Chụp ảnh Giáng sinh ở ‘phố nhà giàu’

Tối một ngày trong tuần, chúng tôi có mặt tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng và dễ dàng cảm nhận nhịp Noel đang lan tỏa. Khi thành phố lên đèn, những tuyến đường nội khu vốn quen thuộc bỗng trở nên khác lạ.

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nhiều người đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng chụp ảnh Giáng sinh ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Trước nhiều căn nhà, ánh đèn led vàng, xanh, đỏ được giăng kín trên tán cây, hàng rào và mặt tiền, tạo thành những “bức tường ánh sáng” rực rỡ trong đêm. Người dân vẫn quen gọi nơi đây là “phố nhà giàu”, nhưng vào thời điểm này, con phố ấy trở nên gần gũi hơn bao giờ hết khi ai cũng có thể ghé lại dạo chơi, chụp ảnh.

Những mô hình trang trí được phủ kín đèn ẢNH: THẢO PHƯƠNG

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Dọc lối đi, các tiểu cảnh Giáng sinh được bố trí liên hoàn: cây thông, tuần lộc phát sáng, những hộp quà khổng lồ, quả châu lấp lánh và cả mô hình ngôi nhà tuyết trắng. Dưới ánh đèn, từng chi tiết trở nên nổi bật, phản chiếu lên mặt đường rộng và sạch, tạo nên khung hình hoàn hảo cho những bức ảnh kỷ niệm.

Trang cùng chồng đến "phố nhà giàu" chụp ảnh Giáng sinh ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cùng chồng đến chụp ảnh Noel, Lê Nguyên Huyền Trang (27 tuổi, ngụ TP.HCM), cho biết năm nào hai vợ chồng cũng ghé Phú Mỹ Hưng để check-in dịp Giáng sinh. “Khu này trang trí rất lung linh, năm nay mình thấy còn đẹp hơn mọi năm, ấn tượng nhất là ngôi nhà tuyết. Chỉ cần đứng vào là đã có ngay ảnh đẹp”, Trang chia sẻ.

Nhà ở gần nên khi nghe tin khu đô thị đã lên đèn, vợ chồng Trang tranh thủ đến dạo chơi, vừa chụp ảnh vừa tận hưởng không khí Noel sớm.

Khu vực phía trước của một ngôi nhà được phủ kín đèn ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Một gia đình tranh thủ ghi lại những bức ảnh đẹp ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Ở một góc khác, nhiều bạn trẻ kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt chụp hình trước các tiểu cảnh nổi bật. Hồ Thị Thanh Tâm (25 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết biết đến địa điểm này qua TikTok. “Mình thấy nhiều người review nên đến thử. Ở đây trang trí đẹp, có nhiều góc chụp ảnh, lại gần nhà nên rất tiện. Đường rộng, ít xe qua lại nên chụp ảnh thoải mái, không bị vướng”, Thanh Tâm nói.

Thanh Tâm cho biết hầu như năm nào cũng đến đây dịp Noel ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Không chỉ thu hút giới trẻ, khu đô thị còn là điểm đến yêu thích của nhiều gia đình có con nhỏ. Trẻ em thích thú chạy quanh các mô hình tuần lộc, cây thông phát sáng, mắt không rời những ánh đèn đổi màu liên tục. Người lớn thì tranh thủ ghi lại khoảnh khắc con trẻ cười đùa trong không gian lễ hội.

Bạn nhỏ thích thú trước những mô hình trang trí Giáng sinh ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Chị Hồng Điểm và con trai check-in Giáng sinh ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Dẫn con trai đứng chụp ảnh trước một căn nhà trang trí Giáng sinh, chị Lê Hồng Điểm (ngụ TP.HCM) hào hứng chia sẻ: “Tôi làm việc gần đây, đi làm về ngang thấy đẹp quá nên hai mẹ con dừng lại chụp hình. Noel năm nào tôi cũng đi nhiều điểm trong thành phố, nhưng ở đây tôi thích nhất là sự yên tĩnh. Đường rộng, thoáng, an ninh tốt nên đưa con đi chơi cũng yên tâm”.



Mỗi căn nhà một phong cách trang khí khác nhau ẢNH: THẢO PHƯƠNG

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Mỗi căn nhà một phong cách trang trí khác nhau, nhưng tất cả đều hòa vào không khí chung của mùa lễ hội. Ánh đèn phủ kín tán cây tạo cảm giác ấm áp, lung linh.

