Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Nhà thờ Đức Bà sáng đèn đến 2 giờ sáng: Người dân TP.HCM nô nức check-in Giáng sinh

Bùi Quốc Hoàng
Bùi Quốc Hoàng
13/12/2025 20:20 GMT+7

Từ ngày 8.12, nhà thờ Đức Bà Sài Gòn sáng đèn xuyên đến tận 2 giờ sáng, thu hút đông đảo người dân và du khách check-in mùa Giáng sinh 2025 ở trung tâm TP.HCM.

Từ 18 giờ 45, Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn bắt đầu lên đèn, tạo không gian rõ nét của mùa lễ hội. Khi đêm xuống, ánh sáng càng dễ nhận thấy, thu hút người dân, đặc biệt là các nhóm bạn trẻ và du khách nán lại chụp ảnh. Nhiều bạn trẻ chọn ghé check-in sau 21 giờ vì thời điểm này trời mát và dễ tìm góc chụp hơn.

Nhà thờ Đức Bà lên đèn đến 2 giờ sáng, người dân TP.HCM nô nức check-in - Ảnh 1.

Phía đường Lê Duẩn dù đã hơn 23 giờ vẫn còn rất nhiều người dân, du khách check-in

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Khoảng 23 giờ - thời điểm trước đây nhà thờ thường tắt đèn và khu vực bắt đầu vắng thì nay vẫn còn đông người qua lại. Thời gian chiếu sáng kéo dài đến 2 giờ sáng nên người dân không phải đi sớm, có thể tranh thủ sau giờ học hoặc giờ làm để ghé chụp hình.

Chị Phương Nga (ở phường Hạnh Thông, TP.HCM) chia sẻ: "Tụi mình đi 11 giờ đêm vẫn thấy đông nhưng thoải mái hơn. Lâu rồi mới thấy trung tâm thành phố sáng tới khuya như vậy".

Trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ đăng hình check-in Giáng sinh lúc nửa đêm, tham gia trào lưu đi chơi Noel khuya. Dù thời tiết không lạnh nhưng nhiều người vẫn diện đồ len, khăn choàng, phụ kiện mùa đông để giữ tinh thần Giáng sinh.

Nhà thờ Đức Bà lên đèn đến 2 giờ sáng, người dân TP.HCM nô nức check-in - Ảnh 2.

Nhiều người lựa chọn góc trước cửa nhà thờ để lưu lại kỷ niệm

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Nhịp sống đêm không chỉ thu hút giới trẻ. Các gia đình tranh thủ đưa con đi chơi muộn để tránh kẹt xe và nắng nóng chiều tối. Du khách quốc tế tỏ ra thích thú khi biết khu vực Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn được thắp sáng đến tận 2 giờ sáng - điều không phải điểm du lịch nào cũng duy trì.

Anh Quốc Huy (ở phường Hoà Hưng, TP.HCM) cho biết: "Đi muộn một chút, đường thoáng, gia đình đưa trẻ con đi cũng đỡ mệt. Khu vực sáng đẹp, chụp hình dễ".

Nhà thờ Đức Bà lên đèn đến 2 giờ sáng, người dân TP.HCM nô nức check-in - Ảnh 3.

Cặp đôi chụp ảnh cưới lựa chọn bối cảnh khi nhà thờ lên đèn

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Việc Nhà thờ Đức Bà sáng đèn đến rạng sáng khiến quanh khu vực Công xã Paris xuất hiện nhiều hàng quán hoạt động trễ hơn. Từ xe nước mía, trà tắc, hàng bánh ngọt đến dịch vụ gửi xe đều mở cửa tăng ca để phục vụ khách đến gần 1 - 2 giờ sáng..

Một tiểu thương cho biết: "Giai đoạn nhà thờ tắt đèn sớm thì người vãn nhanh. Còn mấy ngày nay sáng lâu, khách tới liên tục, tụi tôi bán tới gần 2 giờ cũng còn khách".

Dù đông, trật tự khu vực vẫn được đảm bảo. Lực lượng chức năng túc trực để điều tiết giao thông, đồng thời nhắc người dân không đứng gần những khu vực đang thi công để đảm bảo an toàn.

Nhà thờ Đức Bà lên đèn đến 2 giờ sáng, người dân TP.HCM nô nức check-in - Ảnh 4.

Bạn trẻ hào hứng check-in

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Nhà thờ Đức Bà lên đèn đến 2 giờ sáng, người dân TP.HCM nô nức check-in - Ảnh 5.

Đây là điểm check-in thu hút người dân mỗi mùa Giáng sinh

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Nhà thờ Đức Bà lên đèn đến 2 giờ sáng, người dân TP.HCM nô nức check-in - Ảnh 6.

Đi Noel khuya trở thành trào lưu thú vị ở TP.HCM

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Nhà thờ Đức Bà lên đèn đến 2 giờ sáng, người dân TP.HCM nô nức check-in - Ảnh 7.

Nhiều người lựa chọn góc trước cửa nhà thờ để chụp ảnh kỉ niệm

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG


Tin liên quan

Thánh giá mạ vàng ở Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: Từ tối nay 8.12, người dân có thể chiêm ngưỡng

Thánh giá mạ vàng ở Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: Từ tối nay 8.12, người dân có thể chiêm ngưỡng

Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng đã làm phép 2 cây Thánh giá mạ vàng ở Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn và đặt bên trong lớp kính để người dân vào chiêm ngưỡng.

Chánh xứ nhà thờ Đức Bà: Chuyện bác ái vẫn làm, Giáng sinh không thể bỏ trang trí

Đại trùng tu Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: Vì sao chưa thể xong vào năm 2027?

Khám phá thêm chủ đề

nhà thờ Đức Bà Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn nhà thờ đức bà lên đèn check-in Giáng sinh TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận