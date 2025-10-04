Câu nói hồn nhiên của Thành An như gói trọn niềm vui và sự háo hức của các bé trong Chương trình Vui tết Trung thu do Công đoàn cơ sở và Đoàn cơ sở Báo Thanh Niên tổ chức vào tối 3.10. Sự kiện dành cho con em viên chức, người lao động và nhân viên của báo đã mang đến một đêm trung thu tràn ngập niềm vui và tiếng cười. Tham dự chương trình có nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Báo Thanh Niên.

Đêm trung thu tràn đầy niềm vui dành cho các em nhỏ là con em viên chức, người lao động và nhân viên của Báo Thanh Niên ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại chương trình, các em nhỏ được hòa mình vào vô số hoạt động hấp dẫn như: chơi trò chơi sôi động do các anh chị đoàn viên chuẩn bị, xem múa lân, thưởng thức những món ăn hấp dẫn, nhận được những phần quà đặc biệt…

Nguyễn Võ Duy Minh, học sinh Trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu (TP.HCM), cười tít mắt khi tham gia chương trình ẢNH: NHẬT THỊNH

Háo hức chơi cùng đội múa lân ẢNH: NHẬT THỊNH

"Xé túi mù" do các anh chị đoàn viên chuẩn bị ẢNH: NHẬT THỊNH

Điểm nhấn của chương trình năm nay là sân chơi tìm kiếm tài năng triển vọng, nơi các bé tự tin thể hiện bản thân. Các tiết mục đăng ký cực kỳ đa dạng, từ vẽ tranh, ca hát đến đến biểu diễn võ thuật khiến khán giả không khỏi trầm trồ.

Võ Thành An, với giọng hát trong trẻo và đầy nội lực, tự tin trình bày ca khúc Khát vọng tuổi trẻ trên nền nhạc beat của ca sĩ Tùng Dương. Cậu bé hào hứng tâm sự: "Bài này em không cần tập nhiều,vì nhạc có sẵn trong... máu rồi. Em còn thích hát Nối vòng tay lớn, Hào khí Việt Nam... ở nhà. Em mê chú Tùng Dương nhất vì chú hát rất hay. Em muốn học giỏi, hát hay để mai mốt trở thành ca sĩ giống chú".

Bé Thành An với tiết mục hát Khát vọng tuổi trẻ ẢNH: NHẬT THỊNH

An nói thêm: "Vừa được chơi vui, vừa thỏa sức thể hiện tài năng, vừa được nhận quà. Đây là trung thu vui nhất mà em từng biết".

Trong khi đó, bé Lê An Nhiên, học sinh Trường THCS Hồ Văn Long (TP.HCM), mang đến một tiết mục karate đầy ấn tượng. Với gương mặt đầy thần thái và những tiếng hô dõng dạc khi thể hiện phần múa võ, Nhiên khiến khán giả bất ngờ trước sự dứt khoát trong từng động tác. Nhiên chia sẻ đã theo học karate hơn hai năm rưỡi, đều đặn tập luyện vào các chiều thứ 2, 4, 6 và hiện đã nắm "sương sương" 8-9 bài quyền.

Tiết mục của Nhiên không chỉ thể hiện kỹ năng mà còn cho người xem thấy tinh thần kiên trì và đam mê của một cô bé nhỏ tuổi ẢNH: NHẬT THỊNH

Gây xúc động mạnh mẽ nhất có lẽ là phần trình diễn của Nguyễn Hạo Nhiên, học sinh Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM). Hạo Nhiên chọn mashup ba ca khúc Buôn trăng, Đất nước lời ru và Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, kết nối thành chủ đề Trăng của mẹ và quê hương. Trên sân khấu, chàng trai vừa hát vừa tự đệm đàn, mang đến những giai điệu sâu lắng, chạm đến trái tim người nghe.

Hạo Nhiên tâm sự: "Vì lịch học bận rộn, em ít có dịp đi chơi trung thu. Đến tham gia chương trình này, em gửi đến khán giả bản mashup do em tự phối. Em nghĩ rằng chỉ cần có ánh trăng và những người thân xung quanh, hôm nay đã là một ngày hạnh phúc. Em rất vui khi được trình bày bản mashup này". Lời chia sẻ chân thành của Nhiên khiến khán giả không khỏi xúc động ẢNH: NHẬT THỊNH

Dưới sân khấu, chị Nguyễn Thụy Miên, công tác tại Ban Quốc tế, không giấu được niềm tự hào khi dõi theo con trai. Chị kể: "Ngay khi nghe cơ quan mẹ phát động chương trình, cháu đã bắt tay tập luyện. Khi thu âm, bé tỉ mỉ hỏi đi hỏi lại xem bản phối có phù hợp không. Tôi thấy rằng hoạt động trung thu năm nay tại cơ quan thật mới mẻ khiến các bé rất hào hứng".

Bé Phạm Nguyên An thích thú trình bày tác phẩm vẽ trong vòng 15 phút cho ban giám khảo nghe ẢNH: NHẬT THỊNH

Em Gia An gây xúc động với tiết mục hát Nỗi đau giữa hòa bình ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau các phần thi, ban giám khảo nói rằng họ rất "đau đầu" khi phải chọn ra tiết mục xuất sắc nhất, vì mỗi tiết mục đều có điểm đặc sắc riêng. Kết quả, bé Hạo Nhiên giành giải nhất. An Nhiên giành giải nhì và giải 3 thuộc về hai bé Thành An và Nguyên An.

Nhà báo Nguyễn Trọng Phước, Ủy viên Ban biên tập, Phó chủ tịch Công đoàn cơ sở, Giám đốc Trung tâm Phát triển nội dung số Báo Thanh Niên, trao quà trung thu cho các em nhỏ ẢNH: NHẬT THỊNH

Khách mời đặc biệt, diễn viên nhí Bùi Lý Bảo Ngọc cũng góp phần làm chương trình thêm sôi động. "Bé Xinh" của Đất rừng phương Nam cho biết sau khi hoàn thành bài kiểm tra ở trường, em vội vã đến ngay tòa soạn để giao lưu cùng các bạn.

Bùi Lý Bảo Ngọc cho biết: "Em muốn mang lời ca, tiếng hát đến các bạn. Em chọn bài Cây đa quán dốc và Chiếc đèn ông sao. Chúc các bạn một mùa trung thu vui vẻ, hạnh phúc và hãy ủng hộ dự án mới của mình nhé". ẢNH: NHẬT THỊNH

Trên nền nhạc Chiếc đèn ông sao, các em nhỏ cùng nhau rước đèn, đón một mùa trung thu ý nghĩa bên bạn bè và người thân.

Các em nhỏ rước đèn trung thu tại chương trình ẢNH: NHẬT THỊNH

Chương trình đã góp thêm niềm vui, sự ấm áp của một mùa trung thu đến với các em ẢNH: NHẬT THỊNH

Ban Tổ chức chân thành cảm ơn Công ty cổ phần Sữa Việt Nam, Công ty TNHH SX-TM Chấn Khang đã đồng hành, hỗ trợ cùng chương trình mang đến những phần quà trung thu ý nghĩa dành cho các bé.







