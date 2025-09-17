Khởi sự kinh doanh với xe đẩy bán nước giải khát, cà phê mang đi... có dễ?

Từ nhu cầu tiện lợi đến xu hướng khởi sự kinh doanh

Anh Trần Hữu Nhân (32 tuổi) ngụ ở 40/14H Nguyễn Giản Thanh, P.Hòa Hưng, TP.HCM; trước đây là P.15, Q.10, TPHCM Q.10, TP.HCM) khởi sự kinh doanh với một xe trà sữa take away (mang đi) từ cuối năm 2023. Ban đầu, anh chỉ đầu tư khoảng 35 triệu đồng cho xe inox, máy dập nắp, bình ủ trà và nguyên liệu.

"Tôi chọn bán trước cổng trường học và văn phòng. Buổi sáng tập trung cà phê sữa, buổi chiều tối bán thêm trà sữa, nước giải khát. Khách hàng chủ yếu là sinh viên và dân công sở đi làm về ghé mua," anh chia sẻ.

Những quán bán thức uống mang đi ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở TP.HCM ẢNH: THANH NAM

Theo anh Nhân, ưu điểm lớn nhất của mô hình này là vốn thấp, xoay vòng nhanh, không cần thuê mặt bằng cố định. Tuy nhiên, để có doanh thu ổn định, người bán phải hiểu được thói quen tiêu dùng từng khu vực. "Nếu bán ở khu văn phòng thì cà phê và nước ép trái cây dễ hút khách, còn bán gần trường học thì trà sữa, sữa tươi trân châu đường đen luôn dẫn đầu", anh phân tích.

Không chỉ riêng anh Nhân, nhiều người trẻ khác cũng chọn xe đẩy, kiosk (ki ốt, quầy bán hàng) như một "bệ phóng" khởi sự kinh doanh. Thay vì gắn bó với công việc văn phòng 8 tiếng đồng hồ, họ thích sự linh hoạt, tự chủ thời gian và kỳ vọng mở rộng thành chuỗi nhỏ.

Nguyễn Thị Hồng Anh (25 tuổi, ngụ ở 56/10 đường 475, P.Phước Long, TP.HCM; trước đây là P.Phước Long B, TP.Thủ Đức, TP.HCM) kể: "Tôi cùng bạn mở xe cà phê mang đi gần trường với vốn 40 triệu đồng. Ngày đầu chỉ bán được khoảng 30 – 40 ly, lời chưa tới 300.000 đồng/ngày. Sau một tháng điều chỉnh menu, thêm một số món uống khác, lượng khách tăng gấp đôi. Trung bình mỗi tháng chúng tôi lãi 12 – 15 triệu đồng, chia đôi cũng đủ trang trải chi phí cuộc sống".

Nhiều người đặt thiết kế, trang bị những ki ốt, quầy bán nước uống giải khát, cà phê mang đi ẢNH: THANH NAM

Tuy nhiên, không phải ai cũng gặp may mắn. Anh Đỗ Việt Minh (34 tuổi, từng kinh doanh xe trà sữa ở đường Phạm Văn Đồng, P.Bình Lợi Trung, TP.HCM; trước đây là P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) lại thừa nhận thất bại: "Tôi chọn vị trí trong hẻm, ít người qua lại. Ngày bán chưa tới 20 ly, lỗ vốn liên tục. Sau 3 tháng phải sang nhượng lại xe, thiệt hại gần 20 triệu đồng".

Theo Lê Thành Nhân (29 tuổi, ngụ ở 481 đường Nguyễn Văn Quá, P.Đông Hưng Thuận, TP.HCM; trước đây là P.Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM), khởi sự kinh doanh với mô hình bán cà phê mang đi cùng các loại thức uống khác trên nhiều tuyến đường ở P.Đông Hưng Thuận, cho biết thu nhập có ổn định hay không phụ thuộc rất lớn vào vị trí, menu và sự kiên nhẫn của người bán. "Trung bình, một xe nước giải khát có thể đạt doanh thu 30 – 50 triệu đồng/tháng, lợi nhuận ròng khoảng 10 – 20 triệu đồng nếu duy trì lượng khách ổn định. Nhưng để đạt được con số này, người khởi nghiệp phải vượt qua giai đoạn đầu "chật vật" từ 2 – 3 tháng", Nhân nói.

Khởi sự kinh doanh với mô hình bán nước giải khát, cà phê mang đi được nhiều người trẻ lựa chọn ẢNH: THANH NAM

Mẹo để đông khách

Nhân chia sẻ những bí quyết để giúp những chiếc xe đẩy bán trà sữa, cà phê, nước mía, nước giải khát mang đi có thể hút khách.

"Nên chọn vị trí chiến lược như gần trường học, văn phòng, ngã tư đông đúc, khu dân cư buổi sáng. Đây là yếu tố quyết định tới 70% lượng khách. Menu phải đa dạng, bắt trend. Không chỉ cà phê, trà sữa cơ bản, mà cần có thêm món "hot trend". Vì khách hàng, đặc biệt là giới trẻ, rất thích thử cái mới", Nhân nói.

Cũng theo Nhân: "Nên có giá cả hợp lý, dao động từ 15.000 – 25.000 đồng/ly sẽ dễ tiếp cận với sinh viên và người đi làm. Nếu giá cao, cần có sự khác biệt rõ về hương vị hoặc bao bì. Quan trọng hơn nữa là chất lượng vệ sinh đảm bảo. Dù chỉ là xe đẩy nhỏ, người bán vẫn cần chú trọng vệ sinh, gọn gàng. Một ly nước sạch, ngon, được pha chế chuyên nghiệp sẽ giữ chân khách quay lại. Cũng đừng quên tận dụng mạng xã hội để quảng bá, đăng ảnh menu, chương trình khuyến mãi giúp lan tỏa thương hiệu nhanh chóng, thu hút khách mới. Như tôi, có phát thẻ tích điểm cho khách quen, cứ 10 ly được tặng 1 ly. Nghe đơn giản nhưng hiệu quả, nhiều người giới thiệu thêm bạn bè đến mua".

Menu đa dạng, bắt trend là một trong những yếu tố giúp khởi sự kinh doanh thành công ẢNH: THANH NAM

Chị Trần Thị Diệu Hiền (37 tuổi, ngụ ở 213 đường số 10, P.Phước Long, TP.HCM; trước đây là P.Phước Bình, TP.Thủ Đức, TP.HCM) là người có kinh nghiệm nhiều năm trong việc khởi sự kinh doanh với các thức uống "hot trend", trong đó có nước mía muối.

Chị Hiền nói kinh doanh với những xe đẩy, ki ốt bán trà sữa, nước giải khát, cà phê mang đi tưởng chừng đơn giản, nhưng thực tế có không ít bạn trẻ phải bỏ cuộc chỉ sau vài tháng. "Lý do vì gặp những sai lầm phổ biến như: chọn sai vị trí, chọn nơi đông người qua lại nhưng không thuận tiện dừng xe, hoặc nằm trong hẻm vắng. Menu "nghèo nàn", chỉ có vài món cơ bản, không đổi mới theo xu hướng. Cũng có thể do thiếu kế hoạch tài chính, chỉ tính vốn ban đầu mà quên chi phí duy trì hằng tháng (nguyên liệu, điện nước, marketing…). Có trường hợp thiếu kiên nhẫn, mới bán 1 – 2 tháng khách còn ít đã vội bỏ, trong khi cần ít nhất 3 – 6 tháng để tạo thói quen cho khách hàng".

Chị Hiền chia sẻ thêm: "Để thành công với mô hình kinh doanh "entry level business" (khởi sự kinh doanh ở mức cơ bản, ít vốn) thì cần nghiên cứu thị trường nhỏ, khảo sát khu vực định bán, xác định khách mục tiêu (học sinh, dân văn phòng hay công nhân). Biết cách xây dựng thương hiệu cá nhân, một cái tên dễ nhớ, logo nhỏ in trên ly cũng giúp khách ấn tượng. Cần quản lý chi phí và lợi nhuận, ghi chép cẩn thận doanh thu cũng như chi phí mỗi ngày để kiểm soát lãi lỗ. Đừng chạy theo lợi nhuận ngay. Trong giai đoạn đầu hãy tập trung vào chất lượng và giữ chân khách quen. Phải thường xuyên học hỏi, cập nhật xu hướng đồ uống, cách trang trí xe, bao bì để không bị lỗi thời. Cần linh hoạt thời gian bán, chẳng hạn như sáng tập trung cà phê, trưa chiều bán thêm nước mát, buổi tối thêm trà sữa…".