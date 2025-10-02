Sinh viên Việt Nam lan tỏa văn hóa Việt tại Uzbekistan

Bất ngờ với màn trình diễn áo dài, nón lá

Ngày 1.10, tại buổi lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Uzbekistan, do Trường đại học Luật quốc gia Tashkent ở thủ đô Tashkent (Uzbekistan) tổ chức, nhóm sinh viên Trường đại học Luật Hà Nội đang theo học chương trình trao đổi tại đây, đã xuất hiện trong tà áo dài nhiều màu sắc, duyên dáng trình diễn ca khúc Hello Việt Nam.

Sinh viên trình diễn ca khúc Hello Việt Nam với trang phục áo dài, nón lá ẢNH: ANH NGUYỄN

Hình ảnh áo dài và nón lá đã lập tức thu hút sự chú ý, tạo nên những tràng pháo tay nồng nhiệt từ đông đảo thầy cô và sinh viên quốc tế.

Không chỉ là một màn trình diễn nghệ thuật, tiết mục còn mang thông điệp giới thiệu nét đẹp văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đồng thời thể hiện tình cảm tri ân đối với các thầy cô giáo nhân ngày lễ trọng đại của Uzbekistan.

Nguyễn Minh Anh, thành viên nhóm sinh viên Việt Nam, chia sẻ: "Chúng em muốn gửi lời chào thân ái từ Việt Nam, đồng thời thể hiện sự biết ơn và tôn vinh những người thầy, người cô nơi chúng em đang học tập. Qua tà áo dài và nón lá, chúng em mong muốn lan tỏa hình ảnh đất nước Việt Nam thân thiện, giàu bản sắc văn hóa tới bạn bè quốc tế".

Hai giảng viên (giữa) Trường đại học Luật quốc gia Tashkent thích thú chụp ảnh với các sinh viên Việt Nam

ẢNH: ANH NGUYỄN

Các giảng viên Uzbekistan bày tỏ sự bất ngờ và xúc động trước màn trình diễn giàu cảm xúc. Nhiều thầy cô cho biết họ đã biết thêm về văn hóa Việt Nam qua những hình ảnh gần gũi nhưng đầy ý nghĩa.

Bạn Rayxona, một sinh viên Uzbekistan, bày tỏ: "Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy áo dài và nón lá Việt Nam ngoài đời. Tiết mục không chỉ đẹp mắt mà còn mang đến cảm giác gần gũi, thân thiện. Tôi rất muốn có cơ hội tìm hiểu thêm về văn hóa Việt Nam".

Nỗ lực lan tỏa văn hóa Việt ra thế giới

Điều thú vị là nhóm sinh viên Việt Nam ban đầu hoàn toàn bất ngờ khi nhận được lời mời chuẩn bị một tiết mục biểu diễn. Trong quá trình chuẩn bị, các bạn gặp không ít khó khăn bởi cộng đồng người Việt tại Uzbekistan còn khá ít (chỉ khoảng vài chục người), việc tìm thuê áo dài và nón lá hầu như là không thể.

Để có được trang phục biểu diễn các bạn trẻ đã được hỗ trợ của một gia đình người Việt tại Uzbekistan ẢNH: ANH NGUYỄN

Trong lúc loay hoay, may mắn đã đến, khi nhóm sinh viên Việt Nam ghé ăn tại một nhà hàng Việt Nam ở Tashkent. Biết được ý tưởng của các bạn, cô chú chủ quán đã nhiệt tình cho mượn áo dài và nón lá mang từ quê hương sang. Nhờ vậy, tiết mục đã có thể diễn ra trọn vẹn, để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả.

"Chúng em đã rất lo lắng vì tưởng như không thể chuẩn bị được trang phục biểu diễn. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng người Việt tại đây, chúng em đã có thể đứng trên sân khấu với hình ảnh áo dài và nón lá. Đó là khoảnh khắc xúc động và tự hào", Nguyễn Thùy Anh, một sinh viên tham gia tiết mục, chia sẻ.

Các giảng viên và sinh viên Trường đại học Luật quốc gia Tashkent hào hứng chụp ảnh lưu niệm cùng các sinh viên Việt Nam ẢNH: ANH NGUYỄN

Theo Nguyễn Minh Anh, sự kiện nhỏ nhưng đậm chất văn hóa này đã góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa sinh viên Việt Nam và bạn bè quốc tế, đồng thời khẳng định vai trò của thế hệ trẻ trong việc quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc ra thế giới.