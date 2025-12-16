Cuối năm, nên kinh doanh gì để có tiền tiêu tết ?

Bán gì để dễ đông khách, dễ làm, dễ thu hồi vốn ?

Bà Nguyễn Thị Hải Như (chuyên gia giảng dạy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của nhiều chương trình thuộc các sở KH-CN trên toàn quốc, chủ nhiều thương hiệu về thời trang, làm đẹp tại TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội) cho rằng từ đầu tháng 11, sức mua tại các đô thị lớn bắt đầu nhích lên. Theo đó, người dân chi tiền cho những nhóm nhu cầu chính: ăn uống, quà biếu, trải nghiệm và làm đẹp.

Kinh doanh bao lì xì độc lạ được nhiều người trẻ xem là cách để kiếm thêm thu nhập ẢNH: THANH NAM

"Cuối năm, người ta không ngại mua, chỉ cần thấy món đó đúng tâm lý tết, giải quyết được nhu cầu nhanh, hoặc khiến họ cảm thấy "có không khí tết" là sẵn sàng rút ví. Điều đó có nghĩa thị trường cuối năm, tiền không thiếu, chỉ thiếu người bán đúng thứ", bà Như nói.

Từ thực tế đó, bà Như chia sẻ về một số mô hình kinh doanh mùa vụ có thể "ăn nên làm ra". Cụ thể, bà Như gợi ý việc bán đồ ăn, thức uống dịp tết chỉ cần vốn thấp, lời nhanh nhưng không sợ tồn kho.

"Có thể kinh doanh bằng đồ ăn tết cho dân văn phòng. Vì không có thời gian nấu nướng nhưng vẫn muốn "có tết", nhiều người trẻ sẽ có xu hướng chọn mua những đồ ăn tết đóng gói sẵn: bánh chưng, giò lụa, thịt kho trứng, dưa món, củ kiệu… Nếu bán combo (kết hợp) những món đó giá từ 299.000 - 399.000 đồng, hợp vệ sinh, có bao bì gọn gàng, đẹp mắt, giao đúng giờ là khách sẽ có nhiều", bà Như hiến kế và nói thêm: "Khi mới bắt đầu kinh doanh, hãy làm số lượng nhỏ, bán theo đơn đặt trước. Cũng nên hợp tác bếp gia đình, bếp ăn quen. Và đừng quên đầu tư bao bì tết, túi xách đỏ, thiệp chúc xuân…".

Ông Lê Hưng Sang, giảng viên dạy khởi nghiệp tại Học viện ADZ Startup, nói: "Vào cuối năm, người tiêu dùng có xu hướng tìm đồ uống ấm, dễ biếu, có câu chuyện. Người trẻ muốn khởi sự kinh doanh thử tận dụng điều này để bán: trà túi lọc thảo mộc, cà phê rang xay thủ công, ca cao nóng, trà gừng, trà quế… phiên bản đặc biệt. Điểm mấu chốt nằm ở bao bì và câu chữ. Một hũ trà đi kèm thông điệp chẳng hạn "uống trà, chậm lại, đón tết" có thể bán giá cao hơn gấp đôi nguyên liệu".

Kinh doanh bằng cách bán những giỏ quà tết ẢNH: THANH NAM

Ông Sang chia sẻ thêm: "Quà tết cá nhân hóa theo tên, kèm lời chúc, đánh trúng tâm lý khách hàng là có đơn, bởi lẽ xu hướng cá nhân hóa quà tặng đang bùng nổ. Theo đó, người trẻ thường chọn mua lịch để bàn in tên, ly sứ, bình giữ nhiệt khắc chữ, hộp quà có lời chúc riêng cho từng người… Nếu áp dụng, có thể sẽ đông khách, dễ làm, dễ thu hồi vốn".

Dịch vụ "ăn theo" tết

Theo thạc sĩ Đỗ Hữu Minh (Công ty Tư vấn và đào tạo phát triển nguồn nhân lực LNH), vào thời điểm gần tết, nhu cầu dọn nhà, tổng vệ sinh, dọn phòng trọ tăng mạnh, trong khi nhiều gia đình bận rộn. "Và một nhóm 3 - 5 người trẻ có thể mở dịch vụ này để nhận dọn nhà theo giờ, dọn phòng trọn gói trước tết", ông Minh chia sẻ.

Cũng theo ông Minh, dịch vụ "ăn theo" tết có thể kể đến là trang trí tết tại nhà, quán cà phê… "Không phải ai cũng khéo tay, nhưng ai cũng muốn có không khí tết. Dịch vụ trang trí có thể kể như: treo dây đèn, dán decal tết, tạo ra những góc chụp ảnh đẹp… Và trên thị trường, dịch vụ này cũng đã và đang được nhiều bạn trẻ triển khai, nhất là tại các quán nhỏ, homestay", ông Minh phân tích.

Thời điểm cuối năm cũng là lúc nhu cầu dọn dẹp vệ sinh tăng mạnh ẢNH: THANH NAM

Ông Minh chia sẻ thêm, chụp ảnh tết giá cả phải chăng có thể thu hút đông khách. "Không cần studio lớn, hãy tận dụng những địa điểm có khung cảnh đẹp, những nơi có view khó cưỡng… và nhận chụp ảnh tết giá rẻ cho sinh viên, gia đình trẻ. Giá chỉ từ 150.000 - 300.000 đồng/người nhưng số lượng khách đông sẽ thu về nhiều tiền", ông Minh nói.

Bà Nguyễn Thị Hải Như cũng cho rằng kiếm thêm thu nhập bằng cách tổ chức các workshop (buổi hội thảo hoặc sự kiện) về tết cũng là ý tưởng hay, vì vừa vui, vừa có tiền. "Chẳng hạn, các workshop ngắn ngày như: làm bánh chưng mini, gói quà tết, làm nến, làm thiệp tết… sẽ thu hút những người trẻ, gia đình trẻ muốn "đổi gió" cuối năm. Người tổ chức chỉ cần không gian, nội dung đơn giản, biết cách quảng bá trên mạng xã hội để khách tìm đến", bà Như chia sẻ.

Theo bà Như, kinh doanh cuối năm không cần quá lớn, quan trọng là đúng thời điểm, đúng nhu cầu và kiểm soát rủi ro.

"Người trẻ nên chọn mô hình linh hoạt, vốn thấp, xoay vòng nhanh, tránh ôm hàng số lượng lớn; đặc biệt phải biết dừng đúng lúc sau tết để không bị tồn kho", bà Như khuyến nghị.

Thạc sĩ Đỗ Hữu Minh nói: "Cuối năm, nếu biết quan sát thị trường, chịu khó bắt tay nghiên cứu kinh doanh, người trẻ hoàn toàn có thể tạo thêm nguồn thu, thậm chí mở ra hướng đi mới cho năm sau. Và không chỉ là câu chuyện kiếm tiền, việc kinh doanh cuối năm còn là trải nghiệm khởi nghiệp, là dịp học cách bán hàng, quản lý đơn, chăm sóc khách, có cơ hội hiểu rõ khả năng của bản thân".