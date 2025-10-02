Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

'Trung thu Đại đoàn kết' tại xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang

Vũ Thơ
Vũ Thơ
02/10/2025 22:19 GMT+7

Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư cho biết, chương trình góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng, tiếp thêm động lực cho thế hệ trẻ phấn đấu học tập, rèn luyện, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Chiều tối 2.10, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư tổ chức Chương trình "Trung thu Đại đoàn kết" tại xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang.

Chương trình nhằm thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời hưởng ứng hoạt động chăm lo tết Trung thu cho thiếu nhi, đặc biệt là trẻ em vùng sâu, vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn.

'Trung thu Đại đoàn kết' tại xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang- Ảnh 1.

Ban tổ chức trao quà cho thiếu nhi

ẢNH: NHẬT NAM

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư. 

Chương trình còn có sự đồng hành của Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam và Công ty TNHH Xây dựng thương mại và dịch vụ quảng cáo AAC.

'Trung thu Đại đoàn kết' tại xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang- Ảnh 2.

Anh Nguyễn Nhất Linh trao quà cho các em thiếu nhi

ẢNH: NHẬT NAM

Chương trình diễn ra trong không khí ấm áp, ý nghĩa, mang đến cho các em thiếu nhi nhiều niềm vui nhân dịp tết Trung thu. Tại chương trình, đoàn công tác đã trao tặng 300 suất quà, 50 suất học bổng, 23 suất balo, sách, bút, 210 thùng sữa, 10 xe đạp, 100 suất bánh trung thu. Tổng trị giá các phần quà trao tặng khoảng 165 triệu đồng.

Theo anh Nguyễn Nhất Linh, đây không chỉ là những món quà vật chất, mà còn là tình cảm, sự quan tâm của tuổi trẻ Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư dành cho thiếu nhi, đặc biệt là các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trong mùa mưa lũ.

'Trung thu Đại đoàn kết' tại xã Sơn Thủy, tỉnh Tuyên Quang- Ảnh 3.

Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể T.Ư trao tặng quà trong chương trình "Trung thu Đại đoàn kết"

ẢNH: NHẬT NAM

Qua đó, chương trình góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng, tiếp thêm động lực cho thế hệ trẻ phấn đấu học tập, rèn luyện, trở thành những công dân có ích cho xã hội. 

"Hy vọng chương trình sẽ là nơi chắp cánh ước mơ cho các bạn thiếu nhi để các em cố gắng học tập, phát triển và quay trở về cống hiến cho quê hương", anh Linh chia sẻ.

