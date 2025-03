Tiến sĩ 34 tuổi đam mê nghiên cứu 'kinh doanh xã hội'

Một trong những nghiên cứu tiêu biểu của tiến sĩ Lực là chủ đề kinh doanh xã hội. Anh kể cảm hứng để lựa chọn chủ đề này bắt nguồn từ sức hút đặc biệt của mô hình kinh doanh xã hội và các doanh nghiệp xã hội. Những mô hình này không chỉ đơn thuần hướng đến lợi nhuận mà còn đặt trọng tâm vào việc giải quyết những vấn đề cấp thiết trong xã hội như: xóa đói giảm nghèo, cải thiện chất lượng giáo dục, bảo vệ môi trường, thúc đẩy công bằng xã hội…

"Điều truyền cảm hứng cho tôi là cách mà doanh nghiệp xã hội tạo ra sự cân bằng giữa lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội. Thay vì xem trách nhiệm xã hội như một phần bổ sung, họ biến nó thành sứ mệnh cốt lõi. Chính điều này đã thúc đẩy tôi khám phá sâu hơn về nguồn động lực, những yếu tố ảnh hưởng và con đường hình thành ý định khởi sự kinh doanh xã hội", anh cho biết.

Tiến sĩ Phan Tấn Lực ẢNH: THANH NAM

Trong suốt nhiều năm qua, tiến sĩ 34 tuổi này có nhiều đóng góp xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, khi đã thực hiện nhiều công trình có giá trị ứng dụng thực tiễn. Trong đó, các bài báo như: "A systematic literature review on social entrepreneurial intention" (Một đánh giá có hệ thống về ý định khởi nghiệp xã hội), "A co-citation and co-word analysis of social entrepreneurship research" (Một phân tích trích dẫn chung và từ chung về nghiên cứu khởi nghiệp xã hội)… từng được xuất bản trên tạp chí Journal of Social Entrepreneurship để lại nhiều ấn tượng với các nhà khoa học. Anh cũng là một trong những người tiên phong trong việc áp dụng kỹ thuật bibliometric (sử dụng các phương pháp thống kê để phân tích các sách, bài báo và các tài liệu xuất bản khác) vào luận án tiến sĩ…

Mới đây nhất, tiến sĩ Lực là một trong 100 cán bộ đoàn tiêu biểu toàn quốc được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025.

Tiến sĩ Lực cho rằng thanh niên chính là lực lượng nòng cốt trong công cuộc đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, bứt phá và vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Với tư cách là một nhà khoa học trẻ nghiên cứu về khởi nghiệp và kinh doanh xã hội, tiến sĩ Lực mong đề xuất những giải pháp có thể phát huy tối đa sức trẻ trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và nghiên cứu khoa học.

Theo tiến sĩ Lực, cần xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp toàn diện dành cho thanh niên, tập trung vào hỗ trợ vốn, đào tạo kỹ năng quản trị doanh nghiệp và kết nối với các doanh nghiệp lớn. Các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp theo từng lĩnh vực như công nghệ, nông nghiệp, du lịch xanh và kinh tế số sẽ giúp thanh niên tiếp cận tài nguyên, cố vấn từ chuyên gia và thử nghiệm ý tưởng thực tế. Bên cạnh đó, việc đưa khởi nghiệp, đặc biệt là khởi nghiệp kinh doanh xã hội, vào chương trình giảng dạy tại các trường đại học sẽ giúp sinh viên có tư duy kinh doanh từ sớm, kết hợp giữa phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội.

Tiến sĩ Lực cho rằng không chỉ thanh niên, mà cần khuyến khích toàn xã hội quan tâm đến kinh doanh xã hội và mô hình doanh nghiệp xã hội. Bởi đây là mô hình không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn tạo ra các giá trị xã hội.

Để nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, tiến sĩ Lực cho rằng cần các chiến lược tập trung vào việc lựa chọn đề tài có tính ứng dụng, tạo môi trường nghiên cứu thuận lợi, nâng cao phương pháp nghiên cứu và hợp tác với doanh nghiệp. Các trường đại học nên tổ chức khảo sát, hội thảo với doanh nghiệp và cơ quan nhà nước để xác định các chủ đề nghiên cứu cấp thiết, đồng thời khuyến khích sinh viên tham gia các đề tài do doanh nghiệp đặt hàng.

"Việc xây dựng trung tâm hỗ trợ nghiên cứu, tài trợ kinh phí và tạo cộng đồng nghiên cứu trẻ sẽ giúp sinh viên có môi trường học tập hiệu quả. Để tăng tính thực tiễn, sinh viên cần được kết nối với doanh nghiệp, viện nghiên cứu và tổ chức chuyên môn, tham gia chương trình cố vấn từ chuyên gia và tìm kiếm cơ hội thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Khi nghiên cứu khoa học không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà có tính ứng dụng cao, sinh viên sẽ có cơ hội đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của đất nước", tiến sĩ Lực chia sẻ.

Hiện nay, tiến sĩ Lực đang thực hiện các nghiên cứu về gọi vốn cộng đồng (crowdfunding), một lĩnh vực khá mới mẻ và ngày càng quan trọng trong bối cảnh chuyển đổi số. "Gọi vốn cộng đồng sẽ là công cụ tài chính đầy tiềm năng, giúp mở rộng cơ hội cho những người có ý tưởng độc đáo nhưng thiếu nguồn lực truyền thống. Tôi kỳ vọng các nghiên cứu về chủ đề này sẽ phát triển hơn nữa và mang lại những giải pháp thiết thực, góp phần vào việc phổ biến và tối ưu hóa hiệu quả của mô hình gọi vốn cộng đồng trong tương lai", tiến sĩ Lực cho biết thêm.