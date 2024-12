Phố Tây Bùi Viện không còn cảnh người và xe chen chúc ngày lễ Noel

Không khí Giáng sinh tại phố Tây Bùi Viện, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM đêm 24.12.2024 trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Đông nghẹt người dân đến đây check-in, hòa chung không khí Giáng sinh. Tuy nhiên, khác với mọi năm, người dân đi chơi lễ Noel đã không phải chen chúc với các phương tiện, họ có thể thoải mái đi bộ, dạo chơi khắp cung đường này.

Đông nghẹt người dân đến đây check-in, hòa chung không khí Giáng sinh tại phố Tây Bùi Viện ẢNH: SẦM ÁNH

Phường Phạm Ngũ Lão đã phối hợp với lực lượng giao thông để lên phương án phân luồng giao thông tại các tuyến đường trọng điểm ẢNH: SẦM ÁNH

Ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, khoảng 20 giờ tối, lượng người đổ về phố Tây Bùi Viện ngày một đông đúc.

Và để đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp lễ Noel, UBND P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM đã phân công lực lượng công an phường phối hợp với các lực lượng tuần tra, kiểm soát tại các khu vực tập trung đông người. Đồng thời, lực lượng an ninh cơ sở, khu phố cũng được huy động để hỗ trợ điều phối và hướng dẫn người dân tại các điểm đông đúc. Công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản và phòng chống trộm cắp, cũng như an toàn phòng cháy chữa cháy, đã được tăng cường qua bảng led và các kênh thông tin địa phương. Treo bảng hướng dẫn người dân gửi xe đúng nơi quy định.

Nhiều gia đình đến phố Tây Bùi Viện vui chơi đêm Noel ẢNH: VĨNH HY

Theo đó, phường đã phối hợp với lực lượng giao thông để lên phương án phân luồng giao thông tại các tuyến đường trọng điểm. Các nút thắt như cổng chính vào các nhà thờ, phố đi bộ được bố trí lực lượng trực chốt để điều tiết xe cộ, tránh ùn tắc.