Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Nhà thờ người Hoa giữa Chợ Lớn, nơi nhiều bạn trẻ tìm đến dịp Noel
Video Thời sự

Nhà thờ người Hoa giữa Chợ Lớn, nơi nhiều bạn trẻ tìm đến dịp Noel

Sầm Ánh - Chung Phát
16/12/2025 18:00 GMT+7

Giữa nhịp sống sôi động của Chợ Lớn, nhà thờ Cha Tam, ngôi thánh đường hơn 120 năm tuổi của cộng đồng người Hoa trở nên rộn ràng những ngày cận Giáng sinh.

Giữa nhịp sống tất bật của khu Chợ Lớn, phường Chợ Lớn, TP.HCM, mùa Giáng sinh lại mang đến một không khí rất riêng tại nhà thờ hơn 120 năm tuổi của cộng đồng người Hoa.

Nhà thờ Giáo xứ Phanxicô Xaviê, thường được người dân quen gọi là nhà thờ Cha Tam, những ngày này trở nên rộn ràng hơn thường lệ. Các giáo dân tất bật chuẩn bị làm hang đá, trang trí khuôn viên nhà thờ để đón mừng lễ Giáng sinh.

Nhà thờ người Hoa giữa Chợ Lớn, nơi nhiều bạn trẻ tìm đến dịp Noel- Ảnh 1.

Nhà thờ Giáo xứ Phanxicô Xaviê, thường được người dân quen gọi là nhà thờ Cha Tam

ẢNH: SẦM ÁNH

Nhà thờ người Hoa giữa Chợ Lớn, nơi nhiều bạn trẻ tìm đến dịp Noel- Ảnh 2.

Nhà thờ Giáo xứ Phanxicô Xaviê đã trải qua hơn 120 năm tuổi

ẢNH: SẦM ÁNH

Không chỉ mang giá trị lịch sử lâu đời, nhà thờ Cha Tam còn gây ấn tượng bởi kiến trúc giao thoa độc đáo giữa phương Tây và phương Đông, với sự kết hợp hài hòa giữa phong cách Pháp và những nét văn hóa đặc trưng của người Hoa. Chính sự giao thoa ấy đã tạo nên một không gian vừa trang nghiêm, vừa gần gũi, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng.

Nhà thờ người Hoa giữa Chợ Lớn, nơi nhiều bạn trẻ tìm đến dịp Noel- Ảnh 3.

Các giáo dân tất bật chuẩn bị làm hang đá, trang trí khuôn viên nhà thờ để đón mừng lễ Giáng sinh

ẢNH: SẦM ÁNH

Nhà thờ người Hoa giữa Chợ Lớn, nơi nhiều bạn trẻ tìm đến dịp Noel- Ảnh 4.

Du khách nước ngoài tham quan nhà thờ Cha Tam

ẢNH: SẦM ÁNH

Với nhiều người trẻ và du khách, nhà thờ Cha Tam không chỉ gây ấn tượng bởi kiến trúc độc đáo hay không khí Giáng sinh rực rỡ, mà còn mở ra những góc nhìn mới về sự đa dạng văn hóa và tôn giáo giữa lòng TP.HCM.

Hơn một thế kỷ trôi qua, ngôi nhà thờ vẫn lặng lẽ hiện diện giữa Chợ Lớn, không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa, mà còn là chứng nhân lịch sử, lưu giữ những giá trị văn hóa, đức tin và tinh thần gắn kết cộng đồng, tạo nên một nét đẹp rất riêng mỗi khi mùa Giáng sinh về.

Tin liên quan

Xóm đạo sáng rực với cây thông 5 mét: ‘Cả xóm cùng góp công’

Xóm đạo sáng rực với cây thông 5 mét: ‘Cả xóm cùng góp công’

Giáng sinh về, xóm đạo Nghĩa Phát sáng rực trong hàng trăm mét đèn led, những cây thông cao đến 5 mét và các hang đá được người dân tự tay dựng suốt nhiều ngày.

Tiểu thương phố Noel chuộng hàng truyền thống, giảm chạy theo trend

Cận cảnh xưởng làm ngôi sao đèn LED cho Nhà thờ Đức Bà

Khám phá thêm chủ đề

nhà thờ Nhà thờ người Hoa Chợ Lớn Noel Giáng sinh du lịch TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận