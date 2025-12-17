Giới trẻ Hà Nội thích thú check-in ngôi nhà tuyết dịp Noel

Nhiều bạn trẻ sẵn sàng đợi cả tiếng để có cho mình bức ảnh check-in ưng ý với phối cảnh ngôi nhà Nhật Bản có tuyết rơi tại một quán cà phê ở Hà Nội.
Càng gần đến Noel, quán cà phê nằm trong ngõ Trung Tiền (P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) càng thu hút đông bạn trẻ với phong cách trang trí giáng sinh đặc biệt.
Anh Nguyễn Trường Tụng, chủ chuỗi cà phê cho biết, ý tưởng trang trí này được lấy cảm hứng từ một concept của Nhật Bản trên mạng xã hội, sau đó được đội ngũ cửa hàng tự sáng tạo và điều chỉnh để phù hợp với chất liệu Việt Nam. Trong đó, điểm nhấn đặc biệt là mô hình nhà tuyết độc đáo.
Riêng khu vực bối cảnh đặc biệt này đã tốn khoảng 150 triệu đồng và cần tới 2 tháng để hoàn thiện từ khâu lên ý tưởng đến thi công.
"Cơ sở này có quy mô trang trí lớn nhất hệ thống, với tổng kinh phí năm nay khoảng 250 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với các năm trước. Đặc biệt, năm nay chúng tôi bố trí 2 máy phun tuyết nhân tạo để khách hàng có trải nghiệm độc đáo khi tới đây", anh Tụng nói.
Bùi Thị Nhi (20 tuổi, P.Từ Liêm) ấn tượng với không gian quán cà phê này qua mạng xã hội, đã tranh thủ thời gian cùng chị gái Bùi Thị Yến (25 tuổi) tới chụp ảnh nhân dịp giáng sinh.
"Đây là quán cà phê có trang trí mới lạ nhất mà tôi thấy trong đợt giáng sinh năm nay. Quán có nhiều góc chụp ảnh đẹp, đặc biệt là có bối cảnh ngôi nhà tuyết phong cách Nhật Bản mà tôi rất thích. Chúng tôi đã đợi cả tiếng đồng hồ để máy phun tuyết hoạt động, nhưng xứng đáng vì đã có những bức ảnh đẹp lung linh", Nhi thích thú.
Nhờ sự đầu tư trang trí, cơ sở cà phê này đã thu hút lượng khách tăng đột biến so với tháng trước, vào những ngày cuối tuần lên tới khoảng 1.000 - 1.200 lượt khách.
