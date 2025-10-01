Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
700 thiếu nhi vùng biên đón Trung thu đặc biệt giữa lồng đèn rực sáng

Trần Hiếu
Trần Hiếu
01/10/2025 17:02 GMT+7

Hơn 700 em thiếu nhi vùng biên xã Ia Dom (Gia Lai) đã có một đêm Trung thu đầy ý nghĩa với lồng đèn rực rỡ, phần quà thiết thực và nhiều hoạt động vui tươi, ấm áp.

Tối 30.9, tại xã biên giới Ia Dom (Gia Lai), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Sở Y tế tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình Vui hội trăng rằm - 2025 với chủ đề "Lồng đèn rạng rỡ - Nụ cười trẻ thơ". Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình trung thu do Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương phát động, mang đến niềm vui cho thiếu nhi vùng biên.

700 thiếu nhi vùng biên đón Trung thu đặc biệt giữa lồng đèn rực sáng- Ảnh 1.

Đêm hội trăng rằm ở vùng biên giới Ia Dom thêm rộn ràng với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ ý nghĩa

ẢNH: TRẦN HIẾU

Chương trình thu hút gần 700 thiếu nhi, mang đến cho các em nhiều trải nghiệm khó quên. Ban tổ chức đã trao tặng 90 suất học bổng, 500 thùng sữa, 100 ba lô học sinh và 1 tủ sách thiếu nhi với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng.

Ban tổ chức cũng trao tặng 9 suất quà cho học sinh là "Con nuôi đồn biên phòng" và tham gia chương trình "Nâng bước em đến trường". Bên cạnh đó, chương trình còn dành thêm 160 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, nhằm động viên các em nỗ lực học tập, rèn luyện, trở thành con ngoan trò giỏi, góp phần xây dựng biên cương ngày càng vững mạnh.

700 thiếu nhi vùng biên đón Trung thu đặc biệt giữa lồng đèn rực sáng- Ảnh 2.

Anh Phạm Hồng Hiệp, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, trao quà cho học sinh vùng biên

ẢNH: TRẦN HIẾU

Không chỉ có quà, Trung thu của thiếu nhi vùng biên năm nay còn rộn ràng với nhiều tiết mục văn nghệ do chính học sinh địa phương biểu diễn. Những trò chơi dân gian, múa lân, rước đèn đã tạo nên một không khí ấm áp.

Đáng chú ý, tại chương trình, các em còn được nhận thêm 160 phần quà động viên tinh thần vượt khó, khích lệ ý chí vươn lên để đạt thành tích cao trong học tập.

Phát biểu tại đêm hội, anh Phạm Hồng Hiệp, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, nhấn mạnh: "Những phần quà gửi tới các em không chỉ mang đến mùa Trung thu ý nghĩa, mà còn thể hiện sự quan tâm đặc biệt của T.Ư Đoàn, lãnh đạo cấp trên và toàn xã hội dành cho thiếu nhi vùng biên giới".

