Lê Đình Quyết, TP.HCM có thể âm u kéo dài đến trưa, đầu giờ chiều có nắng xuất hiện và có khả năng có mưa từ 17 - 19 giờ nhưng lượng mưa nhỏ, thời gian ngắn. Đến 9 giờ 20 phút, nhiệt độ tại Q.1 là 26,3oC, nhưng do trời âm u, có gió, sương mù nhẹ nên cảm giác mát mẻ, dễ chịu.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ thông tin, hôm nay, áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có vị trí qua Bắc Trung bộ hoạt động suy yếu dần. Nhiễu động gió đông trên cao ảnh hưởng yếu đến khu vực Nam bộ.

TP.HCM có thể xuất hiện mưa nhỏ vào chiều tối hôm nay và ngày mai Độc Lập

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ hôm nay mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, chiều, tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất hôm nay ở các tỉnh, thành Đông Nam bộ dao dộng 30 - 33oC, miền Tây dao động 28 - 31oC.

Từ 48 - 72 giờ tới, áp cao lạnh lục địa được tăng cường yếu, lệch đông trở lại. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Trung bộ, xu hướng suy yếu và rút ra đông.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ 48 - 72 giờ tới, mây thay đổi, ngày nắng, có lúc gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ ban đêm giảm nhẹ vào ngày 3.2, nhiệt độ ban ngày có xu hướng ít thay đổi.