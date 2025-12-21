Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Điều tra vụ bảo vệ bị đâm tử vong ở cổng Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long

Nam Long
Nam Long
21/12/2025 09:36 GMT+7

Một bảo vệ bị đâm tử vong ở cổng Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long. Lực lượng công an đang truy tìm nghi phạm và điều tra vụ việc.

Ngày 21.12, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đang truy tìm nghi phạm dùng hung khí đâm tử vong một bảo vệ ở cổng Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, để điều tra làm rõ vụ việc. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 40 ngày 20.12, ông N.A.K (45 tuổi, ở khóm 8, P.Phước Hậu, Vĩnh Long) làm nhiệm vụ bảo vệ ở cổng Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long. Lúc này, một  người chưa rõ danh tính chạy đến, dùng hung khí đâm 1 nhát vào nách trái khiến ông bị thương nặng. Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn.

Điều tra vụ bảo vệ bị đâm tử vong ở cổng Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc bảo vệ bị đâm tử vong ở cổng Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long

ẢNH: NAM LONG

Mặc dù được cấp cứu tích cực, truyền 10 đơn vị hồng cầu lắng và 6 đơn vị huyết tương, nhưng do vết thương quá nặng, ông K. đã tử vong lúc 22 giờ cùng ngày.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã Phước Hậu cùng các đội nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long đã đến khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời trình bày của nhân chứng và truy tìm nghi phạm.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, nguyên nhân có thể là mâu thuẫn cự cãi của một vị khách nữ trong lúc gửi xe ở bệnh viện. Thời điểm cự cãi, có một người đàn ông xảy ra xô xát với ông K., nhưng được can ngăn nên bỏ về. Khoảng 10 phút sau, người này quay trở lại và sau đó xảy ra vụ việc như trên.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, sáng nay (21.12), đoàn công tác của Sở Y tế Vĩnh Long và bệnh viện sẽ đến gia đình nạn nhân thăm hỏi động viên và hỗ trợ mai táng.

Công an tỉnh Vĩnh Long đang truy tìm nghi phạm và tiếp tục điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.



