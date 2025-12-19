Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Trước thềm Giáng sinh: Nhiều trung tâm thương mại ở TP.HCM 'hóa trời Âu'

Minh Hiếu
Minh Hiếu
19/12/2025 10:28 GMT+7

Trước thềm Giáng sinh, nhiều trung tâm thương mại được khoác lên diện mạo mới rực rỡ và bắt mắt. Có nơi còn tái hiện khung cảnh công viên cổ điển với cây thông phủ đầy tuyết trắng, tạo cảm giác như đang đón Noel giữa mùa đông châu Âu.

Tại một số trung tâm thương mại lớn ở TP.HCM như: Diamond Plaza, Saigon Centre, Takashimaya và Vincom Đồng Khởi đều được trang trí Giáng sinh bắt mắt và lung linh.

Diamond Plaza (P.Sài Gòn) được trang trí nổi bật bởi những cỗ xe trượt tuyết cùng với hai cây thông Noel lớn ngay cổng chính. Khung cảnh được thắp sáng bằng những ánh đèn màu vô cùng lung linh cùng những quả châu lấp lánh. Màu sắc chủ đạo là xanh lá cây và đỏ tạo nên không gian ấm áp, đặc trưng của ngày Noel.

Trước thềm Giáng sinh: Nhiều trung tâm thương mại ở TP.HCM 'hóa trời Âu' - Ảnh 1.

Diamond Plaza (P.Sài Gòn) thu hút nhiều người đến check-in dịp Giáng sinh

ẢNH: HIẾU MINH

Trước thềm Giáng sinh: Nhiều trung tâm thương mại ở TP.HCM 'hóa trời Âu' - Ảnh 2.

Người trẻ vui vẻ check-in cùng với nhiều ông già Noel

Trước thềm Giáng sinh: Nhiều trung tâm thương mại ở TP.HCM 'hóa trời Âu' - Ảnh 3.

Bạn trẻ hào hứng check-in phía trước Diamond Plaza (P.Sài Gòn)

Đang cùng con gái dạo quanh và ghi lại những khoảnh khắc Giáng sinh tại Diamond Plaza, chị Nguyễn Thị Phương Uyên (34 tuổi), ngụ đường Thống Nhất, P.Dĩ An, TP.HCM (trước là TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương), cho biết gia đình chị tranh thủ ghé trung tâm thương mại vừa để mua sắm, vừa chụp ảnh lưu niệm. Theo chị Uyên, đây gần như đã trở thành thói quen mỗi năm của gia đình vào dịp Noel. Chị chia sẻ thêm rằng thay vì đi vào cuối tuần như nhiều gia đình khác, chị thường chọn các ngày trong tuần để tránh đông đúc và kẹt xe, nhất là khi có con nhỏ đi cùng.

"Vào những dịp Giáng sinh, tôi luôn cố gắng dành thời gian đưa con đi chơi để bé cảm nhận rõ hơn không khí Noel, đồng thời tạo thêm những kỷ niệm ấm áp cho cả gia đình", chị Uyên chia sẻ.

Cũng tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc tại các khu vực trang trí Giáng sinh, Phan Thị Hương Thảo (19 tuổi), ngụ đường Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long, TP.HCM (trước là P.Phước Long A, TP.Thủ Đức), cho biết không khí Noel ở đây rất sôi động và rộn ràng. "Sau khi xem nhiều hình ảnh và thông tin trên mạng xã hội về địa điểm này, mình đã cùng bạn bè lên kế hoạch đến tham quan, chụp ảnh để vừa bắt trend mà vừa lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ", Thảo chia sẻ.

Xem ánh đèn phủ Nhà thờ Đức Bà

Một địa điểm khác nằm ngay trung tâm TP.HCM cũng thu hút đông bạn trẻ đến check-in không kém đó là Saigon Centre. Nơi đây được trang trí nổi bật với hai chú thiên nga ngay cổng chính. Khung cảnh còn được trang trí một cách tinh tế với những quả cầu, bông hoa tuyết khổng lồ, hai cây thông trắng xóa… Với màu sắc chủ đạo là màu trắng đã tạo nên một không gian tươi sáng và không kém phần lung linh.

Đến Saigon Centre chụp ảnh Giáng sinh cùng mẹ, Trần Thị Khánh Linh (23 tuổi, ngụ tại đường Nguyễn Thị Định, P.Bình Trưng, TP.HCM (trước là P.Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức), chia sẻ: "Lần này mẹ tôi về Việt Nam để thăm con cháu nên tôi tranh thủ dẫn mẹ đi tận hưởng không khí Giáng sinh. Tôi thấy không gian trang trí ở đây rất đẹp, bắt mắt và mang lại cảm giác vui tươi, nhộn nhịp. Đây cũng là dịp để tôi cùng mẹ có nhiều hoạt động chung như đi dạo, mua sắm và chụp ảnh kỷ niệm".

Trước thềm Giáng sinh: Nhiều trung tâm thương mại ở TP.HCM 'hóa trời Âu' - Ảnh 4.

Không gian Giáng sinh tại Saigon Centre (P.Sài Gòn) được trang trí sang trọng, lạ mắt

Trước thềm Giáng sinh: Nhiều trung tâm thương mại ở TP.HCM 'hóa trời Âu' - Ảnh 5.

Đôi bạn trẻ hào hứng cùng check-in phía trước Takashimaya (P.Sài Gòn)

Trước thềm Giáng sinh: Nhiều trung tâm thương mại ở TP.HCM 'hóa trời Âu' - Ảnh 6.

Vòng xoay ngựa gỗ lớn được ví như công viên cổ điển tại châu Âu

Còn tại trung tâm thương mại Takashimaya, nổi bật nhất là những tòa nhà châu Âu cùng chủ đề "Thành phố bánh gừng ngọt ngào". Khu vực mặt tiền của trung tâm được trang trí với màu sắc chủ đạo là màu trắng vàng, phủ đầy cây thông, ông già Noel và đặc biệt là vòng xoay ngựa gỗ gợi nhớ đến công viên cổ điển. Bên trong khu trưng bày là không gian được trang trí như "làng bánh gừng" trong truyện cổ tích cùng ánh đèn vàng ấm tạo cảm giác lễ hội rõ nét.

Phan Thị Tuyết Như (19 tuổi), ngụ tại đường Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng, TP.HCM (trước là P.Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức), chia sẻ rằng hầu như năm nào bạn cũng đến trung tâm thương mại Takashimaya để chụp ảnh Giáng sinh. Như chia sẻ: "Nơi này khá gần nhà em nên mỗi lần đến Giáng sinh là em đều cùng nhóm bạn thân đến đây dạo chơi, chụp ảnh. Năm nay em thấy nổi bật nhất là vòng xoay ngựa gỗ lớn được đặt ở bên trong trung tâm. Một trong những lý do khiến em thích đi chụp ảnh ở trung tâm thương mại nữa là chụp xong vào trong ăn uống hoặc đi dạo mua sắm luôn".

