Giới trẻ Hà Nội thích thú check-in ngôi nhà tuyết dịp Noel

Càng gần đến Noel, quán cà phê nằm trong ngõ Trung Tiền (P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) càng thu hút đông bạn trẻ với phong cách trang trí giáng sinh đặc biệt.



Dịp Noel năm nay, nhiều bạn trẻ đổ xô đến một quán cà phê nằm trong ngõ Trung Tiền (P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám) để check-in với phối cảnh ngôi nhà Nhật Bản có tuyết rơi ẢNH: TUẤN MINH

Anh Nguyễn Trường Tụng, chủ chuỗi cà phê cho biết, ý tưởng trang trí này được lấy cảm hứng từ một concept của Nhật Bản trên mạng xã hội, sau đó được đội ngũ cửa hàng tự sáng tạo và điều chỉnh để phù hợp với chất liệu Việt Nam. Trong đó, điểm nhấn đặc biệt là mô hình nhà tuyết độc đáo.

Riêng khu vực bối cảnh đặc biệt này đã tốn khoảng 150 triệu đồng và cần tới 2 tháng để hoàn thiện từ khâu lên ý tưởng đến thi công.

Chị Bùi Thị Yến tạo dáng chụp ảnh với tuyết rơi. “Khung cảnh nhìn tận mắt còn đẹp hơn cả video tôi thấy trên mạng. Ngôi nhà gỗ với ánh đèn vàng khi tuyết rơi tạo cảm giác rất ấm cúng”, chị Yến chia sẻ. ẢNH: TUẤN MINH

"Cơ sở này có quy mô trang trí lớn nhất hệ thống, với tổng kinh phí năm nay khoảng 250 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với các năm trước. Đặc biệt, năm nay chúng tôi bố trí 2 máy phun tuyết nhân tạo để khách hàng có trải nghiệm độc đáo khi tới đây", anh Tụng nói.

Bùi Thị Nhi (20 tuổi, P.Từ Liêm) ấn tượng với không gian quán cà phê này qua mạng xã hội, đã tranh thủ thời gian cùng chị gái Bùi Thị Yến (25 tuổi) tới chụp ảnh nhân dịp giáng sinh.

Bùi Thị Nhi tranh thủ chụp ảnh cho chị gái lúc máy phun tuyết nhân tạo hoạt động. Theo chủ quán, lịch phun tuyết là 8 lần/ngày trong tuần và tăng lên 10 lần vào cuối tuần. Tần suất liên tục này đảm bảo dù ghé quán vào khung giờ nào, khách hàng cũng dễ dàng bắt trọn khoảnh khắc tuyết rơi. ẢNH: TUẤN MINH

"Đây là quán cà phê có trang trí mới lạ nhất mà tôi thấy trong đợt giáng sinh năm nay. Quán có nhiều góc chụp ảnh đẹp, đặc biệt là có bối cảnh ngôi nhà tuyết phong cách Nhật Bản mà tôi rất thích. Chúng tôi đã đợi cả tiếng đồng hồ để máy phun tuyết hoạt động, nhưng xứng đáng vì đã có những bức ảnh đẹp lung linh", Nhi thích thú.

Nguyễn Thị Thanh Hoa (20 tuổi, P.Ba Đình) thích nhất góc trước hiên cửa sổ. “Do khung cảnh đa phần là tuyết trắng nên tôi đã lựa chọn trang phục với tông màu tối để nổi bật lên trong ảnh. Dù chỉ là bọt tuyết nhân tạo nhưng khi lên ảnh, hiệu ứng giống như tôi đang đứng giữa trời tuyết thật vậy”, Hoa chia sẻ. ẢNH: TUẤN MINH

Nhờ sự đầu tư trang trí, cơ sở cà phê này đã thu hút lượng khách tăng đột biến so với tháng trước, vào những ngày cuối tuần lên tới khoảng 1.000 - 1.200 lượt khách.

Ngoài nhà tuyết nhân tạo, nhờ có diện tích rộng nên quán có nhiều không gian đa dạng như ban công, hồ bơi và tiểu cảnh ngoài trời. Các khu vực này đều được bài trí chỉn chu về ánh sáng, bối cảnh, giúp khách dễ dàng lựa được góc chụp đẹp. ẢNH: TUẤN MINH

Gia đình anh Bình An (33 tuổi), tới từ Thành Đô (Trung Quốc) bất ngờ với trang trí của quán cà phê này dịp giáng sinh. “Các quán cà phê ở quê nhà tôi thường không trang trí rực rỡ vào những dịp này. Khung cảnh lung linh ở đây làm cả gia đình tôi vô cùng hào hứng”, anh An nói. ẢNH: TUẤN MINH

Tạ Quỳnh Trang (P.Thanh Xuân) lựa chọn không gian bàn tiệc giáng sinh để check-in. Trang chia sẻ rất có thiện cảm nhờ thái độ phục vụ tốt của nhân viên, cũng như quán không phụ thu tiền khi khách tới chụp ảnh. ẢNH: TUẤN MINH

Quán cà phê này cũng giới thiệu menu đồ uống dành riêng dịp Noel năm nay. Tuy nhiên, “chúng tôi muốn hướng đến tệp khách hàng là sinh viên nên không tăng giá thành quá cao so với menu thông thường”, chủ quán Trường Tụng chia sẻ. ẢNH: TUẤN MINH

Ngoài quán cà phê trên, ngay từ đầu tháng 11, không khí giáng sinh đã bắt đầu len lỏi vào từng góc nhỏ thuộc khu tổ hợp D6 Trung Tự khi các quán cà phê tại đây đồng loạt "thay áo mới" ẢNH: TUẤN MINH