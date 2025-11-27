Bão số 15, Hồ Dầu Tiếng xả lũ: TP.HCM có nguy cơ ngập sâu?

Ngày 27.11, trả lời PV Thanh Niên về công tác ứng phó bão số 15 và tình hình xả lũ các hồ chứa trên địa bàn, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết thành phố đã chủ động xây dựng các phương án để sẵn sàng ứng phó.

Theo Sở, hiện các hồ Dầu Tiếng, Trị An, Đá Đen, Sông Hỏa và Sông Ray đang thực hiện xả điều tiết nhằm hạ thấp mực nước hồ, qua đó tăng dung tích phòng lũ trong trường hợp xảy ra mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 15.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết nếu triều cường dâng cao sẽ điều tiết lưu lượng xả ở hồ Dầu Tiếng ẢNH: PHẠM HỮU

Theo phương án phòng, chống lũ lụt vùng hạ du đập thủy điện Trị An năm 2019 trên địa bàn Bình Dương cũ (nay thuộc TP.HCM), khi tổng lưu lượng xả của hồ Trị An dưới 3.600 m3/giây sẽ không ảnh hưởng đến địa bàn. Đây cũng là khu vực nằm gần tràn xả lũ nhất của TP.HCM sau khi hợp nhất địa giới hành chính.

Đối với hồ Dầu Tiếng, theo phương án ứng phó tình huống khẩn cấp được Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam rà soát, cập nhật năm 2024, khi hồ xả với lưu lượng dưới 200 m3/giây sẽ không gây ảnh hưởng đến dân cư trên địa bàn TP.HCM.

Tuy nhiên, theo đánh giá, trong điều kiện có mưa lớn, nếu các hồ Đá Đen, Sông Hỏa và Sông Ray phải xả với lưu lượng lớn hơn hiện nay, có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và đời sống của các hộ dân sinh sống dọc hai bên bờ sông Dinh và sông Ray.

Xả lũ có làm TP.HCM ngập sâu?

Theo thông báo, hồ Dầu Tiếng sẽ xả nước qua tràn từ 7 giờ ngày 25.11 đến 7 giờ ngày 2.12.2025, với lưu lượng điều tiết linh hoạt trong khoảng 36 - 200 m3/giây.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết, việc xả nước được thực hiện nhằm chủ động hạ thấp mực nước hồ trong thời điểm hiện nay khi không có mưa, triều cường ở mức thấp, từ đó tăng dung tích phòng lũ, sẵn sàng cắt lũ nếu xảy ra mưa lớn do bão số 15.

Ngày 25.11, UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị quản lý hồ dựa trên quy định, diễn biến bão, lưu lượng và mực nước hồ, cùng triều cường hạ du, để chủ động điều tiết, hạ thấp mực nước, tăng dung tích phòng lũ khi mưa lớn do bão.

Đợt ngập giữa tháng 10 vừa qua ở một số nơi của TP.HCM được cho là do triều cường kết hợp mưa lớn ẢNH: PHẠM HỮU

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM khẳng định, qua kiểm tra thực tế tại các khu vực dọc sông Sài Gòn cùng báo cáo từ các địa phương, việc xả nước hồ Dầu Tiếng với lưu lượng dưới 200 m3/giây hiện không gây ảnh hưởng đến người dân sinh sống ven sông.



Theo Sở, trong trường hợp việc xả lũ có nguy cơ tác động đến đời sống người dân, cơ quan chức năng sẽ kịp thời thông tin, cảnh báo thông qua Đài Truyền hình và Phát thanh TP.HCM, hệ thống nhắn tin trên mạng thông tin di động, các phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời các địa phương sẽ thông báo đến người dân thông qua các nhóm Zalo khu phố, ấp.

"Thành phố sẽ thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến xả nước của hồ Dầu Tiếng và phối hợp chặt chẽ với chủ hồ trong công tác vận hành, điều tiết, bảo đảm an toàn công trình và giảm thiểu tối đa nguy cơ ngập lụt cho hạ du, phòng tránh các tổ hợp bất lợi do mưa lớn, triều cường và xả lũ gây ra", đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM nhấn mạnh.

Do đó, đợt xả nước qua tràn lần này của hồ Dầu Tiếng là biện pháp chủ động điều tiết nhằm hạ thấp mực nước hồ trong thời điểm triều đang thấp, để tăng dung tích phòng lũ. Khi triều cường dâng cao, TP.HCM sẽ phối hợp với chủ hồ giảm lưu lượng xả, chỉ duy trì dòng chảy môi trường theo quy định là 36 m3/giây.