Nhiều người đến nơi này check-in ‘rừng thông Noel’

Những ngày cận Giáng sinh, khi thành phố vừa lên đèn, con hẻm dẫn vào giáo xứ Hợp An, đường Phạm Văn Chiêu, P.An Hội Đông, TP.HCM (trước đây là Q.Gò Vấp) tấp nập người qua lại. Ánh đèn trang trí kéo dài từ ngoài hẻm tạo nên một lối vào rực rỡ, khiến nhiều người vừa đặt chân đến đã vội giơ điện thoại lên ghi lại khoảnh khắc đầu tiên. Dòng người nối nhau di chuyển, ai cũng háo hức chiêm ngưỡng “rừng thông Noel”.

Nhiều bạn trẻ tạo dáng chụp ảnh giữa "rừng thông" lung linh ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Con hẻm dẫn vào giáo xứ đông nghịt người ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Bên trong khuôn viên giáo xứ, không gian mở ra như một bức tranh cổ tích. Nhiều cây thông Noel cao khoảng 3 m được bố trí dày đặc. Từng cây thông đều được quấn đèn chi chít, treo những quả châu đỏ nổi bật trên nền xanh, ánh sáng phản chiếu khiến cả khu vực bừng lên sắc vàng ấm áp. Nhìn từ xa, những cây thông xếp lớp lớp tạo cảm giác như đang đứng giữa một khu rừng thông thật sự, chứ không phải giữa lòng đô thị đông đúc.

Điểm nhấn của không gian là các mô hình nhà gỗ có mái phủ tuyết trắng được dựng công phu. Xen kẽ giữa “rừng thông” là những tiểu cảnh mang đậm không khí Giáng sinh. Vào một số thời điểm, tuyết nhân tạo được phun nhẹ, khiến nhiều người thích thú, dừng lại lâu hơn để chụp ảnh, khung cảnh lung linh tựa như một ngôi làng Châu Âu thu nhỏ.

Mô hình ngôi nhà gỗ phủ tuyết trắng cộng thêm những bông tuyết nhân tạo khiến nơi đây như một "ngôi làng Giáng sinh" thu nhỏ ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Nhiều người chiêm ngưỡng và đợi check-in cùng những cây thông ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Theo ghi nhận của chúng tôi, buổi tối nơi đây đông nghịt người. Từng nhóm bạn trẻ, gia đình có con nhỏ, các cặp đôi… kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt tạo dáng bên những cây thông lớn.

Hồng Ngọc (bìa trái) cho biết chưa từng thấy nơi nào trang trí nhiều cây thông như ở đây ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Đỗ Thị Hồng Ngọc (26 tuổi, ngụ TP.HCM), cho biết cô tìm đến giáo xứ Hợp An sau khi xem các clip được chia sẻ trên mạng xã hội. “Mình thấy chỗ này được trang trí rất đẹp nên đến thử. Ở đây không khí Noel rõ ràng lắm, dù đông nhưng vui. Mình ấn tượng nhất là số lượng cây thông, nhiều đến mức nhìn đâu cũng thấy thông và đèn”, Ngọc chia sẻ.

Tuyền và Thương tạo dáng bên cây thông ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Cùng chung cảm nhận, Đặng Thị Sơn Tuyền và Lê Thị Thương (cùng 24 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết đây là lần đầu tiên cả hai thấy một địa điểm trang trí Noel với mật độ cây thông dày như vậy. “Mọi năm tụi mình hay chụp ảnh ở những nhà thờ Đức Bà, nhưng năm nay đông quá nên đổi gió. Ở đây cũng đông, nhưng nhiều góc chụp nên vẫn rất thích”, Sơn Tuyền nói.

Bên cạnh "rừng thông", nơi đây còn trang trí thêm các tiểu cảnh Giáng sinh khác ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Những mái nhà gỗ phủ "tuyết trắng" được tạo nên rất tỉ mỉ ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Không chỉ thu hút giới trẻ, “rừng thông Noel” còn là điểm đến của nhiều gia đình sống quanh khu vực. Chị Lê Thị Kim Hằng (35 tuổi, ngụ TP.HCM), nhận xét: “Đẹp và rất lung linh. Góc nào chụp cũng đẹp, lại không mất phí. Mấy ngôi nhà gỗ phủ tuyết nhìn rất lạ, giống như đang đi chơi Noel ở nước ngoài vậy”.

Chị Hằng nhận xét đến nơi này như đang đi chơi Noel ở nước ngoài ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Những cây thông được trang trí rất nhiều đèn và các quả châu đỏ vô cùng lung linh ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Trao đổi với chúng tôi, một người đàn ông thuộc ban phục vụ giáo xứ cho biết năm nay số lượng cây thông được sử dụng để trang trí “nhiều chưa từng có”. “Từ khi mở cửa cho người dân vào tham quan, tối nào cũng đông, đặc biệt là cuối tuần. Nhà thờ bật đèn đến khoảng 21 giờ, cho nên mọi người muốn chụp ảnh thì tranh thủ đến sớm”, người này cho hay.