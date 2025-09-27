Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Bánh Trung thu khổng lồ, 'lòng se điếu', 'chả cuốn'… gây sốt rần rần trên mạng

An Vy
An Vy
27/09/2025 14:49 GMT+7

Bên cạnh những chiếc bánh Trung thu truyền thống như bánh dẻo, bánh thập cẩm… quen thuộc, mùa trăng rằm năm nay chứng kiến sự bùng nổ của các loại bánh Trung thu độc lạ, đầy sáng tạo cho chính các bạn trẻ làm ra.

Bánh trung Thu khổng lồ: Tái hiện tiệm tạp hóa tuổi thơ

Chị Nguyễn Thị Thùy Dương (30 tuổi), hiện sống tại P.Ngọc Hà, Hà Nội (trước là P.Liễu Giai, Q.Ba Đình), đã gây ấn tượng mạnh với chiếc bánh Trung thu khổng lồ mô phỏng lại hình ảnh tiệm tạp hóa thân thuộc của những năm 2000.

Chia sẻ về ý tưởng, Thùy Dương cho biết chiếc bánh là sự tái hiện sống động ký ức tuổi thơ, với những chi tiết tỉ mỉ như gói bim bim, chai nước ngọt, giàn mướp, cây bàng, tấm bạt cũ kỹ… Tất cả đều được làm hoàn toàn từ nguyên liệu bánh Trung thu nhân đậu xanh, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật lạ mắt.

Bánh trung thu độc lạ và sáng tạo thu hút giới trẻ mùa trăng rằm - Ảnh 1.

Thùy Dương làm bánh Trung thu khổng lồ mô phỏng lại tiệm tạp hóa ngày xưa

ẢNH: NVCC

Dương nói chiếc bánh này được trưng bày trên một chiếc bàn 1.2 mét, được phối cảnh tỉ mỉ để mang đến trải nghiệm chân thực về không khí Trung thu xưa. "Bánh hơi cồng kềnh và khó di chuyển nên mình chỉ trưng bày tại nhà. Ý tưởng bắt nguồn từ một lần về tỉnh Tuyên Quang, khi đi ngang tiệm tạp hóa hồi nhỏ mà mình từng mơ ước được vào mua đồ. Mình quyết định biến ước mơ đó thành hiện thực bằng cách tạo nên một tiệm tạp hóa theo phong cách riêng, sử dụng chất liệu bánh Trung thu. Đây là thứ mà mình đã quen thuộc qua nhiều năm làm bánh", Dương chia sẻ.

Bánh trung thu độc lạ và sáng tạo thu hút giới trẻ mùa trăng rằm - Ảnh 2.

Lon nước ngọt, chiếc bánh đa... được cô gái làm rất tỉ mỉ, y như thật

ẢNH: NVCC

Để hoàn thiện tác phẩm, cô gái đã dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng từ việc sưu tầm tranh ảnh về kiến trúc, màu sắc đặc trưng của những năm 2000–2005 đến trực tiếp quan sát các ngôi nhà có phong cách tương tự ở quê. "Trên mạng xã hội, hình ảnh về thời kỳ đó không nhiều, có lẽ vì lúc ấy máy ảnh chưa phổ biến. Vì vậy, mình đã đi thực tế để tìm hiểu và chọn lọc những đặc điểm nổi bật nhất đưa vào tác phẩm", cô nói.

Bánh trung thu độc lạ và sáng tạo thu hút giới trẻ mùa trăng rằm - Ảnh 3.

Cảnh vật xung quanh khiến người xem nao lòng khi nhớ lại tuổi thơ

ẢNH: NVCC

Quá trình thực hiện không hề đơn giản, đặc biệt với các chi tiết nhỏ như bánh kẹo, bánh mì hay bánh đa. "Chất liệu bánh Trung thu hơi sần sùi, nên việc tạo hình các chi tiết nhỏ rất khó. Mình mất nhiều thời gian để vẽ nét sao cho giống sản phẩm thật nhất. Qua tác phẩm này, mình không chỉ thỏa mãn đam mê mà còn muốn khơi gợi ký ức tuổi thơ cho mọi người, khi hồi đó, một chiếc bánh hay chai Coca từng là niềm khao khát giản dị nhưng đầy ý nghĩa", Dương nói.

Bánh Trung thu "lòng se điếu" và "chả cuốn"

Trong khi đó, Lê Nữ Thanh Hằng (25 tuổi), chủ tiệm bánh Lam tại số 11C, đường Nguyễn Quốc Trị, P.Thành Vinh, Nghệ An (trước là P.Hưng Bình, TP.Vinh), đã khiến cộng đồng mạng xôn xao với hai loại bánh Trung thu độc lạ "lòng se điếu" và "chả cuốn".

Hằng chia sẻ những cái tên hài hước này thực chất là bánh dẻo sợi kem trứng muối và bánh chả thập cẩm, nhưng được tạo hình và đặt tên theo cách đầy sáng tạo, khiến khách hàng thích thú.

Bánh trung thu độc lạ và sáng tạo thu hút giới trẻ mùa trăng rằm - Ảnh 4.

Bánh trung thu "lòng se điếu" gây sốt

ẢNH: NVCC

"Ý tưởng "lòng se điếu" không phải của riêng tiệm mà bắt nguồn từ xu hướng trên mạng. Tuy nhiên, mình muốn mang đến trải nghiệm gần gũi hơn cho khách hàng địa phương nên tạo hình cho khác biệt một tí. Không ngờ, khách hàng lại đón nhận nhiệt tình và gọi đúng tên đó khi đặt bánh", Hằng nói.

Bánh trung thu độc lạ và sáng tạo thu hút giới trẻ mùa trăng rằm - Ảnh 5.

Bánh "lòng se điếu" thực chất là bánh dẻo sợi kem trứng, nhưng được giới trẻ yêu thích bởi tên gọi thú vị và hương vị hấp dẫn

ẢNH: NVCC

Tương tự, bánh chả thập cẩm được gọi là "chả cuốn" vì ngoại hình giống món chả cuốn quen thuộc. "Tiệm mình hay đùa với khách rằng cứ ăn luôn, không cần chấm nước mắm", Hằng bộc bạch.

Theo chủ tiệm, điểm đặc biệt của 2 loại bánh này nằm ở tạo hình độc đáo và hương vị hấp dẫn. Bánh Trung thu "chả cuốn" có giá 69.000 đồng/túi 240g và 79.000 đồng/túi 240g với nhân trứng muối, trong khi bánh "lòng se điếu" được bán với giá 55.000 đồng/hộp 160g. "Tạo hình này giúp khách hàng dễ thưởng thức, vừa lạ mắt vừa tiện lợi. Ngay khi ra mắt, 2 sản phẩm đã nhanh chóng thu hút sự chú ý, được nhiều fanpage chia sẻ nên rất nhiều bạn nhắn tin, hỏi thăm đặt bánh", Hằng nói.

Bánh trung thu độc lạ và sáng tạo thu hút giới trẻ mùa trăng rằm - Ảnh 6.

Bánh Trung thu "chả cuốn" với giá mềm mại khiến nhiều bạn trẻ mê tít

ẢNH: NVCC

Thông qua những chiếc bánh này, cô gái mong muốn mang đến trải nghiệm mới mẻ đến mọi người. "Không chỉ có phần nhìn bắt mắt, bánh còn có hương vị trọn vẹn. Mình sẽ nỗ lực tạo ra những điều bất ngờ, ngọt ngào dành riêng cho khách hàng, góp phần làm mùa Trung thu năm nay thêm phần thú vị", Hằng nói.

Bánh trung thu độc lạ và sáng tạo thu hút giới trẻ mùa trăng rằm - Ảnh 7.

Hằng (bên trái) luôn muốn tạo ra những điều bất ngờ ngọt ngào dành riêng cho khách hàng

ẢNH: NVCC

Tin liên quan

Mang trung thu đến làng Nủ thắp sáng ước mơ cho các em thiếu nhi

Mang trung thu đến làng Nủ thắp sáng ước mơ cho các em thiếu nhi

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, chia sẻ: 'Chúng tôi nỗ lực để có thể mang đến nhiều món quà, thắp sáng ước mơ cho các em thiếu nhi'.

Những địa điểm 'check-in' trung thu sớm

Khám phá thêm chủ đề

bánh trung thu Trung thu mạng xã hội LÒNG SE ĐIẾU
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận