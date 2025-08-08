Đi xe buýt không còn cảnh tài xế vừa phanh vừa hét… lên lẹ

7 giờ, người viết đón chuyến xe buýt điện mang mã số tuyến 31 tại bến xe buýt Sài Gòn, P.Bến Thành, TP.HCM (trước đây là P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM). Chiếc xe lăn bánh chậm rãi vào trạm, cửa mở tự động, tiếng loa vang lên nhẹ nhàng: "Kính chào quý khách". Mọi chuyển động đều êm đến mức bất ngờ. Không còi, không khói, không còn cảnh tài xế vừa phanh vừa hét "lên lẹ".

Cách đây vài năm, mỗi lần đi xe buýt là một lần hồi hộp, chỉ cần chậm vài bước, bạn có thể bị bỏ lại giữa trạm. Hôm nay, không ai vội. Người trẻ ung dung bước lên, người lớn tuổi được đỡ nhẹ tay.

Không gian bên trong chiếc xe buýt điện sạch bóng, điều hòa thổi gió mát lạnh, không mùi xăng, không tiếng động cơ gầm rú. Người ngồi trên xe ai nấy yên tĩnh, phần lớn là sinh viên, nhân viên văn phòng, có cả người lớn tuổi.

Đi xe buýt không còn cảnh chen lấn, chờ dài cổ mới có xe ÃNH: THÁI PHÚC

Chỉ cần một thao tác quét mã QR đơn giản, khách hàng có thể thanh toán chuyến đi mà không cần phải trả tiền mặt ÃNH: THÁI PHÚC

Chị Huỳnh Thị Thanh Thanh (30 tuổi), nhân viên văn phòng ngụ tại đường Phan Văn Trị, P.Bình Thạnh, TP.HCM (trước đây là P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), đưa điện thoại lên quét mã QR một cách thuần thục mà không cần sử dụng tiền mặt. "Giờ đi xe buýt tiện lắm, không cần phải chuẩn bị tiền mặt như hồi xưa, cứ quét mã chuyển khoản là xong. Nhớ lúc xưa mình không chuẩn bị tiền là sẽ bị la. Xe giờ còn có app để tra cứu tuyến, biết giờ xe đến nên không phải chờ mòn mỏi nữa", Thanh nói.

Thanh cho biết mình đi làm bằng xe buýt được khoảng 5 năm. Từ ngày đổi sang xe buýt điện, Thanh cảm thấy rất thích thú vì xe vừa đi nhanh, vừa văn minh mà không gây ô nhiễm môi trường. Trên xe, mọi thông báo đều tiếp viên nhắc nhở chu đáo, giúp hành khách biết rõ trạm sắp đến. Những hành khách xuống trạm chỉ cần nhấn nút, hệ thống sẽ phát tín hiệu báo tài xế. Không ai cần phải la lớn hay chạy vội tới cửa xe.

Có thẻ sinh viên, bạn trẻ sẽ được trợ giá chỉ còn 3.000 đồng ÃNH: THÁI PHÚC

Không gian bên trong xe buýt điện rộng rãi, thoáng mát ÃNH: THÁI PHÚC

"Đi xe buýt điện thích lắm, xe chạy êm đến mức mình có thể tựa đầu vào cửa kính mà không hề cảm thấy rung lắc. Mình vừa ngồi nghe nhạc hay podcast, vừa ngắm thành phố lướt qua bên ngoài, không còn phải lo khói bụi hay tiếng ồn như trước", Thanh nói thêm.

Điều khiến người viết ấn tượng không kém là sự thay đổi trong thái độ phục vụ. Tiếp viên mặc đồng phục chỉnh tề, luôn đứng cạnh cửa khi xe dừng, hỗ trợ người lớn tuổi bước lên.

Tuyến xe dừng tại trạm Công viên Đặng Thùy Trâm, P.Bình Lợi Trung, TP.HCM; trước đây là P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Người viết bước xuống xe cùng một nhóm sinh viên, Nguyễn Thế Quang, sinh viên Trường ĐH Văn Lang, nói: "Tụi mình chọn xe buýt điện để giảm khí thải. Xe sạch, mát. Mỗi chuyến đi là một hành động nhỏ cho môi trường". Có bạn còn đùa thành phố chuyển đổi số thì tụi mình cũng chuyển đổi phương tiện luôn cho hợp thời.

Huỳnh Tấn Khanh, sinh viên Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM, kể trước đây đã bỏ xe buýt vì thấy "ồn, nóng, tiếp viên dữ", nhưng từ khi có xe điện, cậu quay lại. "Ấn tượng đầu tiên là xe chạy cực kỳ êm, không còn giật sốc như trước. Bảng điện tử báo trạm rất rõ. Lúc xuống xe mình còn được tiếp viên cảm ơn. Mình thấy như đang đi xe ở nước ngoài vậy", Khanh chia sẻ. Cậu cho biết từng nhiều lần phải đoán trạm vì xe cũ không thông báo, có lần đi lố ba trạm mới phát hiện.

Theo Thanh Niên đưa tin trước đó, từ ngày 1.8 TP.HCM chính thức đưa vào hoạt động 35 tuyến xe buýt mới, trong đó có 27 tuyến sử dụng xe thuần điện. Việc triển khai đồng loạt này góp phần nâng tỷ lệ phương tiện sạch, thân thiện với môi trường lên 48%, đánh dấu bước tiến rõ nét trong chiến lược phát triển giao thông công cộng theo hướng xanh và bền vững.

Theo thông tin Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM, một số tuyến xe có thể giúp người trẻ kết nối đi ngang các trường như ĐH Tôn Đức Thắng - ĐH Văn Lang (MST 31), ĐH Nông Lâm - Bến tàu Hiệp Bình Chánh (MST 89), Bến xe An Sương - Bến xe Văn Thánh (MST 104), Bến xe buýt Sài Gòn - Chợ Xuân Thới Thượng (MST 28), Bến Thành - Thới An (MST 36) và Bến Thành - Bến xe Miền Tây (MST 39).



