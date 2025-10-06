Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Bánh trung thu nhân… bánh tráng trộn gây sốt

An Vy
An Vy
06/10/2025 16:40 GMT+7

Một tiệm bánh ở TP.HCM đang thu hút đông đảo khách hàng với dòng bánh trung thu có nhân là... bánh tráng trộn.

Bánh tráng trộn - món ăn đường phố quen thuộc bỗng được "nâng cấp" trở thành nhân của chiếc bánh trung thu tròn đầy, kết hợp giữa vị mặn, cay, chua, ngọt đặc trưng và phần vỏ mềm mịn, thơm dịu. Nhân bánh được làm từ khô bò, ruốc khô, xúc xích heo, da heo, rau răm, hành, tỏi và xoài sấy. Ở giữa là sốt chà bông trứng muối béo, mặn, đậm đà, tạo nên hương vị vừa quen thuộc, vừa lạ miệng.

Bánh trung thu nhân bánh tráng trộn gây sốt trong giới trẻ TP . HCM - Ảnh 1.

Quầy thử bánh trung thu nhân bánh tráng trộn

ẢNH: AN VY

Tối muộn, chị Nguyễn Thị Trúc Mai (30 tuổi), ngụ P.An Khánh, TP.HCM (trước là P.An Phú, TP.Thủ Đức) ghé cửa tiệm bánh trên đường An Khánh (trước đây thuộc P.Thảo Điền, TP.Thủ Đức) để mua bánh trung thu. Sau khi nếm thử vài vị, chị dừng lại lâu hơn trước khay bánh trung thu nhân bánh tráng trộn. "Bánh rất ngon và lạ. Vị như đang ăn bánh tráng thật, làm mình rất thích", chị Mai chia sẻ. Chị liền mua 4 hộp để gửi tặng người thân và bạn bè.

Bánh trung thu nhân bánh tráng trộn gây sốt trong giới trẻ TP . HCM - Ảnh 2.

Trúc Mai thích thú với vị bánh trung thu mới

ẢNH: AN VY

Theo Trần Quốc Hoa (21 tuổi), nhân viên thu ngân tại tiệm, món bánh trung thu nhân bánh tráng trộn luôn trong tình trạng "cháy hàng" từ đầu tháng 9. "Mỗi chiếc bánh là sự kết hợp vừa lạ vừa quen. Bánh tráng trộn có khô bò, xoài sấy và sốt chà bông trứng muối nên được khách rất thích", Hoa cho biết.

Bánh trung thu nhân bánh tráng trộn gây sốt trong giới trẻ TP . HCM - Ảnh 3.

Kẹo dừa và bánh tráng trộn là 2 vị bánh trung thu rất hấp dẫn

ẢNH: AN VY

Bánh trung thu nhân bánh tráng trộn gây sốt trong giới trẻ TP . HCM - Ảnh 4.

Nhân viên tất bật chuẩn bị bánh trung thu cho khách dùng thử

ẢNH: AN VY

Không chỉ có bánh tráng trộn, bộ sưu tập "Trung thu ký ức tuổi thơ" năm nay của tiệm bánh này còn gồm 6 hương vị lấy cảm hứng từ các món quà vặt quen thuộc như: bánh tráng trộn, kẹo dừa, bánh cam, thập cẩm hải sản sốt XO, thập cẩm chay và yuzu lava trứng muối. 

Bà Laure Chevallier (người Pháp), đại diện thương hiệu, chia sẻ rằng cảm hứng cho bộ sưu tập năm nay xuất phát từ những ký ức tuổi thơ của chính đội ngũ làm bánh. "Chúng tôi muốn tái hiện lại hương vị tuổi thơ, gợi nhớ những đêm trung thu rộn ràng ngày xưa, khi những đứa trẻ tung tăng khắp phố, đuổi theo gánh hàng rong trong tiếng pháo vang xa. Bánh tráng trộn, bánh cam và kẹo dừa xuất hiện tự nhiên trong tâm trí chúng tôi như biểu tượng của cảm giác hoài niệm ấy".

Bánh trung thu nhân bánh tráng trộn gây sốt trong giới trẻ TP . HCM - Ảnh 6.

Nhiều bạn trẻ yêu thích vị bánh trung thu mới lạ này

ẢNH: AN VY

Bánh trung thu nhân bánh tráng trộn gây sốt trong giới trẻ TP . HCM - Ảnh 8.

Chiếc bánh trung thu bắt mắt

ẢNH: AN VY

Tuy nhiên, theo bà Laure Chevallier, thách thức lớn nhất là tái hiện đúng hương vị và kết cấu của bánh tráng trộn trong hình hài bánh trung thu. "Trứng cút là phần đặc trưng nhưng không phù hợp với thời hạn bảo quản, nên chúng tôi thay bằng trứng muối vừa giữ tinh thần truyền thống của bánh trung thu, vừa tạo cảm giác béo mặn quen thuộc. Chúng tôi khéo léo sắp xếp xúc xích heo, mỡ đường, rau răm, xoài sấy, hành phi và đậu phộng để mỗi miếng bánh đều mang vị khác nhau như đang ăn bánh tráng trộn vỉa hè", bà nói.

Tin liên quan

Tất bật chuẩn bị cho Trung thu yêu thương

Tất bật chuẩn bị cho Trung thu yêu thương

Các bạn trẻ khắp nơi đang nỗ lực hết mình để thắp sáng một mùa Trung thu trọn vẹn yêu thương cho cộng đồng.

Bánh Trung thu khổng lồ, 'lòng se điếu', 'chả cuốn'… gây sốt rần rần trên mạng

Khám phá thêm chủ đề

Bánh tráng bánh trung thu Tiệm bánh Món ăn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận