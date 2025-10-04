'Lần đầu tiên em được hòa vào Trung thu đông vui như thế này'

Anh Nguyễn Tấn Sang, Giám đốc Công ty TNHH WESET English Center, Chủ tịch Quỹ Khuyến học WESET, cho biết: "Chương trình lần này thật sự rất ý nghĩa. Đây không chỉ là sân chơi Trung thu dành cho các em nhỏ tại phường Chợ Quán, mà còn dành cho các em thuộc chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời", do WESET ký kết phối hợp cùng Báo Thanh Niên để hỗ trợ".

Đèn lồng lung linh, tiếng trống lân rộn rã hòa cùng tiếng cười trong trẻo của các em nhỏ tạo nên một bức tranh đầy sắc màu. Các em được thưởng thức tiết mục văn nghệ đặc sắc, tham gia trò chơi cùng với chú Cuội và chị Hằng.

Chị Hằng và chú Cuội cùng nhau xuất hiện trên sân khấu ẢNH: UYÊN PHẠM

Ksor H'Yen, sinh viên năm 2, người dân tộc Jrai, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết: "Em rất vui khi được tham gia biểu diễn trong chương trình dành cho các em nhỏ. Đây là một trải nghiệm ý nghĩa đối với em khi có thể mang lại niềm vui cho các em trong dịp Trung thu".

Em Lê Nguyễn Bảo Ngọc (6 tuổi), là em nhỏ trong chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" của Báo Thanh Niên, hào hứng chia sẻ: "Hôm nay em rất vui vì được cùng các bạn trang trí lồng đèn, lại còn được mang về nhà nữa. Em còn được gặp chú Cuội và chị Hằng, Trung thu năm nay với em là một mùa Trung thu rất đáng nhớ".

Chị Hằng giao lưu với các bé trên sân khấu ẢNH: UYÊN PHẠM

Không chỉ mang lại niềm vui, chương trình còn hướng tới ý nghĩa sẻ chia. Nhiều phần quà đã được trao cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đi cùng mẹ và hai anh chị tới tham gia chương trình, em Hoàng Trọng Nghĩa (6 tuổi) phấn khởi nói: "Em rất vui vì được nhận quà Trung thu. Đây là lần đầu tiên em được hòa vào không khí đông vui như thế này. Em mong năm sau sẽ lại được đi nữa".

Ông Nguyễn Tấn Sang, Giám đốc Công ty TNHH WESET English Center, Chủ tịch Quỹ Khuyến học WESET, trao các phần quà Trung thu đến tay các em ẢNH: UYÊN PHẠM

Những món quà nhỏ mang đậm ý nghĩa tinh thần, giúp các em cảm nhận trọn vẹn không khí ấm áp của Tết Trung thu ẢNH: UYÊN PHẠM

Chị Lâm Tú Nhung, phụ huynh của bé Trọng Nghĩa, chia sẻ: "Nhờ được Báo Thanh Niên giới thiệu và hỗ trợ thông tin, tôi mới biết đến chương trình 'Đêm hội đèn sao' do Trung tâm tiếng Anh Weset tổ chức. Tôi đã đưa các con đến tham gia để các bé có thêm niềm vui Trung thu, được giao lưu và gặp gỡ với nhiều bạn nhỏ khác".

Tập thể ban tổ chức và các em nhỏ rạng rỡ trong bức ảnh lưu niệm, khép lại chương trình Trung thu ấm áp, tràn đầy niềm vui ẢNH: UYÊN PHẠM

Anh Hồ Việt Hùng, Bí thư Chi bộ khu phố 8, phường Chợ Quán, chia sẻ: "Có thể nói chương trình Trung thu năm nay so với mọi năm được tổ chức quy mô và hoành tráng hơn. Bởi chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho các em nhỏ trong địa bàn có một không gian Trung thu vui tươi, ấm áp và thật nhiều kỷ niệm đẹp".



