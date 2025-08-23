Tập trung xây dựng nghị quyết về chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam

Sáng 23.8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ VH-TT-DL tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa (28.8.1945 - 28.8.2025). Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự buổi lễ.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành văn hóa ẢNH: HUẤN TRẦN

Cùng dự buổi lễ còn có: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính... Buổi lễ còn có sự tham dự của 600 đại biểu là những cán bộ quản lý, văn nghệ sĩ, vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ VH-TT-DL. Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng cũng được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Đảng và Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ VH-TT-DL ẢNH: BTC

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng VH-TT-DL Nguyễn Văn Hùng nhắc lại lịch sử 80 năm trước, ngày 28.8.1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Tuyên cáo thành lập Chính phủ lâm thời gồm 13 Bộ, trong đó có Bộ Thông tin, Tuyên truyền, tiền thân của Bộ VH-TT-DL hiện nay.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nói: "Từ khi có Đảng lãnh đạo, văn hóa được xác định là một mặt trận trọng yếu. Đề cương Văn hóa Việt Nam năm 1943 - bản tuyên ngôn đầu tiên của Đảng về văn hóa đã xác định 3 nguyên tắc cơ bản: "Dân tộc - Khoa học - Đại chúng" trong xây dựng, phát triển văn hóa; đến Nghị quyết các kỳ Đại hội, Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đều khẳng định văn hóa là hồn cốt dân tộc, là động lực của sự phát triển, là "sức mạnh mềm" của quốc gia".

Cũng theo vị tư lệnh ngành văn hóa: "Nhờ vào đường lối đúng đắn, sáng tạo đó, hành trình 80 năm qua ngành văn hóa đã làm nên một trường ca với nhiều cung bậc cảm xúc: Văn hóa đã nuôi dưỡng tâm hồn và bản sắc, từ khúc nhạc hào hùng của nền văn hóa kháng chiến, đến những vũ điệu tự tin của thể thao hội nhập với những khát vọng vươn cao, với những bước chân du lịch đưa đất nước ra thế giới và báo chí trở thành mạch dẫn tri thức kết nối niềm tin giữa Đảng với nhân dân".

Nhiệm vụ đột phá của ngành văn hóa

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng nêu ra các nhiệm vụ có tính đột phá.

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai nghiêm túc các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, với những đột phá chiến lược từ "bộ tứ" nghị quyết 57, 58, 66 và 68 mà Bộ Chính trị đã ban hành. Trước mắt cần tập trung trí tuệ xây dựng và hoàn thiện hồ sơ báo cáo Đảng ủy Chính phủ trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về "Chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới" ngay trong quý IV năm 2025.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhận huân chương tại buổi lễ ẢNH: BTC

Thứ hai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ, bám sát các quan điểm, nguyên tắc của Đảng, xây dựng đội ngũ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển của lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch. Mỗi cán bộ văn hóa phải thực sự am hiểu về văn hóa, thực hành và phấn đấu để trở thành "đại sứ văn hóa", "đại sứ thông tin", "đại sứ du lịch", "đại sứ thể thao".

Thứ ba, tập trung xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo đảm mọi thành viên của cộng đồng được phát triển các năng lực sáng tạo. Tiếp tục xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam, khi khả năng chọn lọc cái tinh tế, tốt đẹp, định vị bản thân, giá trị, bản sắc dân tộc gắn với khát vọng hội nhập, cống hiến được đề cao sẽ trở thành lá chắn mềm loại trừ cái phản cảm, phi văn hóa như "hoa thơm sẽ lấn át cỏ dại".

Thứ tư, huy động, sử dụng và phát huy tối đa hiệu quả mọi nguồn lực phát triển mà Đảng, Nhà nước, xã hội đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch. Triển khai ngay chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư; chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030; chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2030; đầu tư, xây dựng, hoàn thành các công trình, thiết chế văn hóa xứng tầm thời đại Hồ Chí Minh; quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài sản công đối với tài sản kết cấu hạ tầng văn hóa, thông tin, thể thao.



