Xóm đạo sáng rực với cây thông 5 mét: ‘Cả xóm cùng góp công’
Video Thời sự

Xóm đạo sáng rực với cây thông 5 mét: ‘Cả xóm cùng góp công’

Sầm Ánh - Chung Phát
13/12/2025 08:26 GMT+7

Giáng sinh về, xóm đạo Nghĩa Phát sáng rực trong hàng trăm mét đèn led, những cây thông cao đến 5 mét và các hang đá được người dân tự tay dựng suốt nhiều ngày.

Trong số những xóm đạo nổi tiếng của TP.HCM, xóm đạo Nghĩa Phát ở P.Tân Hòa (Q.Tân Bình cũ) nổi bật với những con hẻm nhỏ, những ngôi nhà được khoác lên vẻ lung linh của hàng trăm ánh đèn và các mô hình Giáng sinh hiện đại.

Không khí tại xóm đạo này nhộn nhịp hơn hẳn những ngày thường, khi cả khu xóm đồng loạt trang trí các hang đá, cây thông và các tiểu cảnh Giáng sinh từ đầu tháng 12.

Xóm đạo sáng rực với cây thông 5 mét: ‘Cả xóm cùng góp công’ - Ảnh 1.

Cây thông Noel cao đến 5 mét, lấp lánh với hàng chục quả châu nhiều màu sắc

ẢNH: SẦM ÁNH

Xóm đạo sáng rực với cây thông 5 mét: ‘Cả xóm cùng góp công’ - Ảnh 2.

Cả khu xóm đồng loạt trang trí các hang đá, cây thông và các tiểu cảnh Giáng sinh từ đầu tháng 12

ẢNH: SẦM ÁNH

Các công việc trang trí tại xóm đạo thường được thực hiện bởi người dân địa phương. Theo đó, mỗi hang đá có thể sử dụng nhiều dây đèn dài hàng chục mét, được quấn và sắp đặt cẩn thận. Việc dựng cây thông và trang trí các mô hình cũng đòi hỏi nhiều người tham gia, từ hàn khung sắt đến lắp đặt, tạo nên một không gian vừa cổ kính, vừa hiện đại, giữ gìn truyền thống mà vẫn tạo sức hút cho du khách.

Xóm đạo sáng rực với cây thông 5 mét: ‘Cả xóm cùng góp công’ - Ảnh 3.

Các công việc trang trí tại xóm đạo thường được thực hiện bởi người dân địa phương

ẢNH: SẦM ÁNH

Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn là dịp để cộng đồng thể hiện sự đoàn kết, chia sẻ công sức và tài chính, tạo nên một mùa lễ hội ấm áp, sôi động. Với những con hẻm sáng rực, những hang đá và cây thông lộng lẫy, Giáng sinh ở TP.HCM trở thành sự kết hợp độc đáo giữa truyền thống và hiện đại. Không chỉ là dịp để nhớ ngày Chúa Giêsu Kito ra đời, mà còn là cơ hội để mọi người, từ cư dân địa phương đến du khách, hòa mình vào không khí lễ hội, thưởng ngoạn vẻ đẹp lung linh và trải nghiệm một mùa Giáng sinh trọn vẹn.

