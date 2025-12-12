Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiểu thương phố Noel chuộng hàng truyền thống, giảm chạy theo trend
Video Thời sự

Tiểu thương phố Noel chuộng hàng truyền thống, giảm chạy theo trend

Sầm Ánh - Chung Phát
12/12/2025 08:08 GMT+7

Giáng sinh năm nay, phố Hải Thượng Lãn Ông, P.Chợ Lớn, TP.HCM vẫn giữ được không khí truyền thống với các món đồ trang trí quen thuộc như cây thông Noel, vòng nguyệt quế và nơ nhung. Những sản phẩm này vẫn được bày bán rộng rãi và thu hút đông đảo khách hàng đến mua sắm.

Đa dạng những mặt hàng trang trí Giáng sinh đã được bày bán dọc khắp cung đường Hải Thượng Lãn Ông, P.Chợ Lớn, TP.HCM. Những gian hàng này không chỉ thu hút người dân thành phố mà còn có cả khách từ các tỉnh lân cận tìm về mua sắm, chuẩn bị cho mùa Giáng sinh đang đến gần.

Tiểu thương phố Noel chuộng hàng truyền thống, giảm chạy theo trend- Ảnh 1.

Năm nay, các cửa hàng cung cấp đa dạng các mặt hàng trang trí Giáng sinh

ẢNH: SẦM ÁNH

Năm nay, các cửa hàng cung cấp đa dạng các mặt hàng trang trí Giáng sinh. Các sản phẩm này đều có giá dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng, đáp ứng nhu cầu của nhiều khách hàng.

Theo tiểu thương, giá cây thông Noel cỡ nhỏ khoảng 90.000–150.000 đồng, cây thông để bàn từ 89.000 đồng, trong khi những cây thông lớn có giá từ 260.000 đồng trở lên. Các món đồ trang trí khác như vòng nguyệt quế, dây kim tuyến, quả châu có giá dao động từ 25.000–200.000 đồng/sản phẩm.

Tiểu thương phố Noel chuộng hàng truyền thống, giảm chạy theo trend

Tiểu thương phố Noel chuộng hàng truyền thống, giảm chạy theo trend- Ảnh 2.

Theo tiểu thương, chuông nhung là mặt hàng được nhiều người ưa chuộng trong năm nay

ẢNH: CHUNG PHÁT

Mặc dù một số cửa hàng đã tung ra nhiều mẫu trang trí mới, nhưng nhiều tiểu thương vẫn duy trì các sản phẩm truyền thống vốn được ưa chuộng từ nhiều năm nay. Những mặt hàng quen thuộc này luôn có lượng khách ổn định, dù sức mua mùa Giáng sinh năm nay không còn cao như trước.

Tiểu thương phố Noel chuộng hàng truyền thống, giảm chạy theo trend- Ảnh 3.

Mặc dù một số cửa hàng đã tung ra nhiều mẫu trang trí mới, nhưng nhiều tiểu thương vẫn duy trì các sản phẩm truyền thống

ẢNH: SẦM ÁNH

Dù sức mua có giảm so với mọi năm, các cửa hàng tại đây vẫn duy trì giá cả hợp lý và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mua sỉ của các công ty, doanh nghiệp. Các cửa hàng cũng đã chuẩn bị đầy đủ các mặt hàng cho mùa Giáng sinh từ cuối tháng 10, và hiện tại lượng khách mua sỉ chủ yếu là các quán cà phê, công ty cần trang trí.

Dù nền kinh tế năm nay có phần khó khăn, nhưng không khí Giáng sinh tại phố Hải Thượng Lãn Ông vẫn rất nhộn nhịp. Các tiểu thương ở đây đều hy vọng mùa lễ hội năm nay sẽ mang lại doanh thu ổn định.

Với sự đa dạng trong sản phẩm và mức giá hợp lý, phố Hải Thượng Lãn Ông tiếp tục là điểm đến quen thuộc của những ai muốn tìm kiếm đồ trang trí cho mùa Giáng sinh.

Tin liên quan

Giới trẻ đổ xô check-in quán cà phê trang trí hàng trăm gấu bông Noel tại TP.HCM

Giới trẻ đổ xô check-in quán cà phê trang trí hàng trăm gấu bông Noel tại TP.HCM

Không khí Giáng sinh đã tràn ngập phố phường TP.HCM từ những ngày đầu của tháng 12.2025. Nhiều quán cà phê, địa điểm tham quan được trang trí rực rỡ thu hút nhiều bạn trẻ đến check-in.

Phố Tây Bùi Viện không còn cảnh người và xe chen chúc ngày lễ Noel

Ông già Noel tại Đà Nẵng tặng 2.000 món quà tại lễ hội đón giáng sinh

Khám phá thêm chủ đề

Noel Giáng sinh Hải Thượng Lãn Ông trang trí TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận