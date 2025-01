TP.HCM 20 độ C mỗi sáng, Nam bộ 18 độ những ngày giáp Tết: Có phải thời tiết bất thường?

Trong những ngày hối hả tết cận kề, người dân TP.HCM được hưởng tiết trời tương đối dễ chịu, mát mẻ. Thậm chí, vào sáng và tối, thời tiết TP.HCM còn khá se lạnh, mức nhiệt thấp nhất TP.HCM chạm ngưỡng 20 - 21oC.

Gần 8 giờ sáng nay, ở khu vực trung tâm TP.HCM, ứng dụng thời tiết trên điện thoại hiển thị 22oC. Nhiệt độ của cơ quan khí tượng thông báo là 24oC (giảm 1oC so với hôm trước), độ ẩm 65%, trời có gió nhẹ.

TP.HCM se lạnh vào sáng sớm và đêm mấy ngày gần đây ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thấp nhất Nam bộ sáng nay là 18oC ở Tà Lài (Đồng Nai), tại Phước Long (Bình Phước) là 18,5oC, Long Khánh (Đồng Nai) 19,1oC, Tây Ninh 19,4oC, Nhà Bè (TP.HCM) 21,5oC.

Đơn vị dự báo cho hay, TP.HCM, Nam bộ se lạnh chủ yếu là do áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua Nam Trung bộ hoạt động ổn định. Gió đông bắc có cường độ mạnh trên vùng biển phía đông.

Do đó, cả ngày hôm qua, thời tiết Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, không mưa. Nhiệt độ ngày giảm nhẹ, đêm Đông Nam bộ ít thay đổi, miền Tây giảm nhẹ.

Tại TP.HCM hôm qua mây thay đổi, ngày nắng, không mưa. Trạm Nhà Bè nhiệt độ cao nhất 31,2oC, thấp nhất 21,5oC. Trạm Tân Sơn Nhất nhiệt độ cao nhất trong ngày 33oC, thấp nhất 21oC.

So với mọi năm, mức nhiệt vào tháng 1 năm nay ở TP.HCM thấp hơn, trời lạnh hơn ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Áp cao lạnh có cường độ mạnh tăng cường sâu xuống phía nam nước ta nên nhiệt độ giảm mạnh. Xét ở góc độ hoạt động của không khí lạnh trong tháng 1 hằng năm, cùng thời kỳ thì không có gì bất thường, nhưng lạnh hơn tháng 1 mọi năm từ 1 - 3oC", đại diện Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ nói.

Dự báo thời tiết hôm nay, TP.HCM mây thay đổi, không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất ở TP.HCM là 20oC, cao nhất từ 31 - 32oC.

Vài ngày tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua Trung và Nam Trung bộ hoạt động ổn định.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ 2 - 3 ngày tới mây thay đổi, ngày nắng, thời tiết phổ biến không mưa. Nhiệt độ ban đêm và sáng tiếp tục giảm nhẹ, trời se lạnh về khuya và sáng sớm, phía bắc Đông Nam bộ có nơi trời lạnh trong sáng sớm mai. Sang ngày 14.1, trời ấm dần lên, nhiệt độ đêm tăng 2 - 3oC.