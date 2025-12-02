Vì sao thời tiết TP.HCM âm u cả ngày hôm nay?

Khác với cảm giác nắng nóng của ngày hôm qua, thời tiết TP.HCM âm u cả ngày. Đến 16 giờ chiều, bầu trời vẫn âm u, nhiều mây như thời điểm 6 giờ sáng. Nhiệt độ giảm khiến không khí dễ chịu hơn. Đến gần 17 giờ, khu vực trung tâm mới xuất hiện nắng chiều.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, thời tiết TP.HCM âm u là do không khí lạnh tăng cường trở lại. Bên cạnh đó, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 15 tiếp tục suy yếu trên vùng biển tỉnh Đắk Lắk - Khánh Hòa.

Thời tiết TP.HCM hôm nay âm u từ sáng tới chiều ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thời tiết Nam bộ hôm nay đã trải qua một ngày nhiều mây, chiều có mưa rải rác, có mưa vừa và giông. Nhiệt độ ngày giảm nhẹ.

Thời tiết TP.HCM hôm nay nhiều mây; chiều và tối có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và giông. Ngày có lúc hửng nắng. Dù vậy, nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ ở mức 31oC, riêng Bà Rịa, Vũng Tàu, Cần Giờ cao nhất 29oC.

Từ khoảng 19 giờ, nhiệt độ chỉ còn 27oC. Đây là thời tiết mát mẻ, có gió nhẹ phù hợp với không khí Noel khắp phố phường.

Tiết trời càng về chiều càng mát mẻ, dễ chịu hơn ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Dự báo hình thế thời tiết trong 24 - 48 giờ tới: áp cao lạnh lục địa suy yếu, sau có cường độ ổn định. Từ gần sáng ngày 3.12 được tăng cường lệch đông trở lại. Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 15 trên khu vực giữa Biển Đông di chuyển theo hướng tây nam suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Gió nhẹ trên các vùng biển phía Nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ hoạt động ổn định, khoảng ngày 2.12 có xu hướng lấn tây.

Dự báo hình thế thời tiết trong 3 - 10 ngày tới: áp cao lạnh lục địa tiếp tục được tăng cường bổ sung, sau có cường độ ổn định rồi suy yếu dần, từ khoảng ngày 7 - 8.12 được tăng cường trở lại.

Trên các vùng biển phía nam gió nhẹ, từ khoảng đêm ngày 4 đến sáng sớm ngày 5.12 gió đông bắc hoạt động mạnh dần trở lại. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục lấn tây, sau hoạt động ổn định.

Không khí lạnh tăng cường làm nhiệt độ giảm nhẹ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Do đó, dự báo thời tiết TP.HCM trong 10 ngày tới, người dân cần đề phòng mưa giông kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Triều cường dâng cao, tiếp tục ngập nước

Về triều cường, trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên chậm. Đến 7 giờ sáng nay 2.12 tại trạm Nhà Bè, Phú An đã trên báo động; tại trạm Thủ Dầu Một trên báo động 3.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cảnh báo mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn tiếp tục lên theo kỳ triều cường rằm tháng 10 âm lịch trong những ngày tới.

Đỉnh triều cao nhất ngày đợt này có thể xuất hiện vào ngày 5 - 6.12 ở mức như sau:

Trạm Phú An và trạm Nhà Bè ở khoảng 1,65 - 1,70 m, ở mức trên báo động 3 từ 0,05 - 0,10 m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4 - 6 giờ và từ 17 - 19 giờ;



Trạm Thủ Dầu Một ở khoảng 1,73 - 1,78 m, ở mức trên báo động 3 từ 0,13 - 0,18 m.



Trong khi đó, tại trạm Phú An và trạm Nhà Bè, đỉnh triều trên 1,5 m là đã gây ngập nước một số tuyến đường như Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận); Phạm Hữu Lầu (phường Tân Mỹ)...

Người dân cần đề phòng mưa lớn, gió đông bắc hoạt động mạnh kết hợp với triều cao gây ngập nước ở các vùng trũng thấp, ven sông ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực TP.HCM.