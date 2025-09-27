Bánh Trung thu khổng lồ, 'lòng se điếu', 'chả cuốn'… gây sốt rần rần trên mạng

Bánh trung Thu khổng lồ: Tái hiện tiệm tạp hóa tuổi thơ

Chị Nguyễn Thị Thùy Dương (30 tuổi), hiện sống tại P.Ngọc Hà, Hà Nội (trước là P.Liễu Giai, Q.Ba Đình), đã gây ấn tượng mạnh với chiếc bánh Trung thu khổng lồ mô phỏng lại hình ảnh tiệm tạp hóa thân thuộc của những năm 2000.

Chia sẻ về ý tưởng, Thùy Dương cho biết chiếc bánh là sự tái hiện sống động ký ức tuổi thơ, với những chi tiết tỉ mỉ như gói bim bim, chai nước ngọt, giàn mướp, cây bàng, tấm bạt cũ kỹ… Tất cả đều được làm hoàn toàn từ nguyên liệu bánh Trung thu nhân đậu xanh, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật lạ mắt.

Thùy Dương làm bánh Trung thu khổng lồ mô phỏng lại tiệm tạp hóa ngày xưa ẢNH: NVCC

Dương nói chiếc bánh này được trưng bày trên một chiếc bàn 1.2 mét, được phối cảnh tỉ mỉ để mang đến trải nghiệm chân thực về không khí Trung thu xưa. "Bánh hơi cồng kềnh và khó di chuyển nên mình chỉ trưng bày tại nhà. Ý tưởng bắt nguồn từ một lần về tỉnh Tuyên Quang, khi đi ngang tiệm tạp hóa hồi nhỏ mà mình từng mơ ước được vào mua đồ. Mình quyết định biến ước mơ đó thành hiện thực bằng cách tạo nên một tiệm tạp hóa theo phong cách riêng, sử dụng chất liệu bánh Trung thu. Đây là thứ mà mình đã quen thuộc qua nhiều năm làm bánh", Dương chia sẻ.

Lon nước ngọt, chiếc bánh đa... được cô gái làm rất tỉ mỉ, y như thật ẢNH: NVCC

Để hoàn thiện tác phẩm, cô gái đã dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng từ việc sưu tầm tranh ảnh về kiến trúc, màu sắc đặc trưng của những năm 2000–2005 đến trực tiếp quan sát các ngôi nhà có phong cách tương tự ở quê. "Trên mạng xã hội, hình ảnh về thời kỳ đó không nhiều, có lẽ vì lúc ấy máy ảnh chưa phổ biến. Vì vậy, mình đã đi thực tế để tìm hiểu và chọn lọc những đặc điểm nổi bật nhất đưa vào tác phẩm", cô nói.

Cảnh vật xung quanh khiến người xem nao lòng khi nhớ lại tuổi thơ ẢNH: NVCC

Quá trình thực hiện không hề đơn giản, đặc biệt với các chi tiết nhỏ như bánh kẹo, bánh mì hay bánh đa. "Chất liệu bánh Trung thu hơi sần sùi, nên việc tạo hình các chi tiết nhỏ rất khó. Mình mất nhiều thời gian để vẽ nét sao cho giống sản phẩm thật nhất. Qua tác phẩm này, mình không chỉ thỏa mãn đam mê mà còn muốn khơi gợi ký ức tuổi thơ cho mọi người, khi hồi đó, một chiếc bánh hay chai Coca từng là niềm khao khát giản dị nhưng đầy ý nghĩa", Dương nói.

Bánh Trung thu "lòng se điếu" và "chả cuốn"

Trong khi đó, Lê Nữ Thanh Hằng (25 tuổi), chủ tiệm bánh Lam tại số 11C, đường Nguyễn Quốc Trị, P.Thành Vinh, Nghệ An (trước là P.Hưng Bình, TP.Vinh), đã khiến cộng đồng mạng xôn xao với hai loại bánh Trung thu độc lạ "lòng se điếu" và "chả cuốn".

Hằng chia sẻ những cái tên hài hước này thực chất là bánh dẻo sợi kem trứng muối và bánh chả thập cẩm, nhưng được tạo hình và đặt tên theo cách đầy sáng tạo, khiến khách hàng thích thú.

Bánh trung thu "lòng se điếu" gây sốt ẢNH: NVCC

"Ý tưởng "lòng se điếu" không phải của riêng tiệm mà bắt nguồn từ xu hướng trên mạng. Tuy nhiên, mình muốn mang đến trải nghiệm gần gũi hơn cho khách hàng địa phương nên tạo hình cho khác biệt một tí. Không ngờ, khách hàng lại đón nhận nhiệt tình và gọi đúng tên đó khi đặt bánh", Hằng nói.

Bánh "lòng se điếu" thực chất là bánh dẻo sợi kem trứng, nhưng được giới trẻ yêu thích bởi tên gọi thú vị và hương vị hấp dẫn ẢNH: NVCC

Tương tự, bánh chả thập cẩm được gọi là "chả cuốn" vì ngoại hình giống món chả cuốn quen thuộc. "Tiệm mình hay đùa với khách rằng cứ ăn luôn, không cần chấm nước mắm", Hằng bộc bạch.

Theo chủ tiệm, điểm đặc biệt của 2 loại bánh này nằm ở tạo hình độc đáo và hương vị hấp dẫn. Bánh Trung thu "chả cuốn" có giá 69.000 đồng/túi 240g và 79.000 đồng/túi 240g với nhân trứng muối, trong khi bánh "lòng se điếu" được bán với giá 55.000 đồng/hộp 160g. "Tạo hình này giúp khách hàng dễ thưởng thức, vừa lạ mắt vừa tiện lợi. Ngay khi ra mắt, 2 sản phẩm đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, được nhiều fanpage chia sẻ nên rất nhiều bạn nhắn tin, hỏi thăm đặt bánh", Hằng nói.

Bánh Trung thu "chả cuốn" với giá mềm mại khiến nhiều bạn trẻ mê tít ẢNH: NVCC

Thông qua những chiếc bánh này, cô gái mong muốn mang đến trải nghiệm mới mẻ đến mọi người. "Không chỉ có phần nhìn bắt mắt, bánh còn có hương vị trọn vẹn. Mình sẽ nỗ lực tạo ra những điều bất ngờ, ngọt ngào dành riêng cho khách hàng, góp phần làm mùa Trung thu năm nay thêm phần thú vị", Hằng nói.