Lễ hội Giáng sinh miễn phí tại Dinh Độc Lập

Mở cửa miễn phí từ 8 - 22 giờ các ngày 19, 20, 21.12, LumiFesti Saigon 2025 vừa là điểm đến vui chơi, giải trí dịp Giáng sinh và cũng là nỗ lực đưa Dinh Độc Lập (TP.HCM) trở thành không gian văn hóa, nghệ thuật sống động về đêm, nơi di sản lịch sử được kết nối với nhịp sống đương đại của thành phố trong mùa lễ hội cuối năm.

Nhóm nhảy Kallus biểu diễn tại lễ hội Giáng sinh 2024 Ảnh: BTC

Sau mùa Giáng sinh 2024 với dấu ấn về một rừng thông thật xuất hiện giữa lòng thành phố, năm nay LumiFesti Saigon, với chủ đề Light it. Love it. Live it, tiếp tục mở rộng vai trò khi lựa chọn Dinh Độc Lập làm nơi tổ chức, với mong muốn khai phá những khả năng mới cho một di sản lịch sử - không chỉ mang đến không khí lễ hội mà còn kết nối ánh sáng, nghệ thuật và trải nghiệm cộng đồng trong một không gian giàu cảm xúc.

Ban tổ chức cho biết, không khí Giáng sinh sẽ được thắp sáng giữa Dinh Độc Lập, vừa rực rỡ mà hài hòa với kiến trúc đặc trưng của công trình.

Theo đó, trong 3 ngày diễn ra lễ hội (tại số 1 Huyền Trân Công Chúa, P.Bến Thành, TP.HCM), người dân và du khách sẽ được trải nghiệm các hoạt động văn hóa, giải trí miễn phí như Craftmas: mang đến những workshop thủ công (làm thiệp, trang trí sáp thơm hay sáng tạo vòng tay trang sức, vòng nguyệt quế...); Artmas: không gian triển lãm được thiết kế như chuyến du ngoạn vòng quanh thế giới cùng 10 art-toy Baby Sumo Kō (nhân vật nghệ thuật thủ công dạng đồ chơi mang thông điệp "đánh bay định kiến ngoại hình", cổ vũ sự tự tin thể hiện bản thân, chấp nhận sự khác biệt), đại diện cho sắc màu văn hóa của các dân tộc toàn cầu); Baby Sumo Kō Theme Park được thiết kế như một "công viên" vui chơi thu nhỏ...; Jingle Stage: một sân khấu mini với những giai điệu của mùa lễ hội được làm mới qua các màn trình diễn acoustic; Cheers Joy: thưởng thức sự đa dạng của văn hóa ẩm thực...

Hình ảnh hộp quà khổng lồ với thiết kế đặc trưng mùa Giáng sinh kết hợp kiến trúc của Dinh Độc Lập ẢNH: BTC

Điểm nhấn của LumiFesti Saigon 2025 là khu vực triển lãm với một hộp quà khổng lồ (12m x 7m), với thiết kế đặc trưng mùa Giáng sinh kết hợp kiến trúc của Dinh Độc Lập. Ban ngày, bên ngoài chiếc hộp sẽ là điểm check in độc đáo nhưng vào chiều tối, hộp quà khổng lồ sẽ trở thành nền cho phần 3D mapping câu chuyện Giáng sinh, năm mới. Bên trong hộp quà là triển lãm ánh sáng những chủ đề về pop art, Sumo Kochi... với nghệ thuật tranh điện tử (electric art).