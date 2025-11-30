Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Không còn se lạnh, thời tiết TP.HCM hôm nay nắng gắt, mưa giông trở lại

Vũ Phượng
Vũ Phượng
30/11/2025 10:06 GMT+7

Không còn se lạnh sáng sớm, thời tiết TP.HCM hôm nay tăng nhiệt, trời nắng gắt từ sáng sớm; đợt mưa giông mới trở lại vào chiều tối.

Sáng nay, thời tiết TP.HCM không còn se lạnh như 3 ngày trước. Thay vào đó, trời nắng gắt, ấm áp. Nhiệt độ lúc 8 giờ sáng là 25oC, độ ẩm 83%, gió bắc tây bắc 4 m/giây.

Trước đó, hôm qua, thời tiết TP.HCM có mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất ngày tăng khoảng 2 - 3oC so với hôm trước. Đêm và sáng sớm nhiệt tăng. Tại trạm Tân Sơn Nhất, nhiệt độ cao nhất 32oC, thấp nhất ban đêm 23oC.

Thời tiết TP.HCM hôm nay nắng mạnh, mưa giông trở lại vào chiều tối - Ảnh 1.

TP.HCM hết se lạnh, nắng lên từ sớm

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thời tiết TP.HCM sắp đón đợt mưa giông mới

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, áp thấp nhiệt đới phía nam suy yếu nhưng hoàn lưu của nó vẫn tiếp tục di chuyển lên phía bắc, có khả năng sẽ gây hội tụ nhẹ trên khu vực Nam bộ trong chiều tối và đêm nay.

Dự báo thời tiết Nam bộ có mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm ở Đông Nam bộ và bán đảo Cà Mau khả năng có mưa rào và giông vài nơi, cục bộ có mưa vừa.

Nhiệt độ ngày ít thay đổi, đêm tiếp tục tăng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất Đông Nam bộ phổ biến 31 - 34oC, miền Tây 30 - 33oC.

Nhiệt độ thấp nhất ban đêm Đông Nam bộ từ 22 - 25oC, có nơi dưới 22oC, miền Tây từ 23 - 26oC.

Thời tiết TP.HCM hôm nay nắng mạnh, mưa giông trở lại vào chiều tối - Ảnh 2.

Thời tiết TP.HCM 2 - 3 ngày tới trời nắng gián đoạn

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay có mây thay đổi, ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa giông vài nơi. Người dân ở khu vực trung tâm TP.HCM không còn được tận hưởng cảm giác se lạnh 20oC. Nhiệt độ thấp nhất đã lên 24 - 25oC. Những nơi còn lại thấp nhất 24oC.

Từ 2 - 3 ngày tới, áp cao lạnh lục địa khả năng được tăng cường trở lại. Hoàn lưu bão số 15 xu hướng áp sát dần khu vực đất liền khiến cho hội tụ gió có khả năng phát triển tốt hơn trên khu vực Nam bộ.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ 2 - 3 ngày tới có mây thay đổi, ngày nắng, có lúc nắng gián đoạn. Mưa có xu hướng tăng dần từ ngày 1 sang ngày 2.12 với diện mưa đạt từ vài nơi đến rải rác, mưa xảy ra khoảng chiều - tối và đêm, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to ở Đông Nam bộ. Riêng ngày 3.12, khả năng có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to.

Trong mưa giông, người dân cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bão số 15 (Koto) sẽ đi thẳng vào miền Trung, gây mưa lớn

