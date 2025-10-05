Tất bật chuẩn bị cho Trung thu yêu thương

Phạm Mạnh Hùng, sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh, Chủ nhiệm CLB Charity Office of Student Services, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), chia sẻ về hoạt động "Light up the Moon" (Thắp sáng mặt trăng) do CLB tổ chức dành cho các em nhỏ tại Mái ấm chùa Phước Linh, TP.HCM (trước đây thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Gian hàng bán đồ ăn gây quỹ tại Vườn thượng uyển, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) ẢNH: AN VY

Để gây quỹ cho chương trình này, các sinh viên đã mở gian hàng bán đồ ăn tại Vườn thượng uyển của trường, phục vụ các món ăn đang được ưa chuộng như: mì tương đen, sandwich trứng… CLB còn giới thiệu các combo "Đoàn viên" và "Sum vầy" với giá cả phải chăng, thu hút đông đảo sinh viên đến thưởng thức.

"Toàn bộ lợi nhuận từ gian hàng đều được dùng để hỗ trợ các em nhỏ. Chúng mình hy vọng hoạt động này sẽ lan tỏa yêu thương đến các bé. Mỗi buổi sáng, các thành viên CLB phân công nhau chuẩn bị từng khâu từ pha chế đến nấu nướng. Có những bạn dậy từ 5-6 giờ sáng để chuẩn bị nguyên liệu, sau đó mang đến trường để cùng nhau hoàn thiện món ăn. Công việc tuy vất vả, nhưng đổi lại nụ cười của các bé, ai cũng cảm thấy xứng đáng", Hùng chia sẻ.

Sau khoảng 10 ngày, gian hàng đã gây quỹ được hơn 10 triệu đồng, trong đó lợi nhuận đạt khoảng 3-4 triệu đồng. Ngoài ra, các thầy cô tại Phòng Công tác sinh viên còn hỗ trợ thêm một khoản kinh phí, giúp CLB có đủ nguồn lực để tổ chức hoạt động thiện nguyện.

CLB Tình nguyện Đom Đóm Đêm, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM, cũng đang tất bật chuẩn bị cho chương trình "Trung thu yêu thương 2025" mang tên "Hội đèn dệt sắc" tại xã Trà Cú, tỉnh Vĩnh Long. Chương trình bao gồm nhiều phần quà, học bổng và công trình thanh niên. Dự kiến, CLB sẽ trao 20 suất học bổng khuyến khích học tập cho học sinh tiểu học, 1 suất học bổng đặc biệt cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 5 suất bảo hiểm y tế cho học sinh THCS. Ngoài ra, CLB sẽ tặng 2 máy lọc nước cho các điểm phụ của trường tiểu học, 1 máy lọc nước kèm 4 camera cho trường THCS và 3 đèn năng lượng mặt trời, với tổng giá trị khoảng 68 triệu đồng.

Nguyễn Hưng Lợi, Chủ nhiệm CLB, cho biết toàn bộ kinh phí cho chương trình được huy động từ nhà tài trợ và các hoạt động gây quỹ do sinh viên tổ chức như: bán hàng, thu gom ve chai, tổ chức workshop hoặc photobooth. "Dù nguồn lực còn hạn chế, nhưng chính những khó khăn này đã giúp tụi mình gắn bó hơn, cùng hướng đến mục tiêu mang đến một mùa Trung thu thật ý nghĩa cho các em nhỏ", Lợi chia sẻ.

Các bạn “đom đóm” đi bán bánh trung thu gây quỹ hỗ trợ người dân vùng lũ ẢNH: NVCC

Tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, Đội Công tác xã hội và Đoàn khoa Ngoại ngữ đã tổ chức chương trình "Trung thu yêu thương" tại Trường tiểu học Lê Văn Phiên, xã Tân Thới Sơn (trước đây là H.Hóc Môn), TP.HCM. Chương trình đã trao hơn 300 phần bánh, 150 lồng đèn và 20 suất học bổng cho các em học sinh.

Vũ Ngọc Ánh, Chỉ huy trưởng Đội Công tác xã hội, cho biết: "Chúng mình chọn Hóc Môn vì nơi đây có nhiều em nhỏ là con của công nhân và gia đình nhập cư, cần được quan tâm hơn. Điểm nhấn của chương trình là các gian hàng trò chơi dân gian, đêm văn nghệ sôi động và màn múa lân hấp dẫn. Ngoài quà tặng, các suất học bổng được trao nhằm khích lệ tinh thần học tập của các em. Nguồn kinh phí đến từ sự hỗ trợ của nhà tài trợ và các hoạt động gây quỹ của sinh viên tình nguyện".

Ánh chia sẻ khó khăn lớn nhất là thời tiết thất thường và thiếu kinh nghiệm tổ chức. "Thế nhưng tinh thần lạc quan đã giúp tụi mình vượt qua thử thách. Sắp tới, chương trình sẽ được duy trì thường niên, mở rộng đến các khu vực khó khăn hơn, đồng thời đổi mới nội dung và tăng cường kết nối với các nhà hảo tâm để duy trì tinh thần tình nguyện", Ánh nói.

Các bạn sinh viên tích cực chuẩn bị cho các hoạt động Trung thu yêu thương tại địa phương ẢNH: NVCC

Trong khi đó, Lưu Thành Nguyên (32 tuổi), Phó chủ tịch thường trực Hội thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk), đang tất bật chuẩn bị cho hơn 20 hoạt động trung thu của CLB. Nguyên và các bạn "đom đóm" bày tỏ mong muốn mang niềm vui và hạnh phúc đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa.

Trong số các hoạt động, nổi bật là chương trình bán bánh trung thu gây quỹ hỗ trợ bà con vùng lũ chịu ảnh hưởng từ cơn bão Bualoi. Nguyên cho biết: "Ban đầu, kế hoạch bán bánh trung thu là để tổ chức chương trình Trung thu cho các em nhỏ. Nhưng khi đồng bào đang phải gánh chịu thiên tai, chúng mình không thể làm ngơ. Vì vậy, nhóm đã linh hoạt thay đổi kế hoạch, dùng số tiền từ bán bánh để hỗ trợ bà con. Chúng mình hướng đến hỗ trợ bà con tỉnh Hà Tĩnh với dự kiến 2.000 chiếc bánh trung thu, mỗi chiếc giá 35.000 đồng. Toàn bộ số tiền sẽ được công khai trên mạng xã hội. Hy vọng những chiếc bánh này sẽ mang đến một mùa trung thu ấm áp, yêu thương cho bà con".



