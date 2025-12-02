Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Nhà thờ Đức Bà hóa 'lâu đài ánh sáng', nhiều người nô nức đón Giáng sinh sớm

Thảo Phương
Thảo Phương
02/12/2025 09:19 GMT+7

Giữa trung tâm TP.HCM náo nhiệt, khi những ánh đèn đô thị vừa lên cũng là lúc Nhà thờ Đức Bà khoác lên mình "lớp áo" lung linh của mùa lễ hội.

Đến hẹn lại lên, mỗi khi sắp đến Noel, Nhà thờ Đức Bà lại trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân và du khách khi muốn hòa mình vào không khí Giáng sinh. Và năm nay cũng vậy, toàn bộ mặt ngoài nhà thờ được phủ kín bởi rất nhiều ánh đèn vàng, làm công trình nổi bật rực rỡ.

Nhà thờ Đức Bà hóa 'lâu đài ánh sáng', nhiều người nô nức đón Giáng sinh sớm- Ảnh 1.

Nhà thờ Đức Bà đã lên đèn rực rỡ đón Giáng sinh

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nhà thờ Đức Bà hóa 'lâu đài ánh sáng', nhiều người nô nức đón Giáng sinh sớm- Ảnh 2.

Nhà thờ rực sáng trong màn đêm với hệ thống đèn trang trí dày đặc

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Theo ghi nhận của chúng tôi, mặc dù là tối thứ hai đầu tuần, nhưng khu vực trước Nhà thờ Đức Bà vẫn rất nhộn nhịp. Dòng người đổ về không ngớt, từng nhóm bạn trẻ, gia đình và cả những du khách nước ngoài dạo bước dưới ánh đèn rực rỡ, tạo nên khung cảnh vui tươi và ấm áp.

Người từ khắp nơi đổ về TP.HCM check-in Nhà thờ Đức Bà: bất ngờ vì lộng lẫy

Lần đầu tiên được tận hưởng bầu không khí này, Trần Nhật Lâm, sinh viên năm nhất Trường ĐH Văn Lang TP.HCM, không giấu được sự hào hứng. “Đây là lần đầu tiên mình tận mắt thấy Nhà thờ Đức Bà lên đèn lung linh thế này. Thật sự rất đẹp”, Lâm chia sẻ.

Nhà thờ Đức Bà hóa 'lâu đài ánh sáng', nhiều người nô nức đón Giáng sinh sớm- Ảnh 3.

Nhiều bạn trẻ đã tranh thủ đến đây để tận hưởng không khí Giáng sinh sớm

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nhà thờ Đức Bà hóa 'lâu đài ánh sáng', nhiều người nô nức đón Giáng sinh sớm- Ảnh 4.

Mặc dù là đầu tuần, nhưng khu vực Nhà thờ Đức Bà có rất đông người

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Lâm kể rằng khi vừa nghe tin nhà thờ lên đèn là lập tức rủ bạn tới ngay. “Lúc đi mình cũng lo thông tin không chính xác, nhưng khi đến nơi thì quá xứng đáng. Đầu tuần nhưng mọi người cũng đến đây rất đông”, Lâm nói.

Đi cùng Lâm là Trần Ánh Tuyết, sinh viên cùng trường. Tuyết cho biết không ngờ TP.HCM lại đón Giáng sinh sớm đến vậy, khung cảnh nhộn nhịp hơn so với những gì cô từng trải nghiệm tại quê nhà.

Nhà thờ Đức Bà hóa 'lâu đài ánh sáng', nhiều người nô nức đón Giáng sinh sớm- Ảnh 5.

Không khí nhộn nhịp tại Nhà thờ Đức Bà tối 1.12

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nhà thờ Đức Bà hóa 'lâu đài ánh sáng', nhiều người nô nức đón Giáng sinh sớm- Ảnh 6.

Toàn bộ mặt ngoài nhà thờ được bao phủ bởi những ánh đèn vàng lung linh

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

“Mọi năm ở quê vào dịp Noel mình hay đi cà phê, đến nhà thờ để chụp ảnh. Đây là lần đầu tận hưởng không khí Giáng sinh ở thành phố. Không khí đông đúc, nhộn nhịp hơn hẳn. Tụi mình ra đây ngồi uống nước, ngắm nhà thờ lên đèn”, Tuyết nói.

Màu vàng ấm áp từ hệ thống đèn khiến không gian nơi đây bừng sáng, cả góc phố như hóa thành một bức tranh Giáng sinh sớm.

Nhà thờ Đức Bà hóa 'lâu đài ánh sáng', nhiều người nô nức đón Giáng sinh sớm- Ảnh 7.

Chị An và bạn đến Nhà thờ Đức Bà để check-in Giáng sinh sớm

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Mặc dù những năm gần đây, năm nào Nhà thờ Đức Bà cũng lên đèn lung linh, tuy vậy đây vẫn là không gian được nhiều người mong chờ mỗi dịp Giáng sinh. Chị Lê Hoài An (32 tuổi), ngụ TP.HCM, cho biết vừa hay tin Nhà thờ Đức Bà lên đèn lung linh liền rủ bạn đến chụp ảnh check-in.

Diện chiếc váy đỏ rực rỡ để hợp với không khí Noel, chị An hào hứng chia sẻ: “Tôi khá bất ngờ khi ngày đầu tuần nhưng lại có rất đông người ở đây. Không gian rất lung linh, làm nổi bật cả góc phố”.

Nhà thờ Đức Bà hóa 'lâu đài ánh sáng', nhiều người nô nức đón Giáng sinh sớm- Ảnh 8.

Mặc dù còn hơn 3 tuần nữa mới đến Giáng sinh, nhưng không khí đã rất nhộn nhịp

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nhà thờ Đức Bà hóa 'lâu đài ánh sáng', nhiều người nô nức đón Giáng sinh sớm- Ảnh 9.

Thùy Vân và con gái check-in trước Nhà thờ Đức Bà

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Ở một góc khác, Nguyễn Thùy Vân (24 tuổi), ngụ tại TP.HCM, cho biết đưa con gái đi dạo phố thì tình cờ bắt gặp cảnh nhà thờ đã lên đèn nên dừng lại chụp ảnh. “Mặc dù vài năm gần đây cứ gần đến Giáng sinh là nhà thờ lại lên đèn, nhưng thật sự mình cũng rất mong chờ không gian này. Mình thấy năm nay nhà thờ lên đèn còn rực rỡ hơn năm ngoái. Tự nhiên khi đến đây cảm giác như Giáng sinh đã đến thật gần”, Vân chia sẻ.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
