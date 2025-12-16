Nhà thờ người Hoa giữa Chợ Lớn, nơi nhiều bạn trẻ tìm đến dịp Noel

Giữa nhịp sống tất bật của khu Chợ Lớn, phường Chợ Lớn, TP.HCM, mùa Giáng sinh lại mang đến một không khí rất riêng tại nhà thờ hơn 120 năm tuổi của cộng đồng người Hoa.

Nhà thờ Giáo xứ Phanxicô Xaviê, thường được người dân quen gọi là nhà thờ Cha Tam, những ngày này trở nên rộn ràng hơn thường lệ. Các giáo dân tất bật chuẩn bị làm hang đá, trang trí khuôn viên nhà thờ để đón mừng lễ Giáng sinh.

Nhà thờ Giáo xứ Phanxicô Xaviê, thường được người dân quen gọi là nhà thờ Cha Tam ẢNH: SẦM ÁNH

Nhà thờ Giáo xứ Phanxicô Xaviê đã trải qua hơn 120 năm tuổi ẢNH: SẦM ÁNH

Không chỉ mang giá trị lịch sử lâu đời, nhà thờ Cha Tam còn gây ấn tượng bởi kiến trúc giao thoa độc đáo giữa phương Tây và phương Đông, với sự kết hợp hài hòa giữa phong cách Pháp và những nét văn hóa đặc trưng của người Hoa. Chính sự giao thoa ấy đã tạo nên một không gian vừa trang nghiêm, vừa gần gũi, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng.

Các giáo dân tất bật chuẩn bị làm hang đá, trang trí khuôn viên nhà thờ để đón mừng lễ Giáng sinh ẢNH: SẦM ÁNH

Du khách nước ngoài tham quan nhà thờ Cha Tam ẢNH: SẦM ÁNH

Với nhiều người trẻ và du khách, nhà thờ Cha Tam không chỉ gây ấn tượng bởi kiến trúc độc đáo hay không khí Giáng sinh rực rỡ, mà còn mở ra những góc nhìn mới về sự đa dạng văn hóa và tôn giáo giữa lòng TP.HCM.

Hơn một thế kỷ trôi qua, ngôi nhà thờ vẫn lặng lẽ hiện diện giữa Chợ Lớn, không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa, mà còn là chứng nhân lịch sử, lưu giữ những giá trị văn hóa, đức tin và tinh thần gắn kết cộng đồng, tạo nên một nét đẹp rất riêng mỗi khi mùa Giáng sinh về.