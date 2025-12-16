Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Độc đáo xe buýt được trang trí Noel, tiếp viên phát kẹo miễn phí cho khách

An Vy
16/12/2025 16:29 GMT+7

Một chiếc xe buýt tại TP.HCM bất ngờ trở thành điểm nhấn trên mạng xã hội. Với hình ảnh khoang xe rực sắc đỏ, xanh lung linh của giáng sinh khiến hành khách thích thú.

Trưa 16.12, tranh thủ khi xe buýt số 72 (Bến xe buýt Sài Gòn - Hiệp Phước) dừng tại bến, chị Đặng Cẩm Thu (30 tuổi), tiếp viên, nhanh tay treo thêm vài dây trang trí, chỉnh lại hai cây thông nhỏ rồi xếp gọn rổ kẹo chuẩn bị phát cho hành khách. Khoang xe bỗng trở nên rực rỡ hơn với sắc đỏ, xanh của Noel. 2 cây thông được quấn đăng ten, treo những quả châu lấp lánh cùng loạt phụ kiện nhỏ xinh. Ngay bên cạnh là 2 hộp kẹo đầy ắp. Mỗi cây kẹo đều được chị Thu tỉ mỉ gắn thêm hình thỏ, gấu, tuần lộc,… khiến không gian trên xe thêm phần dễ thương và ấm áp.

Độc lạ chiếc xe buýt trang trí Noel, tiếp viên phát kẹo miễn phí cho khách - Ảnh 1.
Độc lạ chiếc xe buýt trang trí Noel, tiếp viên phát kẹo miễn phí cho khách - Ảnh 2.
Độc lạ chiếc xe buýt trang trí Noel, tiếp viên phát kẹo miễn phí cho khách - Ảnh 3.
Độc lạ chiếc xe buýt trang trí Noel, tiếp viên phát kẹo miễn phí cho khách - Ảnh 4.
Độc lạ chiếc xe buýt trang trí Noel, tiếp viên phát kẹo miễn phí cho khách - Ảnh 5.

Chiếc xe buýt độc lạ được trang trí giáng sinh

ẢNH: AN VY

Khi hành khách bước lên xe, chị Thu vừa thu tiền vé, vừa trao một cây kẹo mút nhỏ kèm lời chúc giáng sinh sớm. Phản ứng đầu tiên của khách đa phần là ngạc nhiên, sau đó họ nở nụ cười thật tươi khi đón nhận món quà.

Chị Thu cho biết chị vừa quay lại công việc tiếp viên khoảng 8 tháng nay. Trước đó, chị nghỉ gần 2 năm để về quê An Giang chăm sóc con gái chuẩn bị vào lớp 1. "Ở nhà, tôi nhớ quay quắt hình ảnh chiếc xe buýt và công việc của mình. Khi trở lại nghề, tôi muốn tạo thêm niềm vui cho khách, nhất là vào những dịp lễ", chị chia sẻ.

Độc lạ chiếc xe buýt trang trí Noel, tiếp viên phát kẹo miễn phí cho khách - Ảnh 6.

Chị Thu tranh thủ thời gian rảnh rỗi để làm kẹo tặng khách

ẢNH: AN VY

Toàn bộ chi phí mua kẹo và phụ kiện trang trí (khoảng một triệu đồng) là tiền túi chị Thu tự chuẩn bị. Chị Thu kể những lúc rảnh rỗi, chị thường ngồi lồng từng cây kẹo vào khung hình gấu để món quà đẹp hơn. Công việc này tốn khoảng 3 ngày để thực hiện. "Tôi chuẩn bị khoảng 400-500 cây kẹo mút, thêm cả kẹo viên. Tôi đặt hàng trên TikTok và canh giờ sale để giá mềm hơn xíu", chị Thu kể.

Những năm trước, chị Thu nói rằng chị cũng từng trang trí Noel trên xe buýt và phát socola miễn phí cho khách. Năm nay thấy các khung lồng kẹo hình gấu, thỏ đang được yêu thích, chị quyết định đổi màu sắc và phong cách cho phù hợp xu hướng. "Khách thích lắm. Nhất là các em học sinh, lên xe là lấy điện thoại ra chụp hình liền. Tôi hơi lo mấy cô chú lớn tuổi không hợp nhưng ngược lại họ ủng hộ, còn khen dễ thương. Một số du khách nước ngoài cũng tỏ ra thích thú khi thấy xe trang trí Noel", chị nói.

Độc lạ chiếc xe buýt trang trí Noel, tiếp viên phát kẹo miễn phí cho khách - Ảnh 7.

Chị Thu chuẩn bị khoảng 400-500 cây kẹo mút để tặng miễn phí khách đi xe buýt

ẢNH: AN VY

Hơn ai hết, người đồng hành với chị mỗi ngày, anh Lê Xuân Huy (43 tuổi), tài xế xe buýt và cũng là chồng chị, hiểu rõ niềm vui mà vợ mình muốn mang đến cho hành khách. Anh Huy cho biết ý tưởng trang trí xe và phát kẹo là do chị Thu đề xuất, anh chỉ hỗ trợ sắp xếp không gian sao cho gọn gàng và an toàn.

Anh Huy kể do xe không quá đông khách, có thêm không gian trang trí nên việc trang hoàng không ảnh hưởng đến việc di chuyển. Đồ trang trí trên xe có món mua mới, có món được tận dụng lại để tiết kiệm chi phí. Trong số đó, 3 con búp bê ông già Noel, người tuyết… là những món mà anh thấy thích nhất, có giá hơn 8 triệu đồng/3 con. "3 búp bê này chúng tôi đặt mua từ nước ngoài (Mỹ), đợi gần nửa năm mới về tới. Búp bê có thể kéo dài chân, còn phần áo len, mũ đều được may thủ công rất tỉ mỉ, nên giá hơi cao. Khách lên xe thường chú ý ngay tới mấy con này", anh Huy nói.

Độc lạ chiếc xe buýt trang trí Noel, tiếp viên phát kẹo miễn phí cho khách - Ảnh 8.
Độc lạ chiếc xe buýt trang trí Noel, tiếp viên phát kẹo miễn phí cho khách - Ảnh 9.
Độc lạ chiếc xe buýt trang trí Noel, tiếp viên phát kẹo miễn phí cho khách - Ảnh 10.
Độc lạ chiếc xe buýt trang trí Noel, tiếp viên phát kẹo miễn phí cho khách - Ảnh 11.
Độc lạ chiếc xe buýt trang trí Noel, tiếp viên phát kẹo miễn phí cho khách - Ảnh 12.

Các hành khách thích mê với món quà Noel sớm

ẢNH: AN VY

Theo anh chị, Noel mỗi năm chỉ có một lần nên họ muốn làm điều gì đó đặc biệt. Vừa để khoang xe thêm ấm áp, vừa tạo niềm vui nhỏ cho những hành khách đang vội vã giữa thành phố bận rộn. Gia đình chị Thu cũng đang bàn bạc thêm ý tưởng để trang trí xe trong dịp tết sắp tới.

Độc lạ chiếc xe buýt trang trí Noel, tiếp viên phát kẹo miễn phí cho khách - Ảnh 13.

Anh Huy háo hức khoe bộ ba búp bê Noel có thể kéo dài chân được gia đình anh đặt từ nước ngoài để trang trí cho xe buýt, nhằm tạo niềm vui cho khách

ẢNH: AN VY

Nhiều hành khách cho biết họ cảm nhận được sự chân thành từ những món quà nhỏ này. Nguyễn Lan Hương, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM), cho biết bạn thường đi tuyến xe này mỗi ngày, nhưng nay vẫn không giấu được bất ngờ khi nhận được kẹo từ chị Thu. "Mình thấy vui lắm. Không khí trên xe dễ thương cực kỳ. Bình thường mình đã ấn tượng với sự thân thiện của bác tài và chị tiếp viên, nay thấy xe trang trí Noel thì càng thích hơn", Hương chia sẻ.

Nguyễn Bá Khang, học sinh Trường THCS Lê Quý Đôn (TP.HCM), cho biết thấy chặng đường từ trường về nhà như ngắn lại khi được nhận món quà nhỏ xinh từ chị tiếp viên. "Em cảm thấy ấm áp lắm. Chúc mọi người có giáng sinh an lành", Khang nói.

