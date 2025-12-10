Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Quả châu bọc nhung 'lên ngôi' Giáng sinh 2025: Phố Hải Thượng Lãn Ông đông vui

Thái Hoà - Thanh Mai
10/12/2025 12:12 GMT+7

Gần đến Giáng sinh 2025, phố Hải Thượng Lãn Ông (TP.HCM) rực rỡ sắc đỏ - xanh, nhiều người tranh thủ ghé mua phụ kiện trang trí, trong đó quả châu bọc nhung đang là mặt hàng 'hot' nhất năm nay.

Những ngày này, dọc tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Chợ Lớn, TP.HCM) rực rỡ sắc màu Giáng sinh. Khắp các cửa hàng đều bày bán đủ loại vật dụng trang trí như bông tuyết, dây kim tuyến, hạt châu, ngôi sao, mô hình người tuyết, tuần lộc… Không khí lễ hội đang bao trùm khắp nơi, nhiều người tranh thủ ghé phố để mua sắm, tô điểm lại nhà cửa hay nơi làm việc.

Chị Ánh Hồng (38 tuổi), một tiểu thương, cho biết lượng khách năm nay có thay đổi so với trước. Dù lượng người đến chụp ảnh, ngắm nghía khá đông nhưng khách lẻ lại giảm. “Mấy năm trước, cứ đầu tháng 12 là người ta chen nhau chọn đồ, bán không kịp nghỉ tay. Còn năm nay nhiều người chỉ ghé xem, tham khảo giá rồi đi nên đơn lẻ giảm hẳn. Cửa tiệm của tôi chủ yếu trông vào khách sỉ và các đơn đặt cho công ty, cửa hàng trang trí Giáng sinh”, chị chia sẻ.

Phố Hải Thượng Lãn Ông: Người dân TP.HCM nhộn nhịp mua sắm đón Giáng sinh 2025 - Ảnh 1.

Các cửa hàng san sát nhau thuận tiện cho người dân đến mua và tham khảo

ẢNH: THÁI HÒA

Phố Hải Thượng Lãn Ông: Người dân TP.HCM nhộn nhịp mua sắm đón Giáng sinh 2025 - Ảnh 2.

Các cửa hàng bán đồ trang trí Giáng sinh tấp nập người đến mua bán

ẢNH: THÁI HÒA

Theo chị Hồng, dù giá nhập không tăng, nhưng chi phí nhân công và mặt bằng đều cao khiến việc giữ giá ổn định khá khó khăn. Tuy vậy, đa phần cửa hàng vẫn cố gắng duy trì mức giá tương tự năm trước để kích cầu mua sắm.

Hạt châu có giá từ 10.000 - 300.000 đồng/10 quả tùy chất liệu và kích thước; ngôi sao, nơ, ruy băng dao động từ 20.000 - 200.000 đồng. Cây thông Noel là mặt hàng có giá trị cao nhất, kích thước từ 90 cm đến hơn 12 m, giá từ vài trăm ngàn đến hàng trăm triệu đồng. Nhiều khách hàng tìm đến để đặt làm cây thông theo yêu cầu, chọn riêng màu sắc, phong cách và phụ kiện trang trí.

Không khí mua sắm càng sôi động khi các bạn trẻ, cặp đôi và gia đình kéo đến chuẩn bị cho mùa lễ hội cuối năm. Chị Mạc Nhung (32 tuổi) chia sẻ năm nào chị cũng được giao đi mua đồ trang trí cho công ty. “Tôi vẫn chọn phố Hải Thượng Lãn Ông vì mẫu mã phong phú, dễ so sánh giữa nhiều cửa hàng, lại không mất thời gian chạy nhiều nơi”, chị nói.

Phố Hải Thượng Lãn Ông: Người dân TP.HCM nhộn nhịp mua sắm đón Giáng sinh 2025 - Ảnh 3.

Những cây thông có giá dao động từ vài trăm ngàn cho tới vài trăm triệu đồng, tùy theo kích cỡ, loại lá cây và phụ kiện trang trí

ẢNH: THÁI HÒA

Phố Hải Thượng Lãn Ông: Người dân TP.HCM nhộn nhịp mua sắm đón Giáng sinh 2025 - Ảnh 4.

Các món đồ trang trí được trưng bày khắp cửa hàng

ẢNH: THANH MAI

Lần đầu trải nghiệm con phố Giáng sinh nổi tiếng, chị Phương Ngân (25 tuổi) tỏ ra thích thú trước không khí nhộn nhịp và vẻ lung linh của các món đồ. Trước đây chị chỉ mua đồ ở cửa hàng gần nhà nhưng giá cao và mẫu mã không đa dạng. “Ra đến đây tôi mới thấy có nhiều đồ và đẹp hơn hẳn, giá cũng dễ chọn nữa”, chị cho biết.

Năm nay, mẫu trang trí 'hot' nhất là hạt châu bọc nhung. Các cửa tiệm trên phố đều nhập về với nhiều kích cỡ, màu sắc và kiểu dáng khác nhau. 

Phố Hải Thượng Lãn Ông: Người dân TP.HCM nhộn nhịp mua sắm đón Giáng sinh 2025 - Ảnh 5.

Bạn trẻ đến phố mua đồ trang trí đón Giáng sinh 2025

ẢNH: THÁI HÒA

Phố Hải Thượng Lãn Ông: Người dân TP.HCM nhộn nhịp mua sắm đón Giáng sinh 2025 - Ảnh 6.

Những quả châu bọc nhung nhiều màu sắc, kiểu dáng được ưa chuộng nhất năm nay

ẢNH: THANH MAI

