Nhà thờ Đức Bà sáng đèn đến 2 giờ sáng: Người dân TP.HCM nô nức check-in Giáng sinh

Từ 18 giờ 45, Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn bắt đầu lên đèn, tạo không gian rõ nét của mùa lễ hội. Khi đêm xuống, ánh sáng càng dễ nhận thấy, thu hút người dân, đặc biệt là các nhóm bạn trẻ và du khách nán lại chụp ảnh. Nhiều bạn trẻ chọn ghé check-in sau 21 giờ vì thời điểm này trời mát và dễ tìm góc chụp hơn.



Phía đường Lê Duẩn dù đã hơn 23 giờ vẫn còn rất nhiều người dân, du khách check-in ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Khoảng 23 giờ - thời điểm trước đây nhà thờ thường tắt đèn và khu vực bắt đầu vắng thì nay vẫn còn đông người qua lại. Thời gian chiếu sáng kéo dài đến 2 giờ sáng nên người dân không phải đi sớm, có thể tranh thủ sau giờ học hoặc giờ làm để ghé chụp hình.

Chị Phương Nga (ở phường Hạnh Thông, TP.HCM) chia sẻ: "Tụi mình đi 11 giờ đêm vẫn thấy đông nhưng thoải mái hơn. Lâu rồi mới thấy trung tâm thành phố sáng tới khuya như vậy".

Trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ đăng hình check-in Giáng sinh lúc nửa đêm, tham gia trào lưu đi chơi Noel khuya. Dù thời tiết không lạnh nhưng nhiều người vẫn diện đồ len, khăn choàng, phụ kiện mùa đông để giữ tinh thần Giáng sinh.

Nhiều người lựa chọn góc trước cửa nhà thờ để lưu lại kỷ niệm ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Nhịp sống đêm không chỉ thu hút giới trẻ. Các gia đình tranh thủ đưa con đi chơi muộn để tránh kẹt xe và nắng nóng chiều tối. Du khách quốc tế tỏ ra thích thú khi biết khu vực Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn được thắp sáng đến tận 2 giờ sáng - điều không phải điểm du lịch nào cũng duy trì.

Anh Quốc Huy (ở phường Hoà Hưng, TP.HCM) cho biết: "Đi muộn một chút, đường thoáng, gia đình đưa trẻ con đi cũng đỡ mệt. Khu vực sáng đẹp, chụp hình dễ".

Cặp đôi chụp ảnh cưới lựa chọn bối cảnh khi nhà thờ lên đèn ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Việc Nhà thờ Đức Bà sáng đèn đến rạng sáng khiến quanh khu vực Công xã Paris xuất hiện nhiều hàng quán hoạt động trễ hơn. Từ xe nước mía, trà tắc, hàng bánh ngọt đến dịch vụ gửi xe đều mở cửa tăng ca để phục vụ khách đến gần 1 - 2 giờ sáng..

Một tiểu thương cho biết: "Giai đoạn nhà thờ tắt đèn sớm thì người vãn nhanh. Còn mấy ngày nay sáng lâu, khách tới liên tục, tụi tôi bán tới gần 2 giờ cũng còn khách".

Dù đông, trật tự khu vực vẫn được đảm bảo. Lực lượng chức năng túc trực để điều tiết giao thông, đồng thời nhắc người dân không đứng gần những khu vực đang thi công để đảm bảo an toàn.

Bạn trẻ hào hứng check-in ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Đây là điểm check-in thu hút người dân mỗi mùa Giáng sinh ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Đi Noel khuya trở thành trào lưu thú vị ở TP.HCM ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Nhiều người lựa chọn góc trước cửa nhà thờ để chụp ảnh kỉ niệm ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG



