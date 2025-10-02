Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ

Sinh viên Việt Nam lan tỏa văn hóa Việt tại Uzbekistan

Vũ Thơ
Vũ Thơ
02/10/2025 13:05 GMT+7

Tại lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Uzbekistan, các sinh viên Việt Nam đã để lại dấu ấn đặc biệt khi mang đến màn biểu diễn mang đậm sắc màu văn hóa Việt, với tà áo dài duyên dáng và chiếc nón lá truyền thống.

Bất ngờ với màn trình diễn áo dài, nón lá

Ngày 1.10, tại buổi lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Uzbekistan, do Trường đại học Luật quốc gia Tashkent ở thủ đô Tashkent (Uzbekistan) tổ chức, nhóm sinh viên Trường đại học Luật Hà Nội đang theo học chương trình trao đổi tại đây, đã xuất hiện trong tà áo dài nhiều màu sắc, duyên dáng trình diễn ca khúc Hello Việt Nam

Sinh viên Việt Nam lan tỏa văn hóa Việt tại Uzbekistan - Ảnh 1.

Sinh viên trình diễn ca khúc Hello Việt Nam với trang phục áo dài, nón lá

ẢNH: ANH NGUYỄN

Hình ảnh áo dài và nón lá đã lập tức thu hút sự chú ý, tạo nên những tràng pháo tay nồng nhiệt từ đông đảo thầy cô và sinh viên quốc tế.

Không chỉ là một màn trình diễn nghệ thuật, tiết mục còn mang thông điệp giới thiệu nét đẹp văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đồng thời thể hiện tình cảm tri ân đối với các thầy cô giáo nhân ngày lễ trọng đại của Uzbekistan.

Nguyễn Minh Anh, thành viên nhóm sinh viên Việt Nam, chia sẻ: "Chúng em muốn gửi lời chào thân ái từ Việt Nam, đồng thời thể hiện sự biết ơn và tôn vinh những người thầy, người cô nơi chúng em đang học tập. Qua tà áo dài và nón lá, chúng em mong muốn lan tỏa hình ảnh đất nước Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc văn hóa tới bạn bè quốc tế".

Sinh viên Việt Nam lan tỏa văn hóa Việt tại Uzbekistan - Ảnh 3.

Hai giảng viên (giữa) Trường đại học Luật quốc gia Tashkent thích thú chụp ảnh với các sinh viên Việt Nam

ẢNH: ANH NGUYỄN

Các giảng viên Uzbekistan bày tỏ sự bất ngờ và xúc động trước màn trình diễn giàu cảm xúc. Nhiều thầy cô cho biết họ đã biết thêm về văn hóa Việt Nam qua những hình ảnh gần gũi nhưng đầy ý nghĩa.

Bạn Rayxona, một sinh viên Uzbekistan, bày tỏ: "Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy áo dài và nón lá Việt Nam ngoài đời. Tiết mục không chỉ đẹp mắt mà còn mang đến cảm giác gần gũi, thân thiện. Tôi rất muốn có cơ hội tìm hiểu thêm về văn hóa Việt Nam".

Nỗ lực lan tỏa văn hóa Việt ra thế giới

Điều thú vị là nhóm sinh viên Việt Nam ban đầu hoàn toàn bất ngờ khi nhận được lời mời chuẩn bị một tiết mục biểu diễn. Trong quá trình chuẩn bị, các bạn gặp không ít khó khăn bởi cộng đồng người Việt tại Uzbekistan còn khá ít (chỉ khoảng vài chục người), việc tìm thuê áo dài và nón lá hầu như là không thể.

Sinh viên Việt Nam lan tỏa văn hóa Việt tại Uzbekistan - Ảnh 4.

Để có được trang phục biểu diễn các bạn trẻ đã được hỗ trợ của một gia đình người Việt tại Uzbekistan

ẢNH: ANH NGUYỄN

Trong lúc loay hoay, may mắn đã đến, khi nhóm sinh viên Việt Nam ghé ăn tại một nhà hàng Việt Nam ở Tashkent. Biết được ý tưởng của các bạn, cô chú chủ quán đã nhiệt tình cho mượn áo dài và nón lá mang từ quê hương sang. Nhờ vậy, tiết mục đã có thể diễn ra trọn vẹn, để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả.

"Chúng em đã rất lo lắng vì tưởng như không thể chuẩn bị được trang phục biểu diễn. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng người Việt tại đây, chúng em đã có thể đứng trên sân khấu với hình ảnh áo dài và nón lá. Đó là khoảnh khắc xúc động và tự hào", Nguyễn Thùy Anh, một sinh viên tham gia tiết mục, chia sẻ.

Sinh viên Việt Nam lan tỏa văn hóa Việt tại Uzbekistan - Ảnh 5.

Các giảng viên và sinh viên Trường đại học Luật quốc gia Tashkent hào hứng chụp ảnh lưu niệm cùng các sinh viên Việt Nam

ẢNH: ANH NGUYỄN

Theo Nguyễn Minh Anh, sự kiện nhỏ nhưng đậm chất văn hóa này đã góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa sinh viên Việt Nam và bạn bè quốc tế, đồng thời khẳng định vai trò của thế hệ trẻ trong việc quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc ra thế giới.

Ngày 1.10 là Ngày nhà giáo Uzbekistan, được thiết lập năm 1996 sau khi quốc gia này giành độc lập, mang ý nghĩa chính thống và tầm quốc gia. 

Sự kiện không chỉ tôn vinh giáo viên dạy học mà còn cả những người hướng dẫn, dẫn dắt trong đời sống, đề cao vai trò giáo dục nhân cách và đạo đức.

Lễ kỷ niệm ở Uzbekistan thường được tổ chức trang trọng, có sự tham gia và tôn vinh ở cấp quốc gia, song song với các hoạt động tại trường học.

Tin liên quan

Ngày hội Việt phục: Đưa văn hóa Việt đến gần với người trẻ

Ngày hội Việt phục: Đưa văn hóa Việt đến gần với người trẻ

Vừa qua, tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM diễn ra ngày hội Việt phục 'Tóc xanh - vạt áo' với sự tham gia của đông đảo các bạn trẻ yêu thích văn hóa Việt.

Trại hè Thanh niên - sinh viên VN châu Âu: Điểm tựa để người trẻ giữ gìn văn hóa Việt

Nỗ lực quảng bá văn hóa Việt ra thế giới

Khám phá thêm chủ đề

sinh viên việt nam văn hóa Việt Áo dài Uzbekistan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận