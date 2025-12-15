Cận cảnh xưởng làm ngôi sao đèn LED cho Nhà thờ Đức Bà

Theo thời gian, ngôi sao đèn LED đã trở thành một vật phẩm trang trí quen thuộc đối với người Công giáo mỗi dịp lễ Noel. Tại một xưởng sản xuất ngôi sao đèn LED ở TP.HCM, ông Lương Vĩnh Cửu, chủ xưởng sản xuất ở P.Tân Hòa (Q.Tân Bình cũ), cho biết từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, xưởng đã nhận được nhiều đơn đặt hàng, không chỉ từ các hộ dân mà còn từ nhiều nhà thờ lớn, nổi tiếng.

Đặc biệt, mới đây tại Nhà thờ Đức Bà cũng được trang trí bằng những ngôi sao đèn LED do xưởng ông Cửu sản xuất, góp phần tạo nên không khí Giáng sinh trang nghiêm và ấm áp.

Những ngôi sao đèn LED trang trí Giáng sinh với đa dạng mẫu mã và kích thước ẢNH: SẦM ÁNH

Với diện tích khoảng 1.500 mét vuông, xưởng luôn nhộn nhịp, công nhân làm việc liên tục để kịp tiến độ. Đồng thời, năm nay xưởng tập trung cải tiến sản phẩm theo hướng công nghiệp hóa, nâng cao chất lượng và độ bền.

Theo ông Cửu, dù tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, lượng khách hàng của xưởng vẫn được duy trì ở mức tương đối ổn định so với các năm trước.

Về giá thành, mỗi chiếc ngôi sao đèn LED sẽ có giá từ 60.000 đồng cho đến vài chục triệu, tùy vào kích thước và mẫu mã.

Xưởng luôn nhộn nhịp, công nhân làm việc liên tục để kịp tiến độ ẢNH: CHUNG PHÁT

Theo những người làm nghề lâu năm, việc sản xuất đèn LED đòi hỏi người thợ phải thật sự cẩn thận và tỉ mỉ, đặc biệt là ở các công đoạn kiểm tra mối hàn và lắp ráp bo mạch, những khâu quyết định chất lượng và độ an toàn của sản phẩm.

Tùy vào kích thước lớn hay nhỏ của đèn mà thời gian hoàn thiện cũng khác nhau, song yêu cầu kỹ thuật luôn được đặt lên hàng đầu.

Không chỉ là sản phẩm trang trí, mỗi ngôi sao đèn LED còn gửi gắm niềm tin, sự an lành và hy vọng trong mùa Giáng sinh. Khi ánh đèn rực sáng trên các mái nhà và thánh đường, đó cũng là lúc công sức thầm lặng của những người làm nghề được lan tỏa, góp phần mang đến một mùa Noel ấm áp, bình an cho cộng đồng.

