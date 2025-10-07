Kinh doanh đồ handmade: Thu nhập 30 triệu đồng/tháng, từ chối nhiều đơn vì làm không xuể

Thu nhập tăng lại thỏa mãn được đam mê

Trong số đó, Trương Thị Phương Thảo (23 tuổi), ngụ tại đường Phạm Hùng, P.Cầu Giấy, TP.Hà Nội (trước đây là P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội), chủ cửa hàng handmade có tên Chảo Handicraft. Cửa hàng chủ yếu kinh doanh online tập trung sản xuất các sản phẩm làm từ đất sét như: tượng, khung tranh, hộp gỗ, hoa khô. Bên cạnh đó, Phương Thảo còn tự mày mò làm ra thêm những chiếc mũ tốt nghiệp nhỏ xinh thu hút đông đảo các bạn trẻ vì tính độc đáo, mới lạ và không đụng hàng.

Trương Thị Phương Thảo và những sản phẩm handmade của mình ẢNH: NVCC

Về cột mốc thay đổi sự nghiệp trong đời, Phương Thảo bày tỏ: "Thời điểm mình vừa tốt nghiệp ngành sư phạm toán thì làm việc bán thời gian ở một trung tâm. Công việc lúc đó không quá khó khăn nhưng mình không lựa chọn đi lâu dài ở nơi đó. Vì thế, mình bắt đầu khởi nghiệp làm đồ thủ công vào tháng 9.2024, lúc đó chạy hai đầu việc rất cực nhưng thu nhập tăng lên lại thỏa mãn niềm đam mê sáng tạo nên bản thân mình rất vui".

Nhớ lại những ngày khó khăn trong thời gian đầu khởi nghiệp, Phương Thảo không khỏi xúc động, cô chia sẻ: "Ban đầu do chưa có kinh nghiệm gói hàng, cho nên hàng giao ở tỉnh bị bể vỡ liên tục, mình phải đền bù nhiều đơn cũng khiến tinh thần bị căng thẳng một thời gian. Nhưng sau đó, mình đã điều chỉnh cách đóng gói phù hợp, và đến nay thì tình trạng này đã được khắc phục hoàn toàn".

Những khung tranh đất sét tái hiện hình ảnh gia đình và cặp đôi một trở thành món quà lưu niệm ý nghĩa được nhiều người yêu thích ẢNH: NVCC

Cô chủ nhỏ xinh xắn vừa thỏa mãn được đam mê lại vừa tăng thêm thu nhập nhờ làm sản phẩm handmade ẢNH: NVCC

Phương Thảo luôn chú trọng chất lượng, sự tỉ mỉ trong từng chi tiết và giữ nét nặn thủ công riêng của bản thân khi làm sản phẩm. "Khoảng tháng 1.2025, một vài video sản phẩm của Chảo Handicraft lan tỏa trên mạng xã hội và bất ngờ được nhiều người đón nhận. Đơn hàng tăng rất nhanh, nhưng vì chưa có nhân sự hỗ trợ và không muốn chạy theo số lượng mà bỏ quên chất lượng nên mình buộc phải từ chối khá nhiều khách", Phương Thảo kể.

Thu nhập 20 triệu đồng đến hơn 30 triệu đồng/tháng từ… tiệm nhỏ

Tương tự, Cao Ngọc Trân (24 tuổi), ngụ tại P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM (trước đây là Q.Bình Thạnh, TP.HCM), cô là chủ cửa hàng chuyên sản xuất trang sức handmade như vòng tay, dây chuyền,… các phụ kiện như dây đeo điện thoại, móc khóa, dây đeo thẻ. "Mình chọn khởi nghiệp sản phẩm handmade vì yêu thích việc đeo trang sức và phụ kiện. Với mình, những món phụ kiện nhỏ bé ấy là phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi cô gái. Hiện, mình chủ yếu kinh doanh online với tên cửa hàng là Tiệm nhỏ của Hamster. Mỗi sản phẩm được làm ra đều là cách mình gửi gắm sự xinh đẹp và năng lượng tích cực đến khách hàng", Ngọc Trân chia sẻ.

Những chiếc vòng tay và móc khóa handmade được kết từ hạt cườm và đá nhỏ của Ngọc Trân ẢNH: NVCC

Nói về lý do từ bỏ công việc văn phòng, Ngọc Trân nhớ lại: "Mình bắt đầu từ sở thích tự làm trang sức và phụ kiện cho bản thân cũng như bạn bè. Thật ra, quyết định đó đến với mình khá ngẫu hứng, nhưng cũng giúp mình nhận ra bản thân không phù hợp với môi trường công sở".

Từ sở thích cá nhân, cô dần tìm thấy niềm vui trong việc sáng tạo và dần định hình được phong cách cá nhân thông qua từng mẫu sản phẩm. "Mình nhận ra việc được sáng tạo và tự tay thiết kế những món đồ mang cá tính riêng thật sự rất thú vị. Mình có đăng một đoạn video ghi lại quá trình làm vòng tay lên TikTok và đoạn video đó thu hút rất nhiều lượt xem. Mình không ngờ lại nhận được nhiều sự ủng hộ đến như vậy. Chính phản hồi tích cực đó khiến mình quyết định nghiêm túc theo đuổi công việc này", Ngọc Trân kể.

Cao Ngọc Trân chủ cửa hàng có tên Tiệm nhỏ của Hamster ẢNH: NVCC

Về những khó khăn trong quá trình khởi nghiệp, Ngọc Trân cho biết thời gian đầu cô gần như phải học lại mọi thứ, từ cách chọn nguyên liệu, tính giá, chụp hình, quay video đến việc chọn chủ đề riêng cho từng sản phẩm. "Cũng có lúc mình áp lực vì doanh thu chưa ổn định rồi hay nản vì khó tìm được nguồn nguyên liệu chất lượng. Nhưng mỗi lần đọc những nhận xét tích cực từ khách hàng, mình lại có thêm động lực cố gắng. Chính những điều đó giúp mình hiểu và yêu nghề hơn", Ngọc Trân bày tỏ.

Trả lời câu hỏi về cách duy trì kết nối với khách hàng. Ngọc Trân cho biết, cô chủ yếu kết nối qua TikTok, Instagram và Threads, vì ba nền tảng này rất phù hợp để kể câu chuyện bằng hình ảnh và video ngắn, dễ dàng tiếp cận đến các bạn Gen Z yêu cái đẹp. Ngọc Trân cho biết thu nhập trung bình mỗi tháng của cửa hàng dao động từ 20 đến hơn 30 triệu đồng.