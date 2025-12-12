Đa dạng những mặt hàng trang trí Giáng sinh đã được bày bán dọc khắp cung đường Hải Thượng Lãn Ông, P.Chợ Lớn, TP.HCM. Những gian hàng này không chỉ thu hút người dân thành phố mà còn có cả khách từ các tỉnh lân cận tìm về mua sắm, chuẩn bị cho mùa Giáng sinh đang đến gần.

Năm nay, các cửa hàng cung cấp đa dạng các mặt hàng trang trí Giáng sinh ẢNH: SẦM ÁNH

Năm nay, các cửa hàng cung cấp đa dạng các mặt hàng trang trí Giáng sinh. Các sản phẩm này đều có giá dao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng, đáp ứng nhu cầu của nhiều khách hàng.

Theo tiểu thương, giá cây thông Noel cỡ nhỏ khoảng 90.000–150.000 đồng, cây thông để bàn từ 89.000 đồng, trong khi những cây thông lớn có giá từ 260.000 đồng trở lên. Các món đồ trang trí khác như vòng nguyệt quế, dây kim tuyến, quả châu có giá dao động từ 25.000–200.000 đồng/sản phẩm.

Tiểu thương phố Noel chuộng hàng truyền thống, giảm chạy theo trend

Theo tiểu thương, chuông nhung là mặt hàng được nhiều người ưa chuộng trong năm nay ẢNH: CHUNG PHÁT

Mặc dù một số cửa hàng đã tung ra nhiều mẫu trang trí mới, nhưng nhiều tiểu thương vẫn duy trì các sản phẩm truyền thống vốn được ưa chuộng từ nhiều năm nay. Những mặt hàng quen thuộc này luôn có lượng khách ổn định, dù sức mua mùa Giáng sinh năm nay không còn cao như trước.

Dù sức mua có giảm so với mọi năm, các cửa hàng tại đây vẫn duy trì giá cả hợp lý và sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mua sỉ của các công ty, doanh nghiệp. Các cửa hàng cũng đã chuẩn bị đầy đủ các mặt hàng cho mùa Giáng sinh từ cuối tháng 10, và hiện tại lượng khách mua sỉ chủ yếu là các quán cà phê, công ty cần trang trí.

Dù nền kinh tế năm nay có phần khó khăn, nhưng không khí Giáng sinh tại phố Hải Thượng Lãn Ông vẫn rất nhộn nhịp. Các tiểu thương ở đây đều hy vọng mùa lễ hội năm nay sẽ mang lại doanh thu ổn định.

Với sự đa dạng trong sản phẩm và mức giá hợp lý, phố Hải Thượng Lãn Ông tiếp tục là điểm đến quen thuộc của những ai muốn tìm kiếm đồ trang trí cho mùa Giáng sinh.