Vì sao thời tiết TP.HCM nắng nóng trở lại?

Thời tiết TP.HCM hôm nay 1.12 nắng nóng trở lại. Từ khoảng 6 giờ 30, trời quang mây, nắng sớm phủ khắp các tuyến đường. Do đó, từ 9 giờ 30, người dân chạy xe ngoài đường đã có thể cảm nhận nắng gắt hơn hôm qua. Cường độ nắng nóng gia tăng hơn vào thời điểm trưa.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, thời tiết TP.HCM hôm nay mây thay đổi, trời nắng, không mưa. Nhiệt độ lúc 13 giờ dao động từ 32 - 34oC. Tại trạm Tân Sơn Nhất, nhiệt độ cao nhất tính đến 14 giờ là 34oC, độ ẩm thấp nhất 50%, gió đổi hướng 3 m/giây.

TP.HCM hôm nay nắng nóng trở lại ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Vì sao thời tiết TP.HCM nắng nóng?

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo khí tượng thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết nguyên nhân thời tiết TP.HCM nắng nóng trở lại là do khu vực Nam bộ vẫn chịu sự chi phối bởi không khí lạnh khuếch tán về phía nam có cường độ giảm hơn so với 24 giờ qua.

Theo đó, khi không khí lạnh suy yếu, áp cao lạnh trở thành trường phân kỳ, khiến bầu trời ít mây. Tia nắng mặt trời vì vậy chiếu xuống mặt đất đều đặn hơn. Trong điều kiện không có mây che chắn, bức xạ trực tiếp từ mặt trời làm nhiệt độ tăng lên.

Dự báo thời tiết TP.HCM những ngày tới vẫn duy trì mây thay đổi, ngày nắng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Ban ngày, mặt đất bị đốt nóng, khiến lớp không khí sát mặt đất có nhiệt độ cao. Đến ban đêm, mặt đất không còn nhận bức xạ mặt trời. Lượng nhiệt đã hấp thụ trong ngày dần được phát xạ trở lại vào khí quyển. Khi bầu trời ban đêm và sáng sớm ít hoặc quang mây, mặt đất nguội nhanh hơn. Đây là nguyên nhân khiến nhiệt độ sáng sớm giảm thấp, tạo cảm giác se lạnh, trong khi buổi trưa vẫn nóng", ông Lê Đình Quyết giải thích.

Dự báo thời tiết TP.HCM đêm nay và ngày mai có mây thay đổi, ngày nắng; chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Riêng trung tâm TP.HCM đêm nay không mưa. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 - 33oC.

Dự báo 24 giờ tới, khu vực Nam bộ nằm ở rìa phía nam của áp cao lạnh lục địa suy yếu, sau đó được tăng cường lệch đông và rìa tây nam của hoàn lưu bão số 15 có cường độ suy yếu dần khi đi vào khu vực vùng biển phía đông tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk. Hội tụ gió yếu trên cao có xu hướng được thiết lập và tác động nhẹ đến thời tiết ở khu vực.

Dự báo thời tiết Nam bộ 24 giờ tới có mây thay đổi, ngày nắng. Đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và giông vài nơi, cục bộ có nơi mưa vừa. Trong mưa giông người dân cần đề phòng có lốc, sét và gió mạnh cục bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30 - 33oC, có nơi trên 33oC.

Nhiệt độ thấp nhất ban đêm ở Đông Nam bộ dao động từ 22 - 25oC, có nơi dưới 22oC, miền Tây từ 23 - 26oC.

Ngoài nắng nóng, người dân TP.HCM cần để ý triều cường dâng cao để chủ động các tuyến đường đi lại ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Từ 2 - 7 ngày tới, dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ có mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều - tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to. Trong mưa giông người dân cần đề phòng có lốc, sét và gió mạnh. Từ ngày 5.12 trở đi, thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm ít mưa.

Triều cường dâng cao, cảnh báo ngập nước

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo mực nước tại các trạm trên sông Sài Gòn vào ngày 2.12 như sau: tại trạm Phú An vào lúc 1 giờ 30 phút đỉnh triều 1,53 m; tại trạm Nhà Bè: vào lúc 1 giờ, đỉnh triều 1,54 m.

Đối với đỉnh triều trên 1,5 m một số tuyến đường như Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận); Phạm Hữu Lầu (phường Tân Mỹ)... sẽ bị ngập nước do triều cường. Mực nước tại các trạm trên sông Sài Gòn tiếp tục lên theo kỳ triều cường rằm tháng 10 âm lịch và ở mức cao trong những ngày tới.

Người dân cần thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về các diễn biến thời tiết hằng ngày, các thông tin cảnh báo về triều cường trên địa bàn thành phố trên các phương tiện truyền thông, các bảng thông tin giao thông để chủ động và có lộ trình di chuyển phù hợp, tránh các khu vực ngập để bảo đảm an toàn, tránh thiệt hại; không bị ảnh hưởng đến kế hoạch cá nhân.

Tại các khu vực ngập nước, người dân, phụ huynh lưu ý không tiếp xúc, không cho trẻ em vui chơi tại các khu vực gần trụ đèn hoặc tủ điện để tránh nguy cơ rò rỉ điện, không bảo đảm an toàn. Người cần cần chủ động kê, đặt các đồ dùng có sử dụng điện lên cao nhằm giảm thiểu sự cố mất an toàn điện.

Người dân cũng lưu ý không tập kết rác thải, chất thải rắn, bạt... che lấp các miệng thu nước làm giảm khả năng thu, thoát nước của hệ thống; không thực hiện xả rác, chất thải rắn xuống lòng các tuyến kênh, rạch.

Người dân cần thu dọn vệ sinh khu vực sinh sống, góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, góp phần giảm ngập nước cho khu vực. Khi thời tiết có mưa giông, lốc xoáy, gió giật, người dân nên hạn chế lưu thông các tuyến đường có cây xanh kích thước lớn, lưu ý không trú mưa dưới gốc cây.