Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Chụp ảnh Giáng sinh ở ‘phố nhà giàu’

Thảo Phương
Thảo Phương
18/12/2025 16:46 GMT+7

Những ngày cận Giáng sinh, khu đô thị Phú Mỹ Hưng (TP.HCM) khoác lên mình diện mạo rực rỡ với hàng loạt tiểu cảnh trang trí công phu. Ánh đèn lung linh không chỉ làm sáng những con đường yên tĩnh mà còn thu hút nhiều người đến dạo chơi, chụp ảnh, tận hưởng không khí Noel sớm.

Tối một ngày trong tuần, chúng tôi có mặt tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng và dễ dàng cảm nhận nhịp Noel đang lan tỏa. Khi thành phố lên đèn, những tuyến đường nội khu vốn quen thuộc bỗng trở nên khác lạ. 

Chụp ảnh Giáng sinh ở ‘phố nhà giàu’- Ảnh 1.

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Chụp ảnh Giáng sinh ở ‘phố nhà giàu’- Ảnh 2.

Nhiều người đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng chụp ảnh Giáng sinh

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Trước nhiều căn nhà, ánh đèn led vàng, xanh, đỏ được giăng kín trên tán cây, hàng rào và mặt tiền, tạo thành những “bức tường ánh sáng” rực rỡ trong đêm. Người dân vẫn quen gọi nơi đây là “phố nhà giàu”, nhưng vào thời điểm này, con phố ấy trở nên gần gũi hơn bao giờ hết khi ai cũng có thể ghé lại dạo chơi, chụp ảnh.

Chụp ảnh Giáng sinh ở ‘phố nhà giàu’- Ảnh 3.

Những mô hình trang trí được phủ kín đèn

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Chụp ảnh Giáng sinh ở ‘phố nhà giàu’- Ảnh 4.

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Dọc lối đi, các tiểu cảnh Giáng sinh được bố trí liên hoàn: cây thông, tuần lộc phát sáng, những hộp quà khổng lồ, quả châu lấp lánh và cả mô hình ngôi nhà tuyết trắng. Dưới ánh đèn, từng chi tiết trở nên nổi bật, phản chiếu lên mặt đường rộng và sạch, tạo nên khung hình hoàn hảo cho những bức ảnh kỷ niệm.

Chụp ảnh Giáng sinh ở ‘phố nhà giàu’- Ảnh 5.

Trang cùng chồng đến "phố nhà giàu" chụp ảnh Giáng sinh

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cùng chồng đến chụp ảnh Noel, Lê Nguyên Huyền Trang (27 tuổi, ngụ TP.HCM), cho biết năm nào hai vợ chồng cũng ghé Phú Mỹ Hưng để check-in dịp Giáng sinh. “Khu này trang trí rất lung linh, năm nay mình thấy còn đẹp hơn mọi năm, ấn tượng nhất là ngôi nhà tuyết. Chỉ cần đứng vào là đã có ngay ảnh đẹp”, Trang chia sẻ. 

Nhà ở gần nên khi nghe tin khu đô thị đã lên đèn, vợ chồng Trang tranh thủ đến dạo chơi, vừa chụp ảnh vừa tận hưởng không khí Noel sớm.

Chụp ảnh Giáng sinh ở ‘phố nhà giàu’- Ảnh 6.

Khu vực phía trước của một ngôi nhà được phủ kín đèn

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Chụp ảnh Giáng sinh ở ‘phố nhà giàu’- Ảnh 7.

Một gia đình tranh thủ ghi lại những bức ảnh đẹp

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Ở một góc khác, nhiều bạn trẻ kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt chụp hình trước các tiểu cảnh nổi bật. Hồ Thị Thanh Tâm (25 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết biết đến địa điểm này qua TikTok. “Mình thấy nhiều người review nên đến thử. Ở đây trang trí đẹp, có nhiều góc chụp ảnh, lại gần nhà nên rất tiện. Đường rộng, ít xe qua lại nên chụp ảnh thoải mái, không bị vướng”, Thanh Tâm nói.

Chụp ảnh Giáng sinh ở ‘phố nhà giàu’- Ảnh 8.

Thanh Tâm cho biết hầu như năm nào cũng đến đây dịp Noel

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Không chỉ thu hút giới trẻ, khu đô thị còn là điểm đến yêu thích của nhiều gia đình có con nhỏ. Trẻ em thích thú chạy quanh các mô hình tuần lộc, cây thông phát sáng, mắt không rời những ánh đèn đổi màu liên tục. Người lớn thì tranh thủ ghi lại khoảnh khắc con trẻ cười đùa trong không gian lễ hội.

Chụp ảnh Giáng sinh ở ‘phố nhà giàu’- Ảnh 9.

Bạn nhỏ thích thú trước những mô hình trang trí Giáng sinh

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Chụp ảnh Giáng sinh ở ‘phố nhà giàu’- Ảnh 10.

Chị Hồng Điểm và con trai check-in Giáng sinh ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Dẫn con trai đứng chụp ảnh trước một căn nhà trang trí Giáng sinh, chị Lê Hồng Điểm (ngụ TP.HCM) hào hứng chia sẻ: “Tôi làm việc gần đây, đi làm về ngang thấy đẹp quá nên hai mẹ con dừng lại chụp hình. Noel năm nào tôi cũng đi nhiều điểm trong thành phố, nhưng ở đây tôi thích nhất là sự yên tĩnh. Đường rộng, thoáng, an ninh tốt nên đưa con đi chơi cũng yên tâm”.

Chụp ảnh Giáng sinh ở ‘phố nhà giàu’- Ảnh 11.

Mỗi căn nhà một phong cách trang khí khác nhau

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

 
Chụp ảnh Giáng sinh ở ‘phố nhà giàu’- Ảnh 12.

ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Mỗi căn nhà một phong cách trang trí khác nhau, nhưng tất cả đều hòa vào không khí chung của mùa lễ hội. Ánh đèn phủ kín tán cây tạo cảm giác ấm áp, lung linh.

Tin liên quan

Nhiều người đến nơi này check-in ‘rừng thông Noel’

Nhiều người đến nơi này check-in ‘rừng thông Noel’

Rất nhiều cây thông Noel được dựng san sát, ánh đèn vàng phủ kín từng tán lá, xung quanh là mô hình những ngôi nhà gỗ phủ tuyết trắng đã biến nơi này trông như một “ngôi làng Giáng sinh” thu nhỏ. Buổi tối, nơi đây thu hút rất đông người tham quan, chụp ảnh, tận hưởng không khí Noel rộn ràng.

Độc đáo xe buýt được trang trí Noel, tiếp viên phát kẹo miễn phí cho khách

Khám phá thêm chủ đề

Giáng sinh Noel check-in
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận