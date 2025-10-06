Bánh trung thu nhân… bánh tráng trộn gây sốt

Bánh tráng trộn - món ăn đường phố quen thuộc bỗng được "nâng cấp" trở thành nhân của chiếc bánh trung thu tròn đầy, kết hợp giữa vị mặn, cay, chua, ngọt đặc trưng và phần vỏ mềm mịn, thơm dịu. Nhân bánh được làm từ khô bò, ruốc khô, xúc xích heo, da heo, rau răm, hành, tỏi và xoài sấy. Ở giữa là sốt chà bông trứng muối béo, mặn, đậm đà, tạo nên hương vị vừa quen thuộc, vừa lạ miệng.

Quầy thử bánh trung thu nhân bánh tráng trộn ẢNH: AN VY

Tối muộn, chị Nguyễn Thị Trúc Mai (30 tuổi), ngụ P.An Khánh, TP.HCM (trước là P.An Phú, TP.Thủ Đức) ghé cửa tiệm bánh trên đường An Khánh (trước đây thuộc P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức) để mua bánh trung thu. Sau khi nếm thử vài vị, chị dừng lại lâu hơn trước khay bánh trung thu nhân bánh tráng trộn. "Bánh rất ngon và lạ. Vị như đang ăn bánh tráng thật, làm mình rất thích", chị Mai chia sẻ. Chị liền mua 4 hộp để gửi tặng người thân và bạn bè.

Trúc Mai thích thú với vị bánh trung thu mới ẢNH: AN VY

Theo Trần Quốc Hoa (21 tuổi), nhân viên thu ngân tại tiệm, món bánh trung thu nhân bánh tráng trộn luôn trong tình trạng "cháy hàng" từ đầu tháng 9. "Mỗi chiếc bánh là sự kết hợp vừa lạ vừa quen. Bánh tráng trộn có khô bò, xoài sấy và sốt chà bông trứng muối nên được khách rất thích", Hoa cho biết.

Kẹo dừa và bánh tráng trộn là 2 vị bánh trung thu rất hấp dẫn ẢNH: AN VY

Nhân viên tất bật chuẩn bị bánh trung thu cho khách dùng thử ẢNH: AN VY

Không chỉ có bánh tráng trộn, bộ sưu tập "Trung thu ký ức tuổi thơ" năm nay của tiệm bánh này còn gồm 6 hương vị lấy cảm hứng từ các món quà vặt quen thuộc như: bánh tráng trộn, kẹo dừa, bánh cam, thập cẩm hải sản sốt XO, thập cẩm chay và yuzu lava trứng muối.

Bà Laure Chevallier (người Pháp), đại diện thương hiệu, chia sẻ rằng cảm hứng cho bộ sưu tập năm nay xuất phát từ những ký ức tuổi thơ của chính đội ngũ làm bánh. "Chúng tôi muốn tái hiện lại hương vị tuổi thơ, gợi nhớ những đêm trung thu rộn ràng ngày xưa, khi những đứa trẻ tung tăng khắp phố, đuổi theo gánh hàng rong trong tiếng pháo vang xa. Bánh tráng trộn, bánh cam và kẹo dừa xuất hiện tự nhiên trong tâm trí chúng tôi như biểu tượng của cảm giác hoài niệm ấy".

Nhiều bạn trẻ yêu thích vị bánh trung thu mới lạ này ẢNH: AN VY

Chiếc bánh trung thu bắt mắt ẢNH: AN VY

Tuy nhiên, theo bà Laure Chevallier, thách thức lớn nhất là tái hiện đúng hương vị và kết cấu của bánh tráng trộn trong hình hài bánh trung thu. "Trứng cút là phần đặc trưng nhưng không phù hợp với thời hạn bảo quản, nên chúng tôi thay bằng trứng muối vừa giữ tinh thần truyền thống của bánh trung thu, vừa tạo cảm giác béo mặn quen thuộc. Chúng tôi khéo léo sắp xếp xúc xích heo, mỡ đường, rau răm, xoài sấy, hành phi và đậu phộng để mỗi miếng bánh đều mang vị khác nhau như đang ăn bánh tráng trộn vỉa hè", bà nói.